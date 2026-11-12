Jensen Huang lascia la guida di NVIDIA. Il consiglio di amministrazione ha annunciato le sue dimissioni da presidente, amministratore delegato e membro del board, con effetto immediato. Come amministratrice delegata ad interim subentra Colette Kress.

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Colette Kress guiderà NVIDIA ad interim

Vicepresidente esecutiva e direttrice finanziaria dal settembre 2013, Kress continuerà a svolgere anche queste funzioni mentre regge l’azienda. Il consiglio ha avviato la ricerca di un successore stabile, valutando candidati interni ed esterni, e l’incarico ad interim durerà fino alla nomina.

Negli anni Kress ha guidato l’organizzazione finanziaria della società e ha avuto un peso rilevante nella sua crescita. Prima di entrare in NVIDIA ha lavorato per quasi 25 anni in ruoli finanziari in aziende tecnologiche come Cisco e Microsoft.

Il board ha nominato inoltre Harvey C. Jones primo presidente del consiglio di amministrazione nella storia della società. Jones è imprenditore, dirigente e investitore attivo nel venture capital da oltre trent’anni, ed è stato amministratore delegato e presidente esecutivo di Synopsys.

“Colette ha contribuito a guidare NVIDIA in un periodo di crescita straordinaria e conosce a fondo il nostro business, i clienti, le operazioni e la situazione finanziaria. È sostenuta da un team dirigenziale esperto, che è stato determinante nell’esecuzione della strategia e nell’avanzamento della roadmap tecnologica. Il consiglio ha piena fiducia in Colette e nella dirigenza, e ci aspettiamo che le operazioni, gli impegni verso i clienti e la roadmap di prodotto proseguano senza interruzioni.” prosegue “La forza di NVIDIA è sempre venuta dalle sue persone e, insieme al team di leadership, sono impegnata a costruire sulla straordinaria base creata da Jensen negli ultimi 33 anni. Continueremo a portare avanti il lavoro che ha reso NVIDIA un leader nel calcolo accelerato e nell’AI, e a cogliere le opportunità che abbiamo davanti. Il nostro focus resta servire clienti, partner, sviluppatori e azionisti.”

Nessuna spiegazione e il titolo giù in borsa

L’annuncio non spiega i motivi dell’uscita e non contiene dichiarazioni di Huang, che lascia la società co-fondata 33 anni fa e portata a una valutazione di 4.000 miliardi di dollari, cavalcando il boom dell’intelligenza artificiale. L’8 novembre il consiglio avrebbe aperto un’indagine indipendente, in seguito a notizie secondo cui Huang sarebbe stato al centro di un’operazione di intelligence straniera.

Il mercato ha reagito male: dopo la diffusione del comunicato il titolo ha perso oltre il 10%, dopo essere già sceso ai minimi da giugno 2025, quando si era diffusa la notizia che il board stava valutando di allontanare Huang.

La scelta della direttrice finanziaria come amministratrice delegata ad interim era attesa e dovrebbe rendere la transizione più graduale, sulla scia di quanto era accaduto in Intel nel 2018. Circolano anche voci di natura personale sul co-fondatore, che però non trovano conferma nelle informazioni ufficiali e non vengono affrontate nel documento depositato dall’azienda: restano, allo stato, accuse non provate.

Ulteriori dettagli li trovate nella nostra ricostruzione degli ultimi eventi tra Huang e NVIDIA.

I risultati del terzo trimestre

NVIDIA pubblicherà i dati del terzo trimestre dell’esercizio fiscale 2027 martedì 17 novembre, come previsto dal calendario. I risultati usciranno intorno alle 13:20 ora della costa pacifica, mentre la chiamata con gli analisti è fissata per le 14.