Dopo un paio di mesi di pausa, all’inizio del mese Garmin è tornata ad occuparsi dei suoi sportwatch meno recenti della gamma Forerunner, quella dedicata ai runner, rilasciando una nuova versione del software in anteprima.

La stessa versione del software è recentemente stata rilasciata sul canale stabile per i Forerunner 965 e 265 (annunciati a marzo 2023), Forerunner 165 (annunciato a febbraio 2024) e gli ancor meno recenti Forerunner 955, 255 e 255 Music (annunciati a giugno 2022). Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Nuovo aggiornamento per i Forerunner 965/265/165 e 955/255

A un paio di giorni dalla distribuzione sul canale beta, arrivata dopo mesi di stop, Garmin ha rilasciato la stessa versione del software in forma stabile per Forerunner 965, Forerunner 265, Forerunner 165, Forerunner 955 e Forerunner 255.

Tutti questi modelli ricevono la nuova versione 29.52 (prende il posto della precedente 29.05) che, sostanzialmente, va a sistemare alcuni bug su tutti i modelli e un bug specifico per il Forerunner 965.

Di seguito riportiamo il changelog fornito da Garmin per i modelli coinvolti (qui per Forerunner 965, qui per Forerunner 265, qui per Forerunner 165, qui per Forerunner 955, qui per Forerunner 255).

Changelog – versione 29.52 (dalla 29.05) Miglioramenti alle prestazioni della visualizzazione rapida dei widget.

Varie correzioni di bug e miglioramenti. Modifiche per il solo Forerunner 965: Corregge le stime sull’always-on-display nel menu di risparmio energetico.

Come aggiornare smartwatch e sportwatch Garmin

Per aggiornare gli smartwatch e gli sportwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile: