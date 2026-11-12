Donald Trump ha indicato Tim Cook come prossimo amministratore delegato di Nvidia. L’ha scritto in un post su Truth, mentre l’azienda cerca un sostituto dopo le dimissioni di Jensen Huang, il co-fondatore che l’ha portata ai vertici dell’intelligenza artificiale.

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La scelta di Trump per il dopo Huang

Il messaggio è arrivato nella mattinata di giovedì. Trump non ha spiegato nel dettaglio le ragioni della sua preferenza, ma il post lascia pochi dubbi su chi abbia in mente.

“C’è un solo uomo” in grado di prendere il posto di Huang: Tim Cook di Apple.

Nello stesso intervento il presidente ha definito Huang «a Legend». Non sappiamo se la proposta sia seria o una battuta, né se Trump ne abbia parlato con Cook: difficile, a questo punto, che il consiglio di amministrazione di Nvidia l’abbia già discussa, o che intenda farlo. Il nome dell’attuale presidente esecutivo di Apple, del resto, circolava già fra le scommesse dei prediction market, ma non tra i favoriti.

Il vuoto lasciato da Huang in Nvidia

Il posto è libero dalle dimissioni di Huang, annunciate poche ore fa. Huang ha sessantatré anni e ha co-fondato Nvidia 33 anni fa, facendone una delle aziende più preziose al mondo, con una capitalizzazione superiore ai 5.000 miliardi di dollari. Ha lasciato anche il consiglio di amministrazione. La decisione è arrivata dopo che sono emerse notizie su due relazioni extraconiugali, una delle quali con una donna che le autorità statunitensi sospettano abbia lavorato per la Cina.

Il consiglio ha nominato amministratrice delegata ad interim Colette Kress, storica direttrice finanziaria, e ha avviato la ricerca di un successore stabile. Intanto il mercato ha punito il titolo: alla notizia le azioni hanno perso il 14% al Nasdaq, per poi recuperare buona parte del calo prima della chiusura. Alcuni azionisti hanno citato in giudizio Huang e Nvidia con una class action, sostenendo che gli investitori non siano stati informati in tempo, e la vicenda ha attirato anche l’attenzione del Congresso.

Tra i candidati, per l’interno circola il nome del CTO Michael Kagan; per l’esterno si fanno quelli di Lip-Bu Tan di Intel, Lisa Su di AMD, Rene Haas di Arm e di Elon Musk.

Il rapporto tra Trump e Cook

A Cook le capacità per guidare Nvidia non mancano, ma la strada non sarebbe in discesa: presiede il consiglio di amministrazione di Apple come executive chairman, dopo averne lasciato la guida, e un incarico in un’altra grande azienda tecnologica lo esporrebbe a conflitti di interesse e a clausole di non concorrenza.

Per i due, comunque, non sarebbe la prima volta. Nel primo mandato di Trump, Cook si era distinto tra i leader aziendali per il rapporto diretto con il presidente, che ne aveva lodato le capacità di comunicazione definendolo “un grande dirigente”, colpito dalla sua abitudine a contattarlo di persona invece di affidarsi a consulenti. In pieno scontro commerciale tra Stati Uniti e Cina, la sua opera di convincimento contribuì a rinviare l’applicazione dei dazi e a risparmiare iPhone, iPad e Mac al momento della firma dell’accordo commerciale limitato tra Washington e Pechino.

Qualche episodio curioso c’è stato, come quando Trump lo chiamò “Tim Apple” durante una riunione, senza che Cook se ne risentisse. Nel secondo mandato, il numero uno di Apple ha preso posizione contro i dazi “reciproci” e in seguito ha donato al presidente una targa commemorativa d’oro. Quei dazi sono stati poi giudicati illegali e Apple ha ottenuto una serie di rimborsi, che l’azienda ha detto che reinvestirà nella produzione negli Stati Uniti.