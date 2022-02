Garmin potrebbe presto introdurre un nuovo smartwatch capace di coniugare due dei principali aspetti che gli utenti cercano in dispositivi di questo tipo: un bel display OLED e una buona autonomia. Solitamente le due cose non vanno proprio d’accordo e, o da una parte o dall’altra, i produttori sono soliti fare qualche rinuncia.

Ne rappresentano un esempio i nuovi Garmin Instinct 2 che, pur promettendo un’autonomia “infinita”, presentano di fatto schermi che, oggi come oggi, paiono obsoleti (oltre a essere minuscoli in rapporto alle dimensioni della scocca, sono anche monocromatici).

Meglio si comportano i Garmin Fenix 7 in versione Solar che, anche se non raggiungono livelli di autonomia di pari livello, coniugano meglio i due aspetti, nonostante lo schermo sia un pelo inferiore per resa agli OLED della serie epix 2, o del Venu 2 Plus, per restare in casa.

Insomma, la situazione è complicata ma Garmin pare si stia facendo su di maniche per offrire agli utenti un nuovo smartwatch/sportwatch in grado di primeggiare in una cornice del genere, combinando cioè uno schermo OLED a una batteria capace di offrire, anche per merito della ricarica solare, un’autonomia super.

OLED e autonomia super per l’eventuale smartwatch Solar brevettato da Garmin

Le voci provengono da un brevetto che Garmin ha registrato proprio nelle scorse ore da cui si evince il possibile debutto di un display OLED con un modulo fotovoltaico annesso che, con tutta probabilità, ci aspettiamo sia dedicato a un futuro smartwatch o sportwatch dell’azienda.

Dal documento non emergono ulteriori dettagli e informazioni in merito, ma il solo indizio in questione farà felici tutti colo che desiderano avere al polso un orologio Garmin che, oltre a garantire un’autonomia di livello, monti anche uno schermo OLED, che significa colori vibranti e, nella maggior parte dei contesti, più godurioso.

Non che gli schermi transriflettivi (MIP, cioè memory in pixel) che si servono della luce solare stessa per illuminare i display non vadano bene, intendiamoci, ma la tecnologia OLED è senza dubbio più di un passo avanti. E lo dimostra l’intero settore degli indossabili, che ormai quasi per intero abbraccia tale tecnologia.

Comunque, per il momento non c’è altro. Ma al di là del brevetto in questione, non sorprenderebbe affatto trovare sugli scaffali un futuro smartwatch Garmin dotato di uno schermo OLED à la epix 2 o Venu 2 Plus con annesso un sistema di ricarica solare che vada a colmare le lacune che questi ultimi, per certi versi, possono avere in termini di autonomia.

Potrebbe interessarti anche: Quant’è sincero Garmin Fenix 7 nel monitorare sonno, cuore e ossigenazione