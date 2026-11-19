Il Black Friday porta con sé occasioni che raramente si ripresentano, e il DualSense Galactic Purple ne è la prova lampante. La variante viola galattico del controller ufficiale PS5 tocca un prezzo mai visto prima, con un crollo che taglia letteralmente in due il costo abituale. Chi stava aspettando il momento giusto per aggiungere un secondo pad alla propria postazione, o semplicemente sostituire quello standard con una colorazione più distintiva, ha ora davanti un’opportunità concreta. Vediamo nel dettaglio cosa rende questo controller un acquisto sensato anche a prezzo pieno, e perché ora lo è ancora di più.

DualSense Galactic Purple: tecnologia next-gen in una veste unica

Sotto la colorazione viola intenso abbinata a elementi neri, DualSense Galactic Purple nasconde esattamente le stesse tecnologie del controller PS5 standard, senza alcun compromesso. Il cuore dell’esperienza di gioco risiede nel feedback aptico e nei grilletti adattivi dinamici, due funzionalità che grazie ad attuatori doppi e vibrazioni calibrate riescono a simulare sensazioni diverse a seconda del contesto di gioco, dalla tensione di un arco teso alla resistenza del terreno sotto i piedi.

Non manca un microfono integrato con tasto MUTE dedicato, utile per chat vocali immediate senza bisogno di cuffie, affiancato da un jack audio da 3,5 mm e un altoparlante che in alcuni titoli selezionati arricchisce l’esperienza con effetti sonori diretti dal controller. Tra le specifiche tecniche principali si segnalano:

Connessione wireless Bluetooth con porta USB Type-C per la ricarica

con porta per la ricarica Batteria agli ioni di litio da 1560 mAh

Peso di circa 280 grammi

Accelerometro e giroscopio per il controllo di movimento

Touchpad integrato e joystick analogici migliorati

Retroilluminazione a LED per l’identificazione del giocatore

La compatibilità multipiattaforma è un altro punto di forza non trascurabile: oltre a PS5, il controller funziona su PC, Mac e dispositivi mobili, rendendolo una scelta versatile anche per chi pratica cloud gaming o streaming remoto. L’unico aspetto da monitorare resta l’autonomia della batteria, leggermente inferiore rispetto ai controller della generazione precedente, conseguenza diretta del maggior consumo energetico richiesto da feedback aptico e grilletti adattivi.

Prezzo minimo storico su Amazon per Galactic Purple

I numeri parlano chiaro. DualSense Galactic Purple passa da un prezzo di listino di 74,99€ a soli 49,99€ su Amazon, con uno sconto del 33% che si traduce in un risparmio netto di 25 euro. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questa colorazione specifica, che in passato aveva toccato quote ben più alte anche durante altre promozioni.

L’offerta è attiva su Amazon.it ed è legata al periodo del Black Friday, quindi la disponibilità potrebbe essere limitata nel tempo. Per chi cerca un secondo controller di qualità o vuole semplicemente distinguersi con un design originale, questo è probabilmente il momento più conveniente dell’anno per l’acquisto.

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