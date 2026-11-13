Fino a pochi giorni fa il suo nome diceva qualcosa soprattutto a chi segue con attenzione le trimestrali di NVIDIA, dove era la voce che commentava i conti. Oggi Colette Kress è, almeno per il momento, l’amministratrice delegata di una delle aziende più importanti dell’intelligenza artificiale, e per di più in uno dei momenti più delicati della sua storia. Ecco chi è, che cosa ha fatto finora e perché è toccato a lei prendere il posto di Jensen Huang.

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Perché Kress guida NVIDIA al posto di Huang

Il passaggio di consegne è arrivato giovedì 12 novembre, al termine di una settimana convulsa. Come abbiamo raccontato ieri nella nostra news sulle dimissioni, il consiglio di amministrazione ha annunciato che Huang si è dimesso da presidente, amministratore delegato e membro del consiglio, con effetto immediato, dopo 33 anni alla guida dell’azienda che ha co-fondato. Nel comunicato ufficiale di NVIDIA si legge che Kress è stata nominata amministratrice delegata ad interim, e che continuerà a svolgere anche il ruolo di direttrice finanziaria fino alla nomina di un successore stabile. Il consiglio ha inoltre scelto Harvey Jones, in consiglio dal 1993 ed ex amministratore delegato di Synopsys, come primo presidente del consiglio della storia di NVIDIA, un ruolo che finora non esisteva, perché il consiglio non aveva un presidente separato.

Le dimissioni arrivano dopo l’ammissione di Huang di una relazione extraconiugale con una donna che, secondo l’intelligence americana, sarebbe una fonte dei servizi cinesi, e dopo le notizie su una seconda relazione con una dirigente dell’azienda, una vicenda che abbiamo ricostruito nel nostro riepilogo dall’inizio. Si tratta di accuse e ricostruzioni giornalistiche, e non di accertamenti giudiziari: ciò che è certo, e che risulta dai documenti depositati alla SEC, è che il consiglio ha accettato le dimissioni l’11 novembre, e che Kress, 59 anni, è stata scelta per guidare l’azienda nella transizione.

La scelta della direttrice finanziaria era la più naturale. NVIDIA non aveva un erede designato, e la priorità del consiglio era trasmettere continuità a clienti, partner e mercati: lo dice chiaramente il presidente Jones, secondo cui il consiglio ha «piena fiducia» in Kress e nel gruppo dirigente, e si aspetta che operazioni, impegni verso i clienti e roadmap dei prodotti proseguano «senza interruzioni». Kress, dal canto suo, ha promesso di costruire sulle fondamenta «create da Jensen negli ultimi 33 anni».

Chi è Colette Kress

Kress ha una laurea in finanza all’Università dell’Arizona e un MBA alla Southern Methodist University di Dallas. La sua carriera è quella di una dirigente finanziaria cresciuta dentro l’industria tecnologica: ha cominciato a Texas Instruments, dove ha passato otto anni in diversi ruoli finanziari, per poi approdare in Microsoft, dove è rimasta 13 anni. In Microsoft, dal 2006, è stata direttrice finanziaria della divisione Server and Tools, quella dei prodotti per aziende e sviluppatori, per quattro anni.

Nel 2010 è passata a Cisco, come vicepresidente senior e direttrice finanziaria dell’organizzazione Business Technology and Operations Finance, e nel settembre 2013 è arrivata in NVIDIA dopo una ricerca che, secondo quanto riportato, era durata circa due anni. A offrirle il posto fu Huang in persona, e lei stessa ha raccontato in un’intervista del 2023 che a convincerla furono in parte i figli, che conoscevano già NVIDIA per i videogiochi. All’epoca era la più piccola delle aziende per cui avesse lavorato, e il fatturato annuale era di 4,28 miliardi di dollari.

Dai 4 miliardi ai 216 miliardi di ricavi

Da quel 2013 la crescita è stata enorme: nell’anno fiscale 2026 NVIDIA ha registrato 215,9 miliardi di dollari di ricavi, un record, con l’intelligenza artificiale a trainare i conti. Kress ha accompagnato questa crescita da direttrice finanziaria, e come tale è stata una presenza fissa nelle conference call con gli analisti, accanto a Huang. Conosce i numeri, i clienti e i conti dell’azienda meglio di chiunque altro dopo il fondatore, e per questo il mercato, almeno nel breve periodo, ha accolto con una certa tranquillità la sua nomina.

Il giudizio degli analisti, tuttavia, è più cauto sul futuro: nel breve periodo la sua è considerata una scelta rassicurante, ma nel medio periodo la domanda è chi darà la visione tecnologica che finora era di Huang. Un analista ha definito le dimissioni di Huang lo scenario peggiore per l’azienda, pur giudicando Kress molto capace e rispettata, e Dan Ives ha stimato che NVIDIA valga il 25-30% in meno senza il suo fondatore.

Cosa succede adesso

Il mercato ha reagito in modo brusco: giovedì il titolo ha toccato in apertura un nuovo minimo a 52 settimane, con cali superiori al 13%, per poi recuperare buona parte delle perdite e chiudere in calo del 4,34% a 166,19 dollari, con una capitalizzazione intorno ai 4.000 miliardi di dollari. Dopo la chiusura le azioni hanno guadagnato circa l’1%.

Il primo banco di prova è vicino: martedì 17 novembre NVIDIA presenterà i conti del terzo trimestre dell’anno fiscale 2027, i primi sotto la guida di Kress, che dovrebbe intervenire alla conference call con gli analisti. Poi c’è la ricerca di un successore permanente: il consiglio valuterà candidati interni ed esterni, e tra i nomi che circolano, secondo i mercati di previsione, c’è quello di Ian Buck, dirigente di NVIDIA. Nelle stesse ore Donald Trump ha indicato Tim Cook come possibile nuovo amministratore delegato, come abbiamo raccontato qui. Resta infine la questione politica: Huang ha accettato di testimoniare davanti al Congresso, in un’audizione che la Camera vorrebbe tenere prima del Giorno del Ringraziamento.