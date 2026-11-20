MediaWorld ha lanciato oggi, 20 novembre 2026, una nuova promozione NO IVA, valida solamente fino a domenica 22 novembre 2026 alle 23:59. L’iniziativa arriva in piena risposta al Black Friday, partito lo scorso 19 novembre sia su Amazon che su AliExpress. La catena sta proponendo lo scorporo dell’IVA e quindi uno sconto di quasi il 20% su tantissimi prodotti tech: andiamo a scoprire insieme una selezione delle offerte migliori da sfruttare in queste ore.

Torna il NO IVA MediaWorld: tantissime offerte tech da sfruttare

La nuova iniziativa NO IVA di MediaWorld è disponibile solo fino a domenica 22 novembre 2026 alle 23:59 e coinvolge una ricchissima selezione di prodotti, tra cui PC, TV, smartwatch, cuffie wireless e tanto altro. La promozione consente anche questa volta di sfruttare uno scorporo dell’IVA applicato a carrello, ma solo con carta MediaWorld Club associata al profilo. Come ormai saprete, lo scorporo prevede uno sconto del 18,04% rispetto al prezzo visualizzato sul sito: questo rende appetibili soprattutto i prodotti solitamente poco scontati e quelli che partono da prezzi già particolarmente ribassati.

L’offerta MediaWorld è valida solo per chi possiede la carta MediaWorld Club associata al profilo, come già avvenuto in passato: se ne siete sprovvisti, potete rimediare in pochi istanti passando direttamente dal sito, senza alcun costo. Lo sconto del 18,04% viene applicato a carrello solo ai prodotti venduti e spediti da MediaWorld (niente marketplace) e non è cumulabile con altre iniziative simili.

I prodotti coinvolti nel nuovo NO IVA MediaWorld sono parecchi, e per aiutarvi nella scelta abbiamo selezionato alcune tra le proposte più intriganti per quanto riguarda PC, smart TV, smartwatch, cuffie wireless e non solo. Le cifre che vedete qui in basso comprendono già lo sconto del 18,04%.

Offerte PC NO IVA MediaWorld

In scrittura.. tutte le offerte le trovate intanto sul sito MediaWorld

Offerte smartwatch NO IVA MediaWorld

In scrittura.. tutte le offerte le trovate intanto sul sito MediaWorld

Offerte cuffie wireless NO IVA MediaWorld

In scrittura.. tutte le offerte le trovate intanto sul sito MediaWorld

Offerte smart TV NO IVA MediaWorld

In scrittura.. tutte le offerte le trovate intanto sul sito MediaWorld

Altre offerte NO IVA MediaWorld

In scrittura.. tutte le offerte le trovate intanto sul sito MediaWorld

Questi erano solo alcuni esempi su come sfruttare la promozione. Per scoprire tutti i prodotti aderenti al nuovo NO IVA di MediaWorld potete seguire il link qui in basso, ma non aspettate troppo: l’iniziativa è valida solo fino a domenica 22 novembre 2026 alle 23:59 e le scorte del prodotto che vi interessa potrebbero terminare anche prima.