Garmin si conferma molto attiva per quanto concerne la distribuzione di nuovi aggiornamenti software, in beta e non, per la quasi totalità dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma ancora supportati. Protagonisti di oggi sono Garmin Fenix 7 e tutti i modelli simili.

Per gli smartwatch di punta di un paio di generazioni fa dedicati alla “outdoor recreation”, nelle ultime ore è arrivata la seconda beta dell’attuale ciclo di sviluppo che ci condurrà verso il prossimo major update. Scopriamo tutti i dettagli.

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Beta 2 dell’attuale ciclo di sviluppo per Garmin Fenix 7 e simili

Come anticipato in apertura, Garmin ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento in beta per tutti gli smartwatch di fascia alta per le attività “outdoor” di due generazioni fa che ormai hanno qualche anno sulle spalle.

Per Garmin Fenix 7 e Fenix 7 Pro, Fenix 7x e Fenix 7x Pro, Fenix 7s e Fenix 7s Pro, Tactix 7 e Tactix 7 Pro, Epix Gen 2 ed Epix Pro, Enduro 2, Quatix 7, MARQ (Gen 2), D2 Mach 1 e D2 Mach 1 Pro è appena arrivata la seconda beta nell’attuale ciclo di sviluppo.

A una ventina di giorni dalla distribuzione della prima beta del ciclo di sviluppo (versione 28.02 beta del software), l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato la nuova versione 28.07 beta, accompagnata da un changelog ufficiale piuttosto risicato che racconta solo della risoluzione di un paio di bug rispetto alla precedente versione.

Changelog – versione 28.07 beta (dalla 28.02 beta) Risolto un problema per cui l’orologio entrava in modalità sospensione anche dopo averla disattivata manualmente. Risolto un problema per cui il dispositivo a volte si spegneva quando era abbinato a un cambio per bicicletta.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare i Garmin Fenix 7 e gli altri smartwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.