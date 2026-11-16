Prosegue la stagione delle offerte legate al Black Friday e, questa volta, a entrare in gioco è MSI, che porta su Amazon una selezione di notebook pensati per soddisfare esigenze piuttosto differenti. L’iniziativa coinvolge sia la gamma Gaming, con portatili equipaggiati con le GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 50, sia le famiglie Business & Productivity, rivolte a chi cerca dispositivi più compatti e adatti alla mobilità quotidiana.

La selezione comprende cinque modelli, soluzioni secondo noi di riferimento per giocatori, content creator, professionisti e studenti. Non mancano configurazioni di fascia alta, ma anche soluzioni più accessibili per chi desidera acquistare un nuovo portatile senza necessariamente puntare alle piattaforme più costose.

Le offerte partono infatti da 639 euro, mentre alcune configurazioni vengono accompagnate da bundle con accessori MSI inclusi; le promozioni sono già disponibili su Amazon e rimarranno attive fino a esaurimento delle scorte; vediamo quindi quali sono i notebook protagonisti dell’iniziativa.

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MSI Gaming: tre notebook con GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 50

La prima parte della selezione è dedicata al gaming, con tre notebook che condividono la presenza di schede grafiche NVIDIA GeForce RTX Serie 50, seppur appartenenti a fasce prestazionali differenti. Si parte dal Crosshair A16 HX, soluzione pensata per chi cerca una configurazione particolarmente potente, per arrivare ai due Cyborg 15, che rappresentano alternative più accessibili per giocare e affrontare le attività quotidiane.

Il modello più interessante della selezione è probabilmente MSI Crosshair A16 HX (E8WGK-061ITY), che abbina il processore AMD Ryzen 9 8940HX alla GPU NVIDIA GeForce RTX 5070. La configurazione comprende inoltre 16 GB di RAM, un SSD da 1 TB e Windows 11 Home, caratteristiche che lo rendono adatto non soltanto al gaming, ma anche a carichi di lavoro più impegnativi e ad alcune attività creative.

Scendendo di fascia troviamo MSI Cyborg 15 (C2WFO-494ITY), equipaggiato con Intel Core 7 240H e NVIDIA GeForce RTX 5060. A completare la dotazione troviamo 16 GB di RAM DDR4, un SSD da 512 GB e Windows 11 Home; una configurazione che punta a bilanciare prestazioni e versatilità, con un prezzo secondo noi molto valido.

Chi desidera contenere ulteriormente la spesa può invece prendere in considerazione MSI Cyborg 15 (C13WEO-495ITY), che integra un processore Intel Core i7-13620H (Raptor Lake) e una GPU NVIDIA GeForce RTX 5050. Anche in questo caso sono presenti 16 GB di RAM DDR4, un SSD da 512 GB e Windows 11 Home. Il prezzo scende a 1.039 euro, rendendolo il modello gaming più economico tra quelli selezionati per questa iniziativa.

MSI Business & Productivity: Prestige 14 AI+ e Modern 14

Accanto ai portatili gaming, MSI ha individuato due modelli appartenenti alla gamma Business & Productivity, pensati per chi mette al primo posto mobilità, produttività e versatilità. Si tratta di dispositivi rivolti soprattutto a professionisti, smart worker e studenti, con configurazioni che puntano a offrire una buona dotazione hardware all’interno di formati più compatti.

Il primo è MSI Prestige 14 AI+ (D3MG-028IT), notebook da 14 pollici che integra il processore Intel Core Ultra 7 355 con grafica Intel Arc. La configurazione comprende ben 32 GB di RAM, un SSD da 1 TB e Windows 11 Home, una dotazione che lo rende particolarmente interessante per chi lavora frequentemente in mobilità e necessita di un sistema pronto a gestire anche applicazioni e flussi di lavoro legati all’Intelligenza Artificiale.

Più accessibile è invece MSI Modern 14 (F1MG-469IT), soluzione destinata soprattutto allo studio, all’ufficio e alle attività quotidiane. A bordo troviamo un Intel Core 7 150U, grafica integrata Intel Iris Xe, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB, con Windows 11 Home preinstallato. Il prezzo promozionale è di soli 639 euro, che lo rende il notebook più economico tra i cinque protagonisti delle offerte MSI su Amazon.

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Bundle MSI inclusi con l’acquisto dei notebook

Un ulteriore elemento da considerare riguarda gli accessori inclusi con alcune delle configurazioni selezionate. MSI ha infatti previsto diversi bundle, differenziati in base alla famiglia di prodotti acquistata, che permettono di ampliare la dotazione del notebook senza dover necessariamente affrontare ulteriori spese.

Per le serie gaming è previsto il MAX Pack, che comprende uno zaino MSI MAX Gaming, un headset H901 GC, un mouse gaming M18 e un mousepad RGB dedicato al 40° anniversario del marchio. L’Essential Pack include invece uno zaino MSI Venture e un mouse gaming M99, mentre per la gamma Prestige è disponibile il Prestige Bundle, che aggiunge una docking station USB-C Gen 2.

Infine, il Premium Pack comprende un mouse Bluetooth M98 e una custodia MSI. Precisiamo che la disponibilità dei singoli bundle dipende dal modello acquistato e dalle condizioni dell’iniziativa. Per maggiori informazioni sulle iniziative del produttore, compresi i bundle speciali, è potete consultare lo store ufficiale su Amazon e la pagina ufficiale MSI dedicata al Black Friday 2026 che riportiamo a seguire; le offerte rimangono valide fino a esaurimento scorte.

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