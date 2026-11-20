Tesla ha ottenuto dalle autorità competenti l’approvazione per portare Tesla Assisted Driving in Italia. L’annuncio è arrivato oggi venerdì 20 novembre 2026 e il rilascio sui veicoli dei clienti è previsto a breve, tramite aggiornamento software OTA.

Che cosa fa Tesla Assisted Driving

La suite riunisce funzioni avanzate di assistenza alla guida che permettono a una vettura Tesla di affrontare quasi qualsiasi percorso, ma sempre con il conducente attento e pronto a intervenire: la funzione non rende il veicolo autonomo e la responsabilità resta di chi è al volante. Nel concreto, il sistema è pensato per occuparsi delle situazioni più stressanti del tragitto quotidiano: percorrere strade urbane, gestire le intersezioni, effettuare cambi di corsia e molto altro.

Il funzionamento poggia soprattutto sulle telecamere esterne e sull’intelligenza artificiale, con una rete neurale end-to-end addestrata su dati di guida reali e anonimi. L’analisi dell’ambiente avviene direttamente a bordo, sul computer IA del veicolo, mentre la condivisione dei dati per migliorare le prestazioni del sistema nel tempo è su base volontaria. La flotta Tesla nel mondo percorre collettivamente più di 320 milioni di chilometri al giorno, materiale che serve ad addestrare la funzione anche sugli scenari più rari.

Sul fronte della sicurezza, la casa dichiara che a parità di distanza percorsa la probabilità di collisione con la funzione attiva è fino a sette volte più bassa rispetto alla guida manuale. In tutto il mondo Tesla Assisted Driving ha coperto oltre 28 miliardi di chilometri. C’è poi un effetto sui consumi: accelerazioni, frenate e andamento più fluidi fanno consumare meno energia di quanta ne serva guidando a mano sulla stessa distanza, con meno emissioni complessive.

L’Italia è il dodicesimo paese europeo

Il debutto europeo risale all’aprile 2026 nei Paesi Bassi e da allora, nel continente, sono stati percorsi oltre 200 milioni di chilometri con la funzione attiva. Prima dell’arrivo sul mercato, Tesla ha organizzato esperienze da passeggero in alcune nazioni: più di 22.000 persone hanno potuto provare il sistema direttamente su strada. Con l’Italia i paesi europei in cui la tecnologia è disponibile diventano dodici: Paesi Bassi, Lituania, Estonia, Danimarca, Belgio, Slovenia, Cechia, Croazia, Slovacchia, Lettonia, Finlandia e Italia.

L’ok italiano è un riconoscimento nazionale, arrivato sulla base di un’approvazione già concessa da un altro regolatore, quella olandese. Secondo ricostruzioni di stampa, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini avrebbe contribuito a sbloccare la pratica dopo un colloquio con Elon Musk risalente alla fine di ottobre 2026, e il 29 ottobre 2026 aveva sostenuto pubblicamente il sistema. Germania, Francia e Spagna restano invece in attesa di un voto a livello UE: per un’apertura simultanea in tutta la regione servono almeno 15 paesi favorevoli e il 65% della popolazione dell’Unione.

Quanto costa e su quali modelli

L’abbonamento a Tesla Assisted Driving costa 99 euro al mese, che diventano 1.188 euro per chi lo tiene attivo per dodici mesi.

Tutti i veicoli Tesla hanno di serie funzionalità avanzate di assistenza alla guida, mentre i pacchetti aggiuntivi si possono ordinare sulle nuove Model 3 e Model Y. In Italia Model 3 parte da 36.990 euro, con tasso di interesse dall’1,99% TAN e 2,04% TAEG, mentre Model Y è disponibile da 38.990 euro grazie al bonus permuta di 2.980 euro.

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Di seguito la nostra prova della funzionalità TAD quando ancora si chiamava FSD.