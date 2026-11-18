Questa notte, allo scoccare della mezzanotte del 19 novembre 2026, milioni di giocatori accenderanno la propria PlayStation 5 per entrare finalmente a Vice City. Grand Theft Auto VI di Rockstar Games è pronto al lancio e la versione fisica con codice download per PS5 è disponibile su Amazon a 79,99€.

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GTA VI PS5: Vice City sfrutta al massimo il DualSense

Ottavo capitolo principale della saga dopo il fenomeno GTA V del 2013, Grand Theft Auto VI porta i giocatori a Vice City e nello Stato di Leonida, seguendo le vicende di Jason e Lucia, coinvolti in una cospirazione criminale che promette di ridefinire il genere open world. Su PlayStation 5 il titolo sfrutta appieno l’hardware di nuova generazione: il feedback aptico ad alta fedeltà è integrato in ogni azione di gioco tramite il controller DualSense, regolabile dalle impostazioni di accessibilità, mentre il Tempest 3D Audio garantisce un rendering sonoro spaziale che restituisce profondità all’ambientazione urbana e costiera della Florida immaginaria.

Tra le novità più attese spicca il ritorno di Snapmatic, l’app di social media già vista in GTA V, qui completamente integrata nell’esperienza di gioco. Non manca poi l’attenzione ai tempi di caricamento, ridotti al minimo grazie all’SSD della console. Il titolo è classificato PEGI 18 e include sottotitoli e interfaccia in italiano.

Questa versione specifica corrisponde alla Standard Edition, che comprende il gioco, il pacchetto Vintage Vice City e un mese di abbonamento GTA+ (richiedibile entro il 31 marzo tramite pre-ordine digitale). Chi desidera l’upgrade Ultimate Edition potrà acquistarlo separatamente a 19,99€ una volta riscattato il codice.

Va ricordato che la confezione fisica non contiene alcun disco Blu-ray: all’interno si trova esclusivamente un codice da riscattare sul proprio account PlayStation per avviare il download diretto sull’SSD della console, perfettamente compatibile con account europei e italiani.

Codice download a 79,99€: l’offerta Amazon per il day one

Il prezzo ufficiale della Standard Edition su PlayStation Store è fissato a 79,99€, cifra che Amazon applica anche sulla versione fisica con codice download.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon

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