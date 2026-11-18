La data dei conti era fissata da tempo, ma nessuno si aspettava che la trimestrale di NVIDIA arrivasse nel pieno della crisi più grave della sua storia recente. Martedì 17 novembre l’azienda ha presentato i risultati del terzo trimestre dell’anno fiscale 2027, e il verdetto dei numeri è stato netto: ricavi record e previsioni ancora in crescita. Nelle stesse ore, però, la vicenda che da una settimana occupa le cronache ha fatto un altro passo: Jensen Huang ha detto di essere pronto a tornare, mentre dal consiglio di amministrazione è arrivata una risposta fredda.

Se vi siete persi le puntate precedenti, partite dal nostro riepilogo del caso dall’inizio: qui ci concentriamo su ciò che è successo martedì.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

I conti, in parole semplici

Il trimestre si è chiuso il 25 ottobre 2026. NVIDIA ha incassato 115,8 miliardi di dollari, il 20% in più rispetto al trimestre precedente e più del doppio, il 103% in più, rispetto a un anno fa. Quasi tutto arriva da una sola voce: il Data Center, cioè i processori e i sistemi usati per addestrare e far funzionare l’intelligenza artificiale nei grandi centri di calcolo. Questa divisione ha fatto segnare 107,6 miliardi di dollari, con una crescita del 21% sul trimestre precedente e del 110% sull’anno scorso, ed è da sola oltre il 90% dei ricavi. La divisione Edge Computing, quella dei prodotti per i dispositivi finali, si ferma a 8,2 miliardi, comunque in crescita del 14% sul trimestre e del 42% sull’anno. Il comunicato non riporta un dato separato per il gaming.

Anche la redditività è altissima. L’utile netto è di 65,3 miliardi di dollari, pari a 2,70 dollari per azione, e il margine lordo, cioè la quota di ricavi che resta dopo aver pagato la produzione dei chip, è del 74,8%: su ogni 100 dollari incassati, circa 75 restano all’azienda prima delle altre spese. È un livello che nel settore dei semiconduttori ha pochi paragoni.

Le previsioni e i soldi agli azionisti

Per il trimestre in corso, il quarto dell’anno fiscale, NVIDIA prevede ricavi per circa 130 miliardi di dollari, con una tolleranza del 3% in più o in meno. Va detto che questo trimestre conta una settimana in più del solito, quindi una parte della crescita è dovuta al calendario. Il dato più importante, però, è un altro: nelle previsioni non è incluso alcun ricavo dai chip per data center venduti in Cina. L’azienda, in sostanza, dà per scontato che quel mercato resti chiuso e costruisce i suoi numeri senza contarci, un tema legato in modo diretto ai controlli sulle esportazioni al centro del caso Huang.

Agli azionisti vanno un dividendo trimestrale di 0,25 dollari per azione, che sarà pagato il 23 dicembre, e i riacquisti di azioni proprie: tra dividendi e riacquisti, nel trimestre sono stati restituiti 28,1 miliardi di dollari.

Vera Rubin e il messaggio di Kress

Sul fronte dei prodotti, la notizia è la partenza di Vera Rubin, la nuova generazione di sistemi per l’IA. Il sistema Vera Rubin NVL72 è già in produzione e spedito, con quello che NVIDIA descrive come l’avvio più rapido della sua storia, ed è in funzione presso grandi fornitori di cloud come CoreWeave, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud e Nebius.

Il commento ufficiale è stato affidato a Colette Kress, l’amministratrice delegata ad interim, che ha parlato di uno slancio «reale» e di una roadmap in linea con i piani, aggiungendo che l’ambizione dell’azienda non è mai stata così grande. Se volete capire chi è e come ha ricevuto il timone, trovate tutto nel nostro approfondimento su chi è Colette Kress e nella notizia sulla nomina ad interim. Il messaggio ai mercati è chiaro: la macchina continua a correre, a prescindere da chi sieda al vertice.

Huang: «Sarei onorato di tornare»

Nello stesso giorno dei conti è arrivata la prima dichiarazione pubblica di Jensen Huang dopo le dimissioni del 12 novembre. In un messaggio su X, il fondatore ha ringraziato dipendenti, investitori e personalità del settore che hanno chiesto il suo ritorno, un movimento che ha avuto nella petizione «Stand with Jensen», oltre le 160.000 firme, il suo punto di raccolta, e ha detto che sarebbe onorato di poter tornare alla guida di NVIDIA, a una condizione precisa: che il consiglio ritenga che sia nell’interesse di azionisti, dipendenti, azienda e Stati Uniti. Huang ha inoltre ammesso errori nella sua vita personale e si è detto pronto a collaborare con l’indagine indipendente avviata dal consiglio.

È un passaggio da notare: non è una richiesta di reintegro né un’accusa al board, ma una disponibilità condizionata, formulata con toni prudenti. Per ricostruire che cosa c’è dietro alla mobilitazione dei suoi sostenitori, leggete il nostro pezzo su chi lo rivuole e chi si oppone.

Il board non sembra interessato

La risposta del consiglio non si è fatta attendere, ed è stata gelida. Secondo quanto riferito, durante la call con gli analisti il presidente Harvey Jones ha spiegato che il consiglio ha accettato all’unanimità le dimissioni di Huang e non intende reintegrarlo come amministratore delegato. Poche ore dopo, in un’intervista televisiva, anche Kress ha detto che l’azienda è ora concentrata su dipendenti, clienti, azionisti e crescita, senza lasciar intravedere ruoli alternativi per il fondatore, come quello di consulente tecnologico o ambasciatore, ipotizzati in questi giorni.

Sul piano pratico, NVIDIA ha affidato a Heidrick & Struggles la ricerca del nuovo amministratore delegato, valutando candidati interni ed esterni. Tra i nomi circolati nei giorni scorsi ci sono anche quelli di cui abbiamo parlato nel pezzo sull’idea di Trump di affidare l’azienda a Tim Cook. Il consiglio ha inoltre creato un comitato di supervisione dedicato a sicurezza nazionale e controlli sulle esportazioni, un segnale che mostra quanto la parte più delicata del caso sia ancora aperta.

Che cosa succede adesso

Ricordiamo da dove nasce tutto: le dimissioni sono arrivate dopo le notizie sui legami di una dirigente di Megaspeed, la società di Singapore al centro dell’indagine sul presunto spionaggio cinese e sui chip di NVIDIA che sarebbero finiti in Cina, oltre che sulle ricostruzioni giornalistiche su relazioni personali di Huang. Resta da chiarire quanto di tutto questo corrisponda al vero: sull’accusa di spionaggio non ci sono conclusioni ufficiali, e il consiglio ha avviato una propria indagine indipendente.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 1° dicembre, quando tre commissioni della Camera dei Rappresentanti americana hanno programmato l’audizione di Huang, seguito il giorno dopo dal general counsel di NVIDIA, Tim Teter. Sarà il primo momento in cui il fondatore potrà dare la propria versione davanti al Congresso, e il suo esito peserà molto sul destino di questa storia. Per ora i numeri dicono che NVIDIA può fare benissimo anche in un momento di transizione, mentre il consiglio ha già detto di voler voltare pagina. Se questo basterà a fermare la mobilitazione di chi rivuole Huang lo scopriremo nelle prossime settimane.