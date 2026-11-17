Sono passati appena cinque giorni dalle dimissioni di Jensen Huang da amministratore delegato e NVIDIA prova a dare un segnale a Washington, dove cresce la preoccupazione per i chip dell’azienda che finiscono in Cina nonostante le restrizioni.

Il consiglio di amministrazione ha infatti annunciato la nascita di un comitato permanente che dovrà vigilare sulla sicurezza nazionale e sul rispetto dei controlli sulle esportazioni, e lo ha fatto proprio nel giorno in cui l’azienda presenta i conti del terzo trimestre. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Chi guida il comitato e di cosa si occuperà

Il nuovo organismo si chiama National Security and Export Control Oversight Committee e sarà guidato da Suzanne Nora Johnson, membro del consiglio di amministrazione di NVIDIA, insieme a due colleghi consiglieri, Stephen C. Neal e John O. Dabiri. Si riunirà almeno una volta ogni tre mesi, a volte insieme ai dirigenti dell’azienda e a volte in sessioni riservate ai soli tre componenti.

Il suo compito principale sarà tenere sotto controllo, direttamente dal consiglio, tutto quello che NVIDIA fa in materia di sicurezza nazionale, di rispetto delle regole statunitensi sull’esportazione dei chip e di gestione dei rischi legati al commercio internazionale.

Il consiglio vuole anche rafforzare le strutture interne che già si occupano di questi temi, e per farlo si affiderà a esperti esterni indipendenti, con competenze legali, di sicurezza nazionale e di conformità alle norme sul commercio con l’estero.

La novità più concreta riguarda però le due squadre interne coinvolte, il National Security Team e il Global Trade Compliance Team, che da ora riferiranno direttamente al comitato e, per il lavoro di tutti i giorni, a Colette Kress, l’attuale amministratrice delegata ad interim.

Kress, che fino a pochi giorni fa era soprattutto la direttrice finanziaria dell’azienda, si ritrova così a guidare NVIDIA in un momento di passaggio ai vertici e con gli occhi delle istituzioni puntati addosso.

A spiegare il senso dell’operazione è stato Harvey Jones, presidente del consiglio di amministrazione, che ha legato la decisione al peso che il calcolo avanzato ha ormai negli equilibri tra Stati:

NVIDIA riconosce che le tecnologie avanzate del silicio e l’emergere dell’intelligenza artificiale e della superintelligenza pongono sfide senza precedenti per la sicurezza nazionale. In quanto principale azienda al mondo nel calcolo avanzato, NVIDIA ha sia la responsabilità sia l’opportunità di guidare il settore nell’affrontare queste sfide.

Jones ha poi aggiunto che l’azienda vuole lavorare insieme ai governi e alle altre aziende per costruire regole condivise:

Ci impegniamo a lavorare in modo costruttivo con i partner governativi e industriali per contribuire a definire e far evolvere un quadro solido, che utilizzi ogni strumento a disposizione per tutelare la sicurezza nazionale sostenendo al tempo stesso la continua innovazione tecnologica.

Le pressioni di Washington e il caso Megaspeed

Il comitato arriva dopo settimane di pressioni sempre più forti da parte della politica e delle istituzioni statunitensi, che temono che le GPU di NVIDIA arrivino sul mercato cinese aggirando le restrizioni.

A far crescere l’attenzione sui rapporti commerciali dell’azienda e sui rischi legati alla distribuzione dei suoi chip è stato soprattutto il caso Megaspeed, la società di Singapore cliente di NVIDIA di cui vi avevamo parlato nel nostro riassunto della vicenda, e su cui il consiglio ha già incaricato l’ex procuratore Joon Kim di condurre un’indagine.

Nelle scorse ore, inoltre, l’amministrazione statunitense ha stretto ancora di più le maglie, limitando l’accesso ai chip americani da parte di Paesi come la Cina anche quando passa da remoto, cioè attraverso data center che si trovano in altri Paesi e che finora permettevano di usarne la potenza di calcolo senza doverli acquistare.

Il comitato, insomma, è un modo per rendere più formale e strutturato il controllo interno e il rapporto tra NVIDIA, le autorità statunitensi e gli esperti indipendenti, in un momento in cui l’azienda non può permettersi altri passi falsi.

Peraltro, questa sera arriveranno anche i risultati del terzo trimestre, i primi con Colette Kress nel ruolo di CEO ad interim, e resta dunque da capire se e quanto questa vicenda peserà sui conti e sulle domande degli analisti.