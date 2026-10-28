MSI porta in Italia una nuova soluzione dedicata al mondo dell’Intelligenza Artificiale, con l’obiettivo di rendere accessibili elevate capacità di calcolo elevate anche fuori dai tradizionali data center. L’azienda annuncia quindi XpertStation WS300, una workstation progettata per aziende, centri di ricerca e sviluppatori che hanno bisogno di elaborare modelli AI complessi direttamente nelle proprie strutture.

Il sistema si basa sull’architettura NVIDIA DGX Station e sul superchip NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra, una piattaforma potentissima che combina CPU e GPU in un’unica soluzione ad alte prestazioni. Il punto di forza è la disponibilità di 748 GB di memoria coerente, pensata per gestire carichi di lavoro particolarmente impegnativi, dall’inferenza locale allo sviluppo e all’ottimizzazione di modelli di grandi dimensioni.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

MSI XpertStation WS300: la potenza di NVIDIA GB300 arriva sulla scrivania

La nuova MSI XpertStation WS300 nasce per rispondere alle esigenze delle organizzazioni che vogliono sviluppare, testare ed eseguire applicazioni di Intelligenza Artificiale senza dover necessariamente dipendere da risorse di calcolo remote. Non si tratta, quindi, di un normale PC desktop, ma di una piattaforma professionale destinata a progetti in cui la capacità di elaborazione e la gestione di grandi quantità di dati rappresentano requisiti fondamentali.

Al centro della workstation troviamo come detto il superchip NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra, soluzione che combina una CPU NVIDIA Grace con una GPU NVIDIA Blackwell Ultra; le due componenti comunicano attraverso l’interconnessione NVIDIA NVLink-C2C, progettata per consentire uno scambio efficiente dei dati tra processore e acceleratore grafico.

Questa architettura permette di affrontare attività come lo sviluppo e il fine-tuning dei modelli, l’inferenza AI e la sperimentazione con sistemi basati su modelli linguistici di grandi dimensioni. Secondo MSI, la piattaforma può gestire modelli con un massimo di 1.000 miliardi di parametri, un valore notevole che evidenzia la natura specialistica del prodotto e il suo posizionamento nel segmento delle infrastrutture AI professionali.

Uno degli elementi più interessanti è la memoria coerente da 748 GB, composta da 496 GB di memoria di sistema LPDDR5X e 252 GB di memoria GPU HBM3e; la prima offre una larghezza di banda fino a 396 GB/s, mentre la memoria grafica raggiunge i 7,1 TB/s; due risorse con caratteristiche differenti, integrate in un’architettura che permette a CPU e GPU di accedere in modo efficiente alla memoria.

È proprio questa combinazione a distinguere XpertStation WS300 da una workstation tradizionale equipaggiata con una singola scheda video. La grande capacità di memoria consente infatti di lavorare con modelli e dataset che potrebbero risultare difficili da gestire su sistemi desktop convenzionali, fermo restando che le prestazioni effettive dipendono anche dal modello utilizzato, dal software e dal tipo di carico di lavoro.

Connettività ad alta velocità e possibilità di espansione

Per una workstation dedicata all’AI, la potenza di calcolo non è l’unico elemento importante; la velocità con cui il sistema può trasferire dati e integrarsi con altre infrastrutture rappresenta infatti un aspetto determinante, soprattutto quando si lavora con dataset estesi o si collabora con altri nodi di calcolo.

MSI ha equipaggiato XpertStation WS300 con una porta Ethernet da 10 Gbps e due porte QSFP da 400 Gbps basate su NVIDIA ConnectX-8; la piattaforma di rete consente quindi di raggiungere una larghezza di banda complessiva fino a 800 Gbps sulle due porte ad alta velocità, caratteristica utile per collegare la workstation a infrastrutture di calcolo e archiviazione più ampie.

La dotazione comprende anche quattro slot M.2 per unità NVMe, suddivisi tra due interfacce PCI-E 5.0 x2 collegate alla CPU e due interfacce PCI-E 6.0 x4 destinate ai dati di addestramento; la presenza di queste ultime è particolarmente rilevante per una piattaforma pensata per elaborare grandi quantità di informazioni. Sono inoltre disponibili uno slot PCI-E 5.0 x16 a doppia larghezza per la gestione del display e due slot PCI-E 5.0 x16 a singola larghezza, ciascuno con collegamento elettrico x8; segnaliamo anche che a bordo è previsto anche uno slot M.2 2232 PCI-E x1 per una scheda WiFi e Bluetooth.

A completare la dotazione troviamo un modulo BMC basato su Aspeed AST2600 e un alimentatore ATX da 1.600 watt con certificazione 80 PLUS Platinum. Nel complesso, la configurazione è pensata per offrire una piattaforma professionale capace di integrarsi in ambienti di lavoro strutturati, con particolare attenzione alla gestione e alla connettività del sistema.

Dallo sviluppo dei modelli all’inferenza AI locale

Gli ambiti di utilizzo di MSI XpertStation WS300 coprono diverse fasi del ciclo di vita dei progetti di Intelligenza Artificiale; la workstation può essere impiegata per sviluppo e ottimizzazione di modelli di machine learning e deep learning, per l’analisi di dataset complessi e per l’esecuzione locale di applicazioni basate sull’Intelligenza Artificiale.

Tra gli scenari indicati da MSI rientrano anche la ricerca scientifica, l’analisi avanzata dei dati e lo sviluppo di assistenti AI, chatbot e agenti autonomi. L’esecuzione locale non significa automaticamente che ogni attività possa essere svolta senza servizi esterni o infrastrutture aggiuntive, ma permette alle organizzazioni di avere a disposizione una piattaforma dedicata per sperimentare e distribuire determinati carichi di lavoro.

In questo modo, XpertStation WS300 può fungere anche da nodo centrale per attività di sviluppo condivise e per l’integrazione con sistemi di calcolo più ampi. La workstation si appoggia inoltre allo stack software NVIDIA AI, che comprende strumenti per lo sviluppo, il fine-tuning, l’inferenza e la data science.

Caratteristiche MSI XpertStation WS300

Architettura: NVIDIA DGX Station

Superchip: NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra CPU: NVIDIA Grace GPU: 1 NVIDIA Blackwell Ultra

Memoria di sistema: fino a 496 GB LPDDR5X

Larghezza di banda della memoria di sistema: fino a 396 GB/s

Memoria GPU: fino a 252 GB HBM3e

Larghezza di banda della memoria GPU: fino a 7,1 TB/s

Memoria coerente complessiva: 748 GB

Dimensioni massime dei modelli: fino a 1.000 miliardi di parametri

Rete: 1x Ethernet 10 Gbps Marvell AQC113; 2x QSFP da 400 Gbps con NVIDIA ConnectX-8

Slot M.2 per SSD: 2x 2280 PCI-E 5.0 x2 collegati alla CPU 2x slot 2280 PCI-E 6.0 x4 per i dati di addestramento

Slot PCI-E: 1x PCI-E 5.0 x16 a doppia larghezza per il display 2x PCI-E 5.0 x16 a singola larghezza con collegamento elettrico x8 1x M.2 2232 PCI-E x1 per scheda WiFi/Bluetooth

Modulo BMC: Aspeed AST2600

Alimentatore: 1.600 watt con certificazione 80 PLUS Platinum

Dimensioni: 245,7 x 529,0 x 570,4 mm

Disponibilità in Italia: MSI XpertStation WS300 su progetto

MSI ha annunciato la disponibilità italiana di XpertStation WS300, una piattaforma rivolta principalmente a imprese, università, centri di ricerca e organizzazioni impegnate nello sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale avanzate. Considerata la natura specialistica del prodotto, la workstation non viene proposta attraverso il consueto canale di vendita al dettaglio, ma esclusivamente su progetto.

Le aziende interessate possono quindi rivolgersi a MSI per valutare le esigenze applicative, i requisiti dell’infrastruttura e la configurazione più adatta alle proprie attività. Il produttore non ha comunicato un prezzo di listino pubblico; per conoscere il costo della soluzione è quindi necessario richiedere informazioni direttamente a MSI, tenendo conto che si tratta di una piattaforma professionale con componenti e capacità di memoria di livello data center.