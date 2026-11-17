Il Black Friday di MSI continua a portare sconti interessanti sullo store ufficiale e questa volta l’attenzione si sposta su uno dei monitor da gaming della gamma QD-OLED. Parliamo dell’MSI MAG 341CQP QD-OLED, un modello ultrawide da 34 pollici che combina risoluzione UWQHD, frequenza di aggiornamento a 175 Hz e un tempo di risposta estremamente ridotto. Una dotazione pensata per chi cerca un’esperienza di gioco fluida e una resa visiva di alto livello, senza rinunciare a uno schermo ampio e immersivo.

La promozione attualmente presente sullo store ufficiale di MSI porta il prezzo da 999 a 599 euro, con un risparmio di 400 euro e uno sconto del 41% sul prezzo di listino. Una riduzione significativa per un monitor che punta soprattutto sulla tecnologia QD-OLED, capace di offrire neri profondi, contrasto elevato e una riproduzione cromatica particolarmente ricca. Vediamo più da vicino cosa offre questo modello e quali sono le sue caratteristiche principali.

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MSI MAG 341CQP QD-OLED: pannello da 34 pollici, 175 Hz e risposta da 0,03 ms

Il punto di forza dell’MSI MAG 341CQP QD-OLED è naturalmente il pannello QD-OLED da 34,18 pollici, con risoluzione UWQHD di 3440 x 1440 pixel e formato 21:9. La curvatura 1800R accompagna il formato ultrawide senza risultare particolarmente accentuata, offrendo una superficie di visualizzazione ampia e adatta tanto ai giochi quanto alle attività quotidiane. Il rivestimento anti-riflesso contribuisce inoltre a limitare i riflessi causati dall’illuminazione ambientale.

Sul fronte delle prestazioni, il monitor raggiunge una frequenza di aggiornamento di 175 Hz e un tempo di risposta GtG di 0,03 ms. Due valori che, insieme alla tecnologia AMD FreeSync Premium Pro, puntano a garantire una visualizzazione fluida e una risposta rapida anche nei titoli più frenetici. Non manca la certificazione VESA ClearMR 9000, che attesta le capacità del pannello nella gestione della nitidezza delle immagini in movimento.

La tecnologia QD-OLED si riflette anche nella qualità dell’immagine. Il pannello offre una profondità colore a 10 bit, per un totale di 1,07 miliardi di colori, con una copertura dichiarata del 99,3% dello spazio DCI-P3 e del 97,8% Adobe RGB. MSI include inoltre la modalità QD Premium Color pre-calibrata, con un Delta E dichiarato pari o inferiore a 2. Per la riproduzione dei contenuti HDR è presente la certificazione VESA DisplayHDR True Black 400, accompagnata da una luminosità tipica di 250 nit e un picco dichiarato fino a 1.000 nit.

MSI OLED Care 2.0, KVM e connettività: le altre caratteristiche del monitor

La dotazione dell’MSI MAG 341CQP QD-OLED non si limita alle caratteristiche tecniche del pannello. Trattandosi di un monitor OLED, MSI ha integrato OLED Care 2.0, una serie di funzioni pensate per ridurre il rischio di burn-in e preservare nel tempo il display; tra queste troviamo Pixel Shift, il refresh del pannello e il rilevamento degli elementi statici, con interventi dedicati anche a loghi e barra delle applicazioni.

Interessante anche la presenza della funzione KVM, che permette di utilizzare una sola tastiera e un solo mouse per controllare due sistemi collegati al monitor. Sono supportate inoltre le modalità PiP e PbP, utili per visualizzare contemporaneamente contenuti provenienti da sorgenti differenti; per chi utilizza una console è disponibile la Modalità Console, con HDMI 2.1 e supporto a HDMI VRR e HDMI CEC Profile Sync.

La connettività comprende due porte HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4a e una USB-C con DisplayPort Alternate Mode e alimentazione fino a 15 watt; a bordo è presente anche un hub USB con due porte USB-A 2.0 e una USB-B per il collegamento al PC. Il supporto permette di regolare altezza, inclinazione e rotazione, mentre la compatibilità VESA 100 x 100 mm consente di utilizzare eventuali bracci o supporti da scrivania. Da segnalare, infine, la garanzia MSI di tre anni con copertura specifica anti burn-in per i monitor OLED.

Scheda tecnica MSI MAG 341CQP QD-OLED