Nello scorso mese di ottobre vi avevamo raccontato di come Oura avesse aggiunto a Oura Labs la nuova metrica Cardio Effort e una stima della VO2 Max che non richiedeva più il classico test della camminata; ebbene, a meno di una settimana dall’acquisizione di Counsel Health, l’azienda finlandese è tornata sull’argomento, aggiornando la documentazione della funzione e spiegando in un’intervista come intende trattare questo dato, e soprattutto quello della pressione sanguigna. Scopriamo un po’ di cosa si tratta.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Come funzionerebbe la VO2 Max automatica di Oura

Per chi non avesse familiarità con il termine, la VO2 Max indica la quantità massima di ossigeno che il corpo riesce a utilizzare durante uno sforzo, misurata in millilitri per chilo di peso al minuto, ed è uno degli indicatori più usati per valutare la forma cardiovascolare.

Fino a oggi Oura la stimava attraverso la funzione Cardio Capacity, che chiedeva all’utente di camminare a passo svelto per sei minuti su un percorso il più possibile pianeggiante, con lo smartphone in tasca, così da combinare la distanza percorsa con i dati sul battito raccolti dall’anello.

Quel test non scompare, tanto che la pagina di supporto dedicata lo prevede ancora e permette anche di inserire a mano un valore ottenuto in laboratorio o con un altro dispositivo, ma la versione sperimentale cambia approccio. Inoltre, segnliamo che la documentazione aggiornata di Oura Labs indica ora con precisione i requisiti, ovvero almeno 30 giorni di dati raccolti dall’anello e almeno cinque attività all’aperto, tra camminate, corse ed escursioni, registrate con la localizzazione GPS attiva.

Superata questa soglia, la stima si aggiorna da sola ogni volta che si completa un’altra attività valida, senza bisogno di ripetere il test della camminata per avere un numero aggiornato. È un cambiamento che si adatta bene a un dispositivo pensato per essere dimenticato al dito, perché Oura ha sempre dato il meglio quando l’utente non deve fare nulla, e trasformare la VO2 Max in un dato raccolto in sottofondo va proprio in quella direzione.

Badate bene che l’anello continua a non avere un GPS integrato, per cui non si tratta di una misurazione simile a quella degli smartwatch sportivi di Garmin, dato che la posizione arriva dallo smartphone che si porta con sé durante l’attività. La funzione, inoltre, resta sperimentale e disponibile tramite Oura Labs a partire da Oura Ring Gen3.

Un dettaglio importante riguarda poi il modo in cui Oura legge questo valore, che l’azienda considera volutamente come un dato che cambia lentamente e che quindi non dovrebbe oscillare dopo ogni allenamento, perché quello che conta sono i cambiamenti significativi nell’arco di periodi lunghi.

Il calo notturno della pressione

A spiegare questa impostazione è stato Jason Russell, vicepresidente di Oura, in un’intervista a Moneycontrol che ha toccato anche un tema su cui l’azienda lavora da tempo, cioè la pressione sanguigna. Russell ha chiarito che Oura non punta a sostituire lo sfigmomanometro, il classico misuratore con il bracciale, ma a studiare nel lungo periodo i dati raccolti dai sensori ottici dell’anello, quelli della cosiddetta fotopletismografia (PPG), che rileva le variazioni del flusso di sangue sotto la pelle, per accorgersi quando qualcosa è cambiato.

Uno degli aspetti citati da Russell è il cosiddetto dipping notturno, ovvero il termine tecnico per indicare il calo della pressione che normalmente avviene durante il sonno, e l’anello dovrebbe servire proprio a capire se questo calo si verifica come previsto. Pertanto, come fa notare Russell, è un dato che ha senso raccogliere con un dispositivo che si tiene al dito anche di notte, dal momento che misurare la pressione mentre si dorme con un bracciale tradizionale è tutt’altro che comodo.

La direzione non è del tutto nuova, perché già a febbraio vi avevamo parlato di un brevetto di Oura che descriveva nel dettaglio come stimare la pressione dall’anello, e tra le funzioni annunciate con il lancio di Oura Ring 5 c’era anche Blood Pressure Signals, dedicata proprio all’andamento notturno della pressione.

Quello che emerge ora con più chiarezza è il modo in cui Oura intende usare questi segnali, cioè come un campanello d’allarme che invita ad approfondire e non come una misurazione da confrontare con quella del medico. Resta da capire quando e in quali Paesi queste funzioni usciranno dalla fase sperimentale, visto che diverse novità di Oura Labs sono ancora riservate agli utenti statunitensi.