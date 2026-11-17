Quando si assembla un PC , da gaming e non aggiungiamo, uno degli interrogativi che ci si pone più spesso riguarda il processore; quanto vale davvero la pena investire in una CPU di fascia alta, soprattutto quando il sistema è già equipaggiato con una scheda video particolarmente potente?

La risposta non è così scontata, perché le prestazioni finali dipendono da diversi fattori e non sempre spendere di più per il processore si traduce in un incremento proporzionale degli FPS. Per approfondire la questione e cercare di evidenziare concretamente questo aspetto, oggi mettiamo a confronto due soluzioni targate AMD che appartengono a segmenti differenti della gamma desktop.

Da una parte troviamo AMD Ryzen 5 7500F, un processore a 6 core e 12 thread basato su architettura Zen 4, che negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio interessante nelle configurazioni da gaming attente al budget. Dall’altra c’è il re del PC gaming, ovvero AMD Ryzen 7 9850X3D, una CPU di fascia alta basata su Zen 5, dotata di 8 core e 16 thread e soprattutto della tecnologia 3D V-Cache, pensata per migliorare le prestazioni nei giochi.

Il confronto diventa particolarmente interessante utilizzando una scheda video come la NVIDIA GeForce RTX 5080, ossia quella che per adesso dovrebbe rimanere il punto di riferimento nel segmento consumer dopo l’eclissamento della RTX 5090 e la possibile cancellazione di varianti SUPER o con più VRAM (vedi 24 GB). Una GPU di questo livello offre prestazioni elevate e permette di spostare il limite del sistema verso il processore in diversi scenari, soprattutto quando si gioca a risoluzioni relativamente basse e con frame rate elevati.

L’obiettivo non è quindi stabilire semplicemente quale delle due CPU sia più veloce, visto che è abbastanza ovvio, ma capire quanto possa incidere la scelta della CPU quando il resto della configurazione è già di fascia alta, distinguendo le prestazioni nei giochi da quelle nelle applicazioni che sfruttano maggiormente il calcolo della CPU.

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AMD Ryzen 5 7500F vs Ryzen 7 9850X3D: caratteristiche e differenze

La prima differenza tra i due processori riguarda l’architettura. L’entry-level AMD Ryzen 5 7500F appartiene alla famiglia Ryzen 7000 e utilizza Zen 4, mentre Ryzen 7 9850X3D rientra nella serie Ryzen 9000 e adotta la più recente Zen 5; entrambi sono compatibili con il socket AM5 e supportano le memorie DDR5, ma la somiglianza della piattaforma non deve nascondere le differenze progettuali.

Il Ryzen 5 7500F mette a disposizione 6 core e 12 thread, con una frequenza di base di 3,7 GHz e una frequenza Boost massima di 5 GHz; il TDP dichiarato è di 65 watt, mentre la cache L3 ammonta a 32 MB; considerando anche i 6 MB di cache L2, si arriva a 38 MB complessivi. In sostanza si tratta di una configurazione che offre una base solida per il gaming, senza richiedere un investimento particolarmente elevato sul processore.

Il Ryzen 7 9850X3D si colloca invece in una fascia decisamente superiore. Gli 8 core e 16 thread sono affiancati da una frequenza di base di 4,7 GHz e da una frequenza Boost fino a 5,6 GHz; il TDP sale a 120 watt, mentre la cache L3 raggiunge 96 MB grazie alla tecnologia AMD 3D V-Cache; ne consegue quindi che, sommando la cache L2, il quantitativo complessivo arriva a 104 MB.

Proprio quest’ultimo elemento rende particolarmente interessante un processore del genere. Nei videogiochi, infatti, non conta esclusivamente la capacità di eseguire istruzioni a frequenze elevate; anche la disponibilità dei dati e il tempo necessario per accedervi possono influenzare il numero di fotogrammi elaborati ogni secondo.

Una cache più ampia permette di mantenere più dati vicini ai core della CPU, riducendo in determinati scenari la necessità di recuperarli dalla memoria di sistema. Il vantaggio non è identico in tutti i giochi, perché dipende dal modo in cui ciascun motore grafico gestisce dati, simulazioni e calcoli. Quando un titolo beneficia particolarmente della cache aggiuntiva, tuttavia, una CPU X3D può ottenere risultati sensibilmente superiori rispetto a un processore tradizionale.

Il Ryzen 7 9850X3D dispone inoltre di due core in più (quindi 4 thread) e può raggiungere frequenze nettamente superiori, il tutto anche per via di un TDP quasi doppio rispetto al fratello minore. Non sarà quindi possibile attribuire ogni eventuale differenza nei benchmark esclusivamente alla 3D V-Cache; il confronto mette in evidenza il vantaggio complessivo di una CPU di fascia alta rispetto a una soluzione più economica, non l’effetto isolato di una singola tecnologia.

Scheda tecnica AMD Ryzen 5 7500F

Architettura Zen 4

Processo produttivo TSMC 5 nm per i core e 6 nm per il die I/O

Core / Thread: 6 / 12 con SMT

Frequenza base: 3,7 GHz

Frequenza Boost: fino a 5,0 GHz

Cache L2: 6 MB

Cache L3: 32 MB

Cache complessiva: 38 MB

TDP: 65 watt

Socket AM5

Supporto DDR5 fino a 5.200 MT/s con AMD EXPO

PCI Express 5.0

Moltiplicatore sbloccato

Precision Boost 2 e Precision Boost Overdrive

Grafica integrata: assente

Scheda tecnica AMD Ryzen 7 9850X3D

Architettura Zen 5

Processo produttivo TSMC 4 nm per i core e 6 nm per il die I/O

Core / Thread: 8 / 16 con SMT

Frequenza base: 4,7 GHz

Frequenza Boost: fino a 5,6 GHz

Cache L2: 8 MB

Cache L3: 96 MB

Cache complessiva: 104 MB

Tecnologia AMD 3D V-Cache di seconda generazione

TDP: 120 watt

Socket AM5

Supporto DDR5 fino a 5.600 MT/s con AMD EXPO

PCI Express 5.0

Precision Boost 2 e Precision Boost Overdrive

Grafica integrata AMD Radeon

Piattaforma e metodologia di test

Per questa comparativa abbiamo scelto una configurazione hardware comune, così da ridurre al minimo le variabili esterne e concentrarci sulle differenze tra i due processori. La presenza della custom GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 MASTER è particolarmente importante; una scheda video di fascia alta permette di analizzare situazioni in cui il processore può diventare un limite alle prestazioni, senza rinunciare a un comparto grafico capace di sostenere frame rate elevati.

Entrambe le CPU saranno utilizzate sulla stessa scheda madre, con gli stessi moduli di memoria, lo stesso SSD e la medesima scheda video; la memoria G.Skill Trident Z5 NEO RGB DDR5-6000 CL28 verrà configurata attraverso il profilo AMD EXPO, mantenendo quindi identiche frequenza e latenze per entrambi i processori. DDR5-6000 rappresenta un’impostazione ottenuta tramite profilo di overclock della memoria, non la frequenza JEDEC ufficialmente garantita dai due processori.

La piattaforma sarà completata dal dissipatore Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX LCD e dall’SSD Corsair MP700 PRO XT da 2 TB con interfaccia PCI-E 5.0; anche il sistema operativo sarà lo stesso, Windows 11 26H2.

Configurazione di prova

Processori AMD Ryzen 5 7500F AMD Ryzen 7 9850X3D

Dissipatore Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX LCD

Scheda madre MSI X870E Carbon WiFi

Memoria 32 GB G.Skill Trident Z5 NEO RGB DDR5-6000 CL28 AMD EXPO

Scheda video GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 MASTER

Storage Corsair MP700 PRO XT 2 TB PCIe 5.0

Sistema operativo Windows 11 26H2

Software e benchmark utilizzati

Test CPU

Cinebench R23 Single Core e Multi Core

Blender Open Data

V-Ray Benchmark

Geekbench 7 Single Core e Multi Core

7-Zip Benchmark 32 MB

AIDA64 Extreme Crittografia AES

Test gaming a 1080P Ultra

NBA 2K27

Forza Horizon 6

CS 2

Borderlands 3

Assassin’s Creed Mirage

Cyberpunk

Final Fantasy XIV

I benchmark sintetici permetteranno di valutare il comportamento dei processori nei carichi single-core e multi-core, oltre che in attività come rendering, compressione e crittografia. I test gaming serviranno invece a capire quanto le differenze architetturali e la cache aggiuntiva possano tradursi in un vantaggio concreto durante il gioco.

Precisiamo che i risultati possono variare in funzione della versione del BIOS, dei driver, degli aggiornamenti di Windows e dei giochi, oltre che delle impostazioni adottate. Per rendere il confronto il più attendibile possibile, è importante mantenere condizioni di test coerenti e verificare eventuali anomalie prima di attribuire una differenza prestazionale al processore; aggiungiamo inoltre che, come da prassi, i risultati dei grafici riportano la media di almeno tre sessioni di test ripetute.

Benchmark CPU: quanto conta avere più core e un’architettura più recente?

I test dedicati alla CPU permettono di delineare una prima differenza piuttosto netta tra Ryzen 5 7500F e Ryzen 7 9850X3D. Il primo dispone di sei core basati su architettura Zen 4, mentre il secondo mette a disposizione otto core Zen 5, frequenze operative superiori e una quantità decisamente maggiore di cache grazie alla tecnologia 3D V-Cache.

I risultati di Cinebench R23 confermano il vantaggio del processore più recente, che raggiunge 2.263 punti in Single-Core contro i 1.829 del 7500F, con un incremento del 23,7%. La distanza aumenta passando al Multi-Core, dove il Ryzen 7 9850X3D totalizza 24.086 punti contro i 14.072 del modello più economico, facendo registrare un vantaggio del 71,2%; anche Geekbench 7 restituisce un quadro simile, con differenze del 22,8% nel test Single-Core e del 51,2% in quello Multi-Core.

Il divario emerge anche nelle applicazioni di produttività e calcolo; in Blender Benchmark BMW il 9850X3D completa il test in 96 secondi, contro i 131 secondi del Ryzen 5 7500F, riducendo il tempo necessario del 26,7%. V-Ray evidenzia invece una distanza ancora più marcata, con 28.599 punti contro 15.089, pari a un vantaggio dell’89,5%; seguono 7-Zip, dove il processore Zen 5 raggiunge 149.688 MIPS (+53,4%), e AIDA64 AES, con 393.287 MB/s contro 135.255 MB/s: in quest’ultimo caso il vantaggio arriva al 190,8%.

Bisogna ricordare che non tutti i carichi di lavoro reagiscono allo stesso modo alle caratteristiche di una CPU. Nei test single-core incidono soprattutto architettura, frequenze e prestazioni per singolo core, mentre nelle applicazioni multi-thread entrano maggiormente in gioco il numero di core e la capacità di distribuire il lavoro.

La 3D V-Cache, invece, non rappresenta un acceleratore universale, il suo impatto dipende dal tipo di applicazione e dalla sensibilità del carico alla quantità di cache disponibile. Nel complesso, i risultati mostrano come il Ryzen 7 9850X3D non sia semplicemente una soluzione più veloce nei giochi, ma anche un processore decisamente più potente nei carichi di lavoro che sfruttano le sue risorse aggiuntive.

Il Ryzen 5 7500F mantiene comunque prestazioni interessanti, ma il confronto evidenzia quanto possa incidere il passaggio a una CPU di fascia superiore quando si utilizzano applicazioni particolarmente impegnative.

Prestazioni in gaming a 1080p Ultra: la GeForce RTX 5080 mette alla prova le CPU

Il confronto diventa ancora più interessante quando passiamo ai giochi. Per questa sessione abbiamo scelto la risoluzione Full HD con dettagli massimi e GeForce RTX 5080, una combinazione che permette di puntare a frame rate elevati e, soprattutto, di mettere maggiormente in evidenza le differenze tra i due processori. La scelta del 1080P non significa naturalmente che questa sia la risoluzione ideale per una scheda video di questa categoria; l’obiettivo è piuttosto ridurre, per quanto possibile, il peso del carico grafico e osservare quanto le CPU riescano a incidere sul numero di fotogrammi generati.

A risoluzioni superiori, infatti, il carico sulla GPU tende ad aumentare e le differenze tra processori possono diventare meno evidenti, soprattutto quando la scheda video rappresenta il componente limitante. I risultati mostrano un vantaggio del Ryzen 7 9850X3D in tutti e sette i giochi utilizzati; il distacco più contenuto si registra in Cyberpunk 2077, dove il processore Zen 5 raggiunge 215 FPS contro i 197 del Ryzen 5 7500F, con un incremento del 9,1%. La differenza cresce in Forza Horizon 6, con 279 FPS contro 232 (+20,3%), e in CS 2, dove si passa da 528 a 619 FPS (+17,2%).

Più marcati i risultati in Borderlands 3 e Assassin’s Creed Mirage; nel primo caso il 9850X3D raggiunge 292 FPS contro 237 (+23,2%), mentre nel secondo arriva a 205 FPS contro 160, con un vantaggio del 28,1%. NBA 2K27 evidenzia un divario del 44%, grazie a una media di 429 FPS contro 298, ma è Final Fantasy XIV a mostrare la distanza maggiore: 533 FPS per il Ryzen 7 9850X3D contro 337 del 7500F, pari a un incremento del 58,2%.

La differenza tra i titoli conferma quanto il comportamento della CPU dipenda dal motore grafico e dal tipo di carico elaborato; in alcuni giochi il vantaggio del processore più costoso rimane relativamente contenuto, mentre in altri la maggiore cache, l’architettura più recente e le risorse aggiuntive permettono di ottenere incrementi decisamente più consistenti.

Va inoltre considerato che parliamo di frame rate medi, per valutare completamente la fluidità sarebbe necessario affiancare anche i valori relativi agli 1% Low e ai tempi di elaborazione dei singoli fotogrammi (ma non è vitale nel contesto generale che vogliamo mostrare). I risultati disponibili permettono comunque di osservare una differenza chiara, soprattutto nei titoli che raggiungono frequenze molto elevate e nei quali la componente CPU assume un ruolo più importante.

Ryzen 7 9850X3D o Ryzen 5 7500F: quale processore ha più senso con una GPU di fascia top?

Il confronto mette al centro una questione importante per chi assembla un PC di fascia alta, ovvero quanto conviene investire nel processore quando la scheda video rappresenta già una parte consistente del budget. I risultati raccolti mostrano che la differenza tra Ryzen 5 7500F e Ryzen 7 9850X3D non è soltanto teorica, ma si traduce in incrementi concreti sia nelle applicazioni sia nei videogiochi; bisogna però considerare anche il prezzo, il modello X3D si trova intorno ai 420-440 euro, mentre il Ryzen 5 7500F costa circa 110-120 euro.

Una differenza di circa 300 euro che cambia inevitabilmente il modo in cui valutare i risultati. Il Ryzen 5 7500F rimane una soluzione interessante per chi vuole contenere la spesa e realizzare una configurazione AM5 con una scheda video potente; i suoi sei core Zen 4 e le frequenze Boost fino a 5 GHz gli permettono di offrire prestazioni ancora valide, come dimostrano anche i risultati ottenuti in Cyberpunk 2077, dove il distacco dal modello superiore si ferma al 9,1%.

Non è quindi una CPU da considerare inadatta a una GeForce RTX 5080, ma bisogna essere consapevoli che, soprattutto in Full HD e con frame rate molto elevati, può limitare maggiormente il potenziale della scheda video; considerando il prezzo di appena 110-120 euro, resta comunque una base particolarmente conveniente per chi preferisce destinare una quota maggiore del budget alla GPU.

Il Ryzen 7 9850X3D punta invece a chi vuole sfruttare una GPU di fascia alta senza rinunciare a prestazioni CPU elevate. Il vantaggio varia sensibilmente da un gioco all’altro, ma in Final Fantasy XIV arriva al 58,2%, mentre in NBA 2K27 raggiunge il 44%; ma anche sul fronte produttività il divario è significativo, con risultati particolarmente favorevoli al processore Zen 5 in V-Ray, Cinebench Multi-Core e AIDA64 AES.

Si tratta quindi di una soluzione più adatta anche a chi utilizza il PC per attività che vanno oltre il gaming; i circa 440 euro richiesti, quasi quattro volte il prezzo del 7500F, rappresentano tuttavia un investimento importante, che trova maggiore giustificazione quando si cerca il massimo delle prestazioni o si sfrutta il computer anche per carichi di lavoro impegnativi.

La scelta dipende inevitabilmente dal budget e dal tipo di utilizzo; se l’obiettivo è giocare con una GeForce RTX 5080 senza spendere troppo sulla piattaforma, il Ryzen 5 7500F rappresenta una base ancora valida, soprattutto se si punta a risoluzioni superiori al Full HD, dove il carico tende a spostarsi maggiormente sulla GPU. Se invece si vuole ottenere il massimo dalla scheda video, giocare con refresh rate elevati e avere più margine anche nelle applicazioni multi-core, il Ryzen 7 9850X3D è il processore più indicato.

Bisogna però chiedersi se i vantaggi misurati giustifichino una spesa aggiuntiva di circa 320-330 euro (ovvero +300%); la risposta dipende soprattutto da quanto si dà valore agli FPS in più e alle prestazioni nei software professionali. La nostra prova evidenzia quindi un aspetto preciso: la GeForce RTX 5080 può essere abbinata a entrambe le CPU, ma non viene sfruttata allo stesso modo.

Il Ryzen 5 7500F permette di contenere sensibilmente il costo complessivo della configurazione, offrendo un rapporto tra prezzo e prestazioni particolarmente interessante; il Ryzen 7 9850X3D garantisce invece un incremento prestazionale che, in alcuni scenari, è davvero consistente, ma richiede un investimento decisamente superiore. Non esiste una scelta migliore in assoluto per chi cerca il massimo delle prestazioni e non vuole compromessi, il 9850X3D è il riferimento; per chi vuole bilanciare la spesa e mantenere comunque un sistema gaming di alto livello, il 7500F conserva una validità difficile da ignorare.