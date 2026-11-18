Dopo aver chiuso l’app di PlayStation Plus per PC, che permetteva di giocare in streaming dal cloud su Windows, Sony sembra aver messo nel mirino anche le alternative non ufficiali, a partire da Asobi, un’app di terze parti che faceva qualcosa che finora era riservato al PlayStation Portal, cioè giocare in streaming ad alcuni titoli PS5 senza avere la console in casa. Ebbene, quella funzione ora non va più, e lo sviluppatore ha deciso di offrire il rimborso a chi aveva pagato.

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Cos’è successo ad Asobi

La notizia è arrivata con un post sui social rivolto a chi usa Asobi su PC, Steam Deck e Android, in cui lo sviluppatore spiega che i server necessari per lo streaming dal cloud hanno cominciato a rifiutare le connessioni provenienti dall’app. Asobi non è stata però resa inutilizzabile, perché il Remote Play dei giochi acquistati, quello che passa dalla propria PS5 di casa, continua a funzionare senza problemi.

La differenza tra le due cose è importante, perché con il Remote Play il gioco gira sulla PS5 di casa e viene trasmesso al dispositivo che si ha in mano, mentre con lo streaming dal cloud il gioco gira direttamente sui server di Sony, e quindi la console non serve affatto. Lo sviluppatore spera ancora di trovare un modo per aggirare il blocco, ma nel frattempo chi ha acquistato l’app può chiedere indietro i soldi.

Va detto che Sony, quando aveva annunciato la chiusura della sua app per PC, aveva spiegato che a usarla era appena lo 0,4% degli abbonati a PlayStation Plus, un numero così basso da spiegare almeno in parte la decisione, e da tempo l’azienda sembra voler puntare più sul proprio hardware che sui computer fissi e portatili. Asobi, però, offriva su Windows un vantaggio che l’app ufficiale non aveva mai dato.

[Update] PS5 cloud streaming status Hi, Since 16 November (starting 17:00 UTC), Sony’s cloud service no longer accepts Asobi’s connections for PS5 titles. This affects every platform Asobi runs on. It is not related to the 2.0 update, and reinstalling or signing in again won’t help. What still works: Remote Play (local and over the internet), and PS4 and PS3 cloud streaming in supported countries. What I know: the change is on Sony’s side, and PS5 cloud streaming still works on Sony’s own devices such as the PS Portal and PS5. I don’t know whether it is permanent. What I’m doing: I have a good picture of what changed, and I’m looking into whether Asobi can support it. I have no ETA, and I can’t promise PS5 cloud streaming will return. I’ll update you when there is news. If you bought the Asobi Premium unlock mainly for PS5 cloud streaming: you can request a refund through the store you bought it from (Apple, Google Play, Meta, Steam). I understand if you do. Thank you for the patience and the kind words. /v P.S. Asobi: Remote Play will persevere! — Asobi: Remote Play (@asobiapp) November 17, 2026

Cosa offriva Asobi in più dell’app ufficiale

Il PlayStation Portal, come vi avevamo raccontato quando era arrivato l’aggiornamento che ha attivato lo streaming dal cloud, permette a chi ha un abbonamento PlayStation Plus Premium di giocare in streaming ai titoli PS5 posseduti e inclusi nel catalogo, senza bisogno di avere una console, che costa parecchio, collegata in casa.

L’app ufficiale di Sony per PC, invece, limitava gli abbonati soprattutto ai giochi PS3 e PS4, ed è proprio questa la differenza che rendeva Asobi interessante, visto che portava su Windows e sugli altri dispositivi la stessa possibilità del Portal.

Per il momento, quindi, Asobi resta soprattutto un client per il Remote Play, che ha dalla sua una compatibilità molto ampia, dal momento che funziona su Windows, Steam Deck, Steam Machine e sui dispositivi mobili. Alcune funzioni aggiuntive si sbloccano pagando 9,99 dollari e permettono di attivare la generazione dei frame, una tecnica che aggiunge fotogrammi intermedi per rendere l’immagine più fluida, così da arrivare fino a 120 fps, mentre il Remote Play si ferma alla risoluzione 1080p ma supporta l’HDR sugli schermi compatibili.

Le recensioni più positive su Steam sostengono che la qualità dell’immagine sia migliore di quella offerta dall’app ufficiale di Sony, ormai dismessa, e l’app supporta anche il controller DualSense con tanto di feedback aptico e grilletti adattivi.

Senza lo streaming dal cloud, però, Asobi perde il suo principale punto di forza rispetto alle altre app per il Remote Play disponibili su più piattaforme, come Chiaki-ng e PXPlay, che permettono anch’esse di giocare da remoto ai titoli della propria PS5 su dispositivi diversi, e resta dunque da capire se lo sviluppatore riuscirà davvero a trovare un modo per riattivarlo o se Sony lo bloccherà di nuovo.