MSI amplia la propria gamma di notebook pensati per l’Intelligenza Artificiale con il nuovo Prestige N16 Flip AI+, un convertibile 2-in-1 che porta la piattaforma NVIDIA RTX Spark all’interno di un dispositivo pensato per combinare produttività, creatività e gaming. Il nuovo modello è già disponibile in preordine su Amazon e sullo store ufficiale MSI, con un prezzo di partenza tutt’altro che contenuto, ma comunque prevedibile.

La caratteristica più interessante è proprio la piattaforma hardware, basata su NVIDIA RTX Spark che combina CPU NVIDIA Grace, GPU NVIDIA Blackwell e memoria unificata, mettendo a disposizione fino a 1 petaflop di prestazioni AI FP4 e fino a 128 GB di memoria condivisa tra CPU e GPU. Il tutto poi viene inserito in uno chassis convertibile con display OLED UHD+ da 16 pollici e supporto per penna. Ma basta chiacchiere, vediamone insieme qualche dettaglio in più.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

NVIDIA RTX Spark arriva sul nuovo convertibile MSI

Il Prestige N16 Flip AI+ è, secondo MSI, l’unico convertibile 2-in-1 tra i notebook Windows RTX Spark annunciati finora. La piattaforma NVIDIA rappresenta il cuore del dispositivo e permette di eseguire localmente modelli AI e agenti, senza dover necessariamente dipendere dall’elaborazione cloud. La configurazione hardware mette insieme una CPU NVIDIA Grace e una GPU RTX basata su architettura Blackwell, con supporto completo a NVIDIA CUDA. Questo permette di sfruttare un ecosistema software già molto ampio, mentre la componente grafica porta anche tecnologie come ray tracing, DLSS e NVIDIA Reflex.

Il vantaggio non riguarda quindi soltanto gli applicativi AI, infatti MSI punta a utilizzare il Prestige N16 Flip AI+ anche per sviluppo software, montaggio video, modellazione 3D e gaming, mantenendo la possibilità di lavorare con i dati direttamente sul dispositivo. L’esecuzione locale degli agenti AI permette inoltre di mantenere sul PC informazioni sensibili e documenti personali, evitando di inviarli al cloud quando non necessario.

128 GB di memoria unificata e display OLED per i più esigenti

Al pari degli altri dispositivi che sposano RTX Spark, uno degli elementi più importanti della configurazione è la possibilità di arrivare fino a 128 GB di memoria unificata, condivisa tra CPU e GPU. Si tratta di una quantità particolarmente elevata per un notebook convertibile e pensata soprattutto per i carichi di lavoro AI locali più impegnativi.

MSI indica la possibilità di gestire modelli di Intelligenza Artificiale più grandi, progetti 3D fino a 90 GB e contenuti multimediali ad alta risoluzione, mantenendo contemporaneamente aperte diverse applicazioni. L’architettura unificata permette infatti a CPU e GPU di utilizzare lo stesso spazio di memoria, evitando di dover gestire separatamente RAM di sistema e memoria

video.

Il Prestige N16 Flip AI+ abbina questa piattaforma hardware a un touchscreen Tandem OLED UHD+ da 16 pollici, pensato per essere utilizzato sia come normale notebook sia come tablet. Il pannello raggiunge una luminosità di picco superiore a 1.000 nit, copre il 100% dello spazio colore DCI-P3 e dispone della certificazione Calman, con MSI che dichiara inoltre una precisione cromatica Delta E <1 e il supporto al refresh rate variabile.

Rimanendo nel constesto, la cerniera a 360 gradi permette di utilizzare il computer nelle quattro modalità laptop, tablet, tenda e presentazione. Nella confezione inoltre è inclusa anche la MSI Nano Pen, che può essere utilizzata per prendere appunti, disegnare e interagire direttamente con il touchscreen.

Batteria da 99,9 WHr, touchpad generoso e ottimizzazione software

Nonostante l’hardware particolarmente potente, MSI ha cercato di mantenere il Prestige N16 Flip AI+ adatto all’utilizzo mobile. Il notebook integra una batteria da 99,9 WHr e supporta la funzione instant-on di Windows on Arm, con compatibilità sia per applicazioni native Arm sia per software Windows eseguito tramite emulazione.

Il produttore sottolinea inoltre la possibilità di mantenere prestazioni elevate sia durante l’utilizzo a batteria sia quando il computer è collegato alla rete elettrica. Sul fronte dell’interazione troviamo invece il touchpad MSI Action, che presenta una superficie più ampia del 53% rispetto alla generazione precedente e integra aree gestuali personalizzabili per semplificare navigazione e multitasking.

Completano la dotazione il lettore di schede SD e un sistema audio composto da quattro altoparlanti, elementi particolarmente utili considerando il pubblico di creator a cui il notebook si rivolge. MSI punta molto anche sull’ecosistema software compatibile con la piattaforma NVIDIA. In DaVinci Resolve, i Tensor Core di quinta generazione vengono utilizzati per accelerare il color grading e gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale. In Blender, la tecnologia DLSS 4.5 Ray Reconstruction viene utilizzata per il path tracing in tempo reale nella viewport Cycles.

Per l’editing video, Adobe Premiere Pro può sfruttare i motori NVENC e NVDEC della GPU Blackwell, mentre ComfyUI permette di eseguire localmente workflow di generazione basati sulla diffusione con accelerazione NVFP4. Il Prestige N16 Flip AI+ si presenta quindi come una macchina destinata soprattutto a chi vuole concentrare sullo stesso dispositivo attività che normalmente richiederebbero workstation o PC desktop più ingombranti.

Disponibilità e prezzo

Come anticipato in apertura, MSI Prestige N16 Flip AI+ è già disponibile per il preordine attraverso lo store ufficiale MSI e Amazon, con due configurazioni previste al lancio. Il prezzo di partenza è fissato a 4.299 euro, cifra che inutile dirlo non è per tutti i portfogli. MSI prevede inoltre di introdurre progressivamente ulteriori configurazioni attraverso diversi canali di vendita; per chi acquisterà il notebook entro il 31 dicembre 2026, è previsto anche un pacchetto Early Bird che comprende un anno di MSI Care Plus e un anno di protezione contro i danni accidentali, secondo i termini della promozione.

Tirando le somme, almeno sulla carta fino a una prova sul campo, MSI Prestige N16 Flip AI+ rappresenta una delle proposte Windows più particolari basate su RTX Spark; non è semplicemente un notebook ad alte prestazioni, ma un convertibile che prova a combinare AI locale, con l’ecosistema NVIDIA, un display OLED e la flessibilità che caratterizza da sempre i 2-in-1.

Il prezzo di listino però non è basso, collocandolo inevitabilmente in una fascia molto alta, destinata soprattutto a professionisti e utenti che possono sfruttare concretamente le capacità di elaborazione locale offerte dalla piattaforma NVIDIA.