Sembrava che la storia si fosse chiusa giovedì 12 novembre, con il comunicato di poche righe in cui NVIDIA annunciava le dimissioni di Jensen Huang e la nomina di Colette Kress come amministratrice delegata ad interim. In realtà era solo la fine del primo atto. Nei quattro giorni successivi è successo di tutto: una petizione per riportarlo al suo posto ha superato le 160.000 firme, alcuni dei nomi più noti della Silicon Valley si sono schierati pubblicamente, due grandi investitori hanno scritto al consiglio di amministrazione e, secondo il Financial Times, lo stesso Huang starebbe valutando il ritorno. Dall’altra parte, però, c’è un governo americano che chiede esattamente il contrario, e ci sono due problemi che nessuna raccolta firme può risolvere: una relazione con una dirigente che rispondeva a lui e una quota azionaria troppo piccola per imporre qualsiasi cosa.

Se vi siete persi le puntate precedenti, le trovate nel nostro riepilogo del caso dall’inizio. Qui ripartiamo da dove ci eravamo fermati.

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«Stand with Jensen», la petizione che ha superato le 160.000 firme

La reazione è partita quasi subito. Già nelle ore successive all’annuncio, su un portale interno di NVIDIA un messaggio a sostegno del fondatore raccoglieva oltre 1.600 commenti, poi più che raddoppiati. Fuori dall’azienda è nato invece il sito Stand with Jensen, una lettera aperta al consiglio di amministrazione che chiunque può sottoscrivere. I numeri sono cresciuti a una velocità notevole: oltre 100.000 firme sabato pomeriggio, più di 150.000 domenica, oltre 160.000 nelle ultime rilevazioni.

Sabato, quando il contatore segnava circa 108.000 adesioni, più di 58.000 firmatari si dichiaravano azionisti di NVIDIA, oltre 5.600 dipendenti in servizio e più di 1.000 ex dipendenti. Sono dati da prendere con cautela, perché l’appartenenza è dichiarata da chi firma e non viene verificata: gli stessi organizzatori hanno ammesso di essere al lavoro per eliminare le firme fasulle, tra cui un «Tim Cruise, attore di Hollywood» e uno «Xi Jingping».

A dare peso all’iniziativa sono però i nomi. Elon Musk, che subito dopo le dimissioni aveva detto che assumere Huang sarebbe stato «un onore», ha annunciato su X che avrebbe firmato. Tra i sostenitori figurano Tim Sweeney, numero uno di Epic Games, Garry Tan, alla guida di Y Combinator, l’ex amministratore delegato di Uber Travis Kalanick, il co-fondatore di YouTube Steve Chen, Amjad Masad di Replit e Blake Scholl di Boom Supersonic. Palmer Luckey, fondatore di Anduril, aveva già definito un errore l’uscita di Huang.

Vale la pena leggere che cosa chiede davvero la lettera, perché è meno perentoria di quanto il titolo lasci pensare. I promotori sostengono che Huang sia stato allontanato senza un’indagine conclusa e senza un vero diritto di replica, e scrivono di non aver visto prove a sostegno dell’accusa di spionaggio. Chiedono al consiglio tre cose: rendere noti perimetro e tempi dell’indagine, dare a Huang una reale possibilità di difendersi e spiegare, prove alla mano, perché la sua uscita sarebbe nell’interesse dell’azienda. Riconoscono che 33 anni alla guida di NVIDIA non lo mettono al di sopra delle responsabilità, ma la formula con cui chiudono è netta: Huang merita un giusto processo, «non una giustizia sommaria».

Gli investitori scrivono al consiglio, e Huang prepara il ritorno

Accanto alla mobilitazione dal basso c’è quella di chi in NVIDIA ha investito parecchio. Venerdì 13 novembre Brad Gerstner, alla guida di Altimeter Capital, e Gavin Baker, di Atreides Management, hanno pubblicato una lettera indirizzata al consiglio. Non chiedono il reintegro immediato, ma un processo «lento, misurato e ponderato» nella scelta del successore, che tenga aperta anche la possibilità di un ritorno del fondatore. Huang, scrivono, si è guadagnato il diritto a una procedura che eviti «qualsiasi inutile fretta» di sostituirlo, e nel frattempo l’azienda è in buone mani con Kress. Per dare un’idea del peso dei due firmatari, stando agli ultimi documenti depositati Altimeter possiede circa 9,4 milioni di azioni NVIDIA, la sua posizione più importante.

Domenica 15 novembre è arrivata l’indiscrezione che ha cambiato il tono della vicenda. Secondo il Financial Times, Huang ha discusso con le persone a lui più vicine l’ipotesi di tornare alla guida dell’azienda, e i suoi alleati stanno mettendo insieme una vera e propria «war room» di dirigenti della Silicon Valley per fare pressione sul consiglio e cercare l’appoggio della Casa Bianca. Il tutto, stando alla ricostruzione, con il sostegno dell’interessato. «Tutti quelli che contano nel mondo tech, a parte i laboratori di frontiera, adorano Jensen», ha detto al quotidiano uno degli alleati.

È un’immagine molto diversa da quella di pochi giorni prima. Bloomberg aveva raccontato un Huang «distrutto», privo della sua leggendaria energia, nel momento in cui mercoledì sera aveva rinunciato all’incarico. E nel frattempo il Wall Street Journal ha aggiunto un dettaglio che non aiuta i rapporti con chi oggi guida l’azienda: in estate Huang avrebbe criticato proprio Colette Kress, paragonandola a «un cervo abbagliato dai fari» dopo una presentazione. Di lei abbiamo parlato nel nostro ritratto di venerdì.

Il consiglio, per ora, non ha risposto né alla petizione né agli investitori. L’unica presa di posizione è quella di un portavoce, secondo cui NVIDIA sta scegliendo la società che si occuperà della ricerca del nuovo amministratore delegato, non ha ancora contattato formalmente alcun candidato e considera premature le indiscrezioni sui nomi. Nomi che comunque circolano: il Financial Times scrive che i consiglieri avrebbero sondato Rene Haas, numero uno di Arm ed ex dirigente di NVIDIA dal 2006 al 2013, mentre tra gli altri candidati citati ci sono Lisa Su di AMD, l’interno Ian Buck e la stessa Kress. Senza dimenticare l’idea di Donald Trump, che aveva proposto Tim Cook.

Washington vuole un cambio, e lo dice apertamente

Il primo vero ostacolo al ritorno di Huang ha sede a Washington. Sempre domenica, ospite di Fox News, il segretario al Tesoro Scott Bessent ha detto che il consiglio di NVIDIA dovrebbe cercare il nuovo capo fuori dall’azienda e che la società ha bisogno di «un cambiamento drastico». Ha definito NVIDIA «un’azienda meravigliosa» e Huang «un innovatore incredibile», ma ha aggiunto che questo non giustifica il mancato rispetto delle regole sulle esportazioni. E ha usato un paragone pesante: se NVIDIA fosse una banca, l’autorità di vigilanza «sarebbe lì dentro in questo momento» e «molti dirigenti verrebbero rimossi».

Il punto, per Bessent, non è la vita privata di Huang. Ha detto esplicitamente che non importa se Alice Huang sia davvero una spia cinese: la domanda è se NVIDIA abbia realizzato vendite «apparentemente illecite» attraverso società di comodo per gonfiare ricavi e utili, e se le mancanze siano nate ai livelli bassi, intermedi o al vertice. Le società schermo, ha osservato, «erano evidenti».

Le parole del segretario al Tesoro hanno anche un bersaglio interno. Venerdì Bessent aveva rivelato che Tesoro, Difesa, Rappresentante per il commercio e Dipartimento di Stato chiedevano da mesi di inserire Megaspeed nella lista nera delle esportazioni, ma che la decisione spettava al Dipartimento del Commercio guidato da Howard Lutnick, che non si è mosso. «Abbiamo tutte le regole che ci servono, basta farle rispettare», ha detto. Lo scontro tra ministeri è ormai pubblico, e Lutnick dovrà risponderne al Senato: la sua audizione davanti alla commissione Banche è in calendario per il 10 dicembre. I democratici Richard Neal e Ron Wyden hanno a loro volta aperto un’indagine sulla gestione delle vendite di chip alla Cina.

La posizione di Trump è meno netta. Il presidente ha definito la vicenda «orribile» e «triste», ha detto di credere a Huang quando sostiene di non aver saputo nulla dei presunti legami della donna con l’intelligence, ma ha aggiunto che, se fosse davvero una spia, le dimissioni sarebbero giustificate. Va ricordato che su questo punto non c’è alcuna certezza: il Dipartimento di Giustizia ha fatto sapere di non essere giunto ad alcuna conclusione, Singapore ha precisato di aver indagato su Alice Huang per questioni societarie e non per spionaggio, e Megaspeed ha dichiarato domenica che la dirigente ha lasciato l’azienda il 30 agosto 2025, respingendo ricostruzioni che a suo dire non poggiano su prove verificabili. Pechino nega tutto.

La relazione con una subordinata, il problema che la petizione non nomina

C’è poi la questione che i sostenitori di Huang tendono a lasciare sullo sfondo, concentrandosi sull’accusa di spionaggio. Secondo il New York Times, Huang avrebbe avuto una relazione con Kimberly Powell, vicepresidente di NVIDIA per il settore sanitario, che rispondeva direttamente a lui; i due sarebbero stati ripresi in atteggiamenti affettuosi in un hotel durante una conferenza all’inizio dell’anno. Reuters ha poi riferito di una relazione con un’altra dipendente, di cui non è stato fatto il nome. NVIDIA, Huang e Powell non hanno confermato nulla, e restano quindi ricostruzioni giornalistiche.

Il peso di questa parte della storia, però, è enorme, e per due motivi. Il primo: secondo The Information sarebbe stata proprio la notizia su Powell, più che il caso Megaspeed, a spingere il consiglio a chiedere le dimissioni, appena tre giorni dopo aver espresso fiducia nel fondatore. Il secondo: le relazioni tra un dirigente e chi dipende da lui violano il codice di condotta dell’azienda, a prescindere da qualsiasi questione di sicurezza nazionale. In altre parole, anche se l’ipotesi dello spionaggio dovesse sgonfiarsi del tutto, questo capitolo resterebbe aperto.

È l’argomento usato da chi ritiene impossibile il ritorno. Il commentatore finanziario Jim Cramer ha ricordato che «esistono regole sul sesso con i subordinati». Anthony Scaramucci ha liquidato così la mobilitazione: i «tech bros» rivogliono Jensen, ma non succederà, perché un consiglio non può reintegrare un amministratore delegato con le indagini ancora in corso. E ha respinto il paragone con il ritorno di Sam Altman in OpenAI nel 2023, che nasceva da uno scontro sulla governance: «L’FBI non accetta petizioni».

Il 3,6% non basta: perché Huang non può decidere da solo

Resta l’ultimo nodo, forse il più sottovalutato. Nell’immaginario collettivo NVIDIA è l’azienda di Jensen Huang, ma dal punto di vista societario non lo è mai stata. Il fondatore possiede circa il 3,6% del capitale, intorno a 870 milioni di azioni detenute in gran parte attraverso fondi fiduciari di famiglia. È una quota che vale una fortuna, ma che non gli dà alcun potere di controllo.

A differenza di Mark Zuckerberg in Meta o dei fondatori di Google in Alphabet, Huang non dispone di azioni a voto multiplo: NVIDIA ha una sola categoria di azioni ordinarie, e ognuna vale un voto. La sua autorità si è sempre fondata su altro, cioè sul ruolo di co-fondatore, sui risultati e sulla fiducia degli azionisti. Finché il consiglio era con lui, bastava. Quando dieci consiglieri indipendenti su undici hanno cambiato idea, non c’era nulla che potesse opporre. Per di più, dimettendosi ha lasciato anche il posto in consiglio, quindi oggi non ha nemmeno una voce nella stanza in cui si decide.

Ecco perché la strada passa per forza dalla pressione esterna: dipendenti, azionisti, clienti, politica. Il precedente di Altman dimostra che può funzionare, ma lì a spingere per il rientro c’erano quasi tutti i dipendenti e il principale investitore, e non c’erano indagini federali di mezzo. Gli analisti sono divisi: per Dan Ives non c’è «nessuna possibilità» che Huang torni e la petizione rischia solo di distrarre l’azienda, mentre Jay Goldberg di Seaport ritiene il rientro possibile, a patto che il fondatore superi i suoi guai legali.

La borsa e le prossime tappe

Il mercato, intanto, continua a soffrire. Venerdì il titolo ha chiuso a 162,85 dollari, con una perdita del 12,7% nella settimana, la sesta consecutiva in calo: una serie negativa che non si vedeva dal 2012. In cinque sedute sono andati in fumo oltre 570 miliardi di dollari di capitalizzazione, e diverse banche d’affari hanno abbassato il giudizio sul titolo. A complicare le cose c’è anche una class action promossa da alcuni investitori contro l’azienda e contro Huang.

Le date da segnare sono ravvicinate. Martedì 17 novembre, a mercati chiusi, NVIDIA presenta i conti del terzo trimestre, i primi senza il fondatore: sarà Kress a rispondere agli analisti, e le domande non riguarderanno solo i numeri. Tra il 18 e il 19 novembre Trump sarà in Cina, anche se secondo i funzionari americani non intende affrontare la questione con Xi Jinping. Poi toccherà al Congresso: Huang ha accettato di presentarsi davanti alle commissioni della Camera in un’audizione a porte chiuse, ma sulla data circolano indicazioni diverse, tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre.

Nel frattempo prosegue l’indagine indipendente affidata dal consiglio all’ex procuratore federale Joon H. Kim e allo studio Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. È da lì, più che dal contatore delle firme, che dipende il futuro di Huang: finché non ci saranno risposte sui rapporti con Megaspeed e sul rispetto delle regole interne, il suo ritorno resta una proposta sostenuta da alleati potenti, non un piano. Continueremo a seguire la vicenda e ad aggiornarvi.