Negli ultimi anni MSI ha ampliato in modo significativo la propria offerta di notebook gaming, arrivando a proporre soluzioni capaci di coprire praticamente ogni fascia di mercato. Il nuovo MSI Crosshair 16 Max HX E2WGK si colloca nella fascia medio-alta del segmento enthusiast e punta a conquistare gli utenti che cercano un portatile in grado di offrire prestazioni elevate sia nel gaming sia nella produttività, senza arrivare ai costi delle più esclusive serie Raider o Titan.

La configurazione oggetto della nostra prova abbina il recente Intel Core Ultra 7 255HX alla NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, una combinazione pensata per sfruttare al meglio le più recenti tecnologie NVIDIA Blackwell, DLSS 4.5 e tutte le funzionalità AI integrate nella nuova piattaforma Intel.

A completare il quadro troviamo un display IPS QHD+ da 16 pollici a 240 Hz, un sistema di raffreddamento completamente rivisto e una dotazione hardware decisamente ricca, elementi che sulla carta rendono questo Crosshair 16 Max HX una proposta molto interessante anche per creator, professionisti e utenti che desiderano un notebook capace di affrontare qualsiasi carico di lavoro.

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Recensione MSI Crosshair 16 Max HX: design e caratteristiche

Pur appartenendo alla famiglia MSI Crosshair, questa nuova generazione mostra un’evoluzione piuttosto evidente dal punto di vista estetico. MSI ha scelto un design ispirato al mondo mecha, meno appariscente rispetto ad altre linee gaming del produttore, ma comunque caratterizzato da elementi distintivi come il logo Dragon Shield RGB sul coperchio e alcune lavorazioni geometriche che spezzano la monotonia dello chassis.

Dal punto di vista costruttivo, l’azienda ha optato per una scocca prevalentemente in policarbonato con coperchio superiore rifinito in metallo, una soluzione che consente di contenere peso e costi senza trasmettere una sensazione di fragilità. L’assemblaggio ci sembra convincente, con una base sufficientemente rigida e una flessione del display piuttosto contenuta, mentre la cerniera risulta molto solida ma con un’apertura inferiore a 180 gradi.

Il telaio, rifinito nella colorazione Core Black, mantiene dimensioni tutto sommato contenute considerando la categoria; misura 363 × 269,7 mm con uno spessore che varia tra 21,9 e 23,8 mm, mentre il peso di circa 2,2 kg (versione OLED) lo rende ancora facilmente trasportabile.

La tastiera gaming RGB a 24 zone continua a essere uno degli elementi più riusciti del notebook. La corsa dei tasti da 1,7 mm restituisce un buon feedback in digitazione e durante il gaming, mentre i tasti WASD trasparenti e retroilluminati contribuiscono a caratterizzare ulteriormente il design del portatile. Non manca inoltre il tastierino numerico dedicato (compatto), utile soprattutto per chi utilizza il notebook anche per altre tipologie di applicativi.

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Riguardo il pannello, MSI propone due opzioni; OLED QHD+ (2560 × 1600) da 16 pollici con refresh rate di 165 Hz, oppure una variante IPS delle stesse dimensioni ma con refresh a 240 hertz. La SKU in prova monta il modello IPS, che si è comportato molto bene nel corso dei test ma che, inutile dirlo, rende meno a livello qualitativo rispetto all’OLED.

Quest’ultimo prevede infatti certificazione VESA DisplayHDR True Black 1000, copertura completa dello spazio colore DCI-P3 e tecnologia SGS Eye Care per ridurre l’affaticamento visivo. In sostanza, se puntate a giocare competitivo o comunque ad alto frame-rate, sarebbe meglio l’opzione IPS, mentre per tutto il resto il compromesso migliore rimane la tecnologia OLED (portafogli permettendo).

MSI Crosshair 16 Max HX: Piattaforma hardware

Ovviamente l’estetica e la resa del display da sole non bastano, sotto la scocca troviamo infatti una piattaforma decisamente moderna e potente. Il Crosshair 16 Max HX E2WGK utilizza il chipset Intel HM870 e può ospitare processori Intel Core Ultra 200HX; nella configurazione in prova troviamo un Intel Core Ultra 7 255HX, processore che porta in dote una notevole potenza elaborativa e che ben si adatta sia ai videogiochi sia ai carichi professionali più impegnativi.

Ad affiancarlo c’è la NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop con 8 GB di memoria GDDR7, soluzione basata su architettura Blackwell e compatibile con DLSS 4.5, ray tracing / path tracing e accelerazione AI fino a 798 AI TOPS. MSI dichiara una Maximum Graphics Power di 115 watt, mentre grazie alla tecnologia proprietaria OverBoost il sistema può raggiungere una potenza combinata CPU e GPU fino a 200 watt, valore decisamente elevato per un notebook da 16 pollici.

Anche il sistema di raffreddamento è stato completamente aggiornato per tenere a bada le componenti senza inficiare le prestazioni. A bordo è presente il già noto Cooler Boost, un sistema di dissipazione che sfrutta una disposizione interna ridisegnata, heatpipe condivise tra CPU e GPU e un composto termico a cambiamento di fase che, secondo MSI, consente un incremento del flusso d’aria superiore al 50% rispetto alla generazione precedente, migliorando contemporaneamente prestazioni e rumorosità.

Sul versante memoria troviamo due slot DDR5 compatibili con moduli fino a 128 GB DDR5-6400, mentre lo storage può contare su due slot M.2, uno PCI-E Gen 5.0 e uno PCI-E Gen 4.0, caratteristica che permette di installare SSD di ultimissima generazione e ottenere velocità di trasferimento estremamente elevate.

Connettività ed espansione

Dal punto di vista della connettività, MSI mette a disposizione una dotazione completa e soprattutto ben distribuita tra i lati e la parte posteriore del notebook. Tra le connessioni a disposizione troviamo una porta Thunderbolt 4 compatibile con DisplayPort e Power Delivery, una seconda USB-C 3.2 Gen2 con DisplayPort e ricarica, tre USB-A 3.2 Gen2, HDMI 2.1 con supporto fino a 8K a 60 Hz o 4K a 120 Hz, porta RJ45 da 2,5 Gigabit, jack audio combinato e alimentazione dedicata.

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Apprezziamo senza dubbio la scelta di spostare parte delle connessioni sul retro dello chassis, una soluzione che contribuisce a mantenere più ordinata la postazione quando si utilizzano monitor esterni, alimentatore e periferiche cablate. Non manca naturalmente il supporto alle configurazioni multi-monitor, mentre la presenza delle due USB-C rende il notebook decisamente più versatile anche in ambito professionale. Sul fronte sicurezza troviamo infine TPM 2.0, webcam HD con riduzione del rumore 3D e un pratico otturatore fisico per la privacy.

Per quanto riguarda la rete, il modulo Intel WiFi 6E garantisce prestazioni elevate sulle reti a 6 GHz, mentre la presenza della porta Ethernet da 2,5 Gbps rappresenta ancora oggi una scelta quasi obbligata per chi gioca online o trasferisce frequentemente file di grandi dimensioni. A chiudere, non per importanza, la batteria da 80 WHr, abbinata a un alimentatore da 240 watt.

Scheda tecnica MSI Crosshair 16 Max HX (SKU E2WGK)

CPU: Intel Core Ultra 7 255HX 20 core / 20 thread , 30 MB di Smart Cache e Boost a 5,2 GHz

GPU:

NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop 8 GB GDDR7 – Boost 2.347 MHz – TBP sino a 115 watt

Tecnologia OverBoost fino a 200 watt (115+85 watt) Integrata Intel

Display: 16″ di grado IPS Risoluzione 2.560 × 1.600 pixel (16:10) Frequenza di aggiornamento a 240 hertz

Memoria RAM: 16 / 32 GB (2x 8/16 GB) DDR5 6.400 MT/s (Max 128 GB)

Storage M.2 1x SSD PCI-E Gen 5.0 x4 1x SSD PCI-E Gen 4.0 x4

Audio: 2x altoparlanti da 2 watt Nahimic 3 Surround Hi-Res Audio Ready

Array di microfoni

Webcam HD con shutter e 3D Noise Reduction

Tastiera da gaming con 24 zone RGB e tasto Copilot

Rete: WiFi 6E Dual Band Bluetooth 5.4 LAN 2,5 Gbps

Porte: 1x USB-C Thunderbolt 4 40 Gbps con Display Port e Power Delivery 3.1 1x USB-C 3.2 Gen2 con Display Port e Power Delivery 3.0 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A HDMI 2.1 Jack audio 3.5 mm (in/out) Porta LAN

Sistema operativo: Windows 11 Home / Pro

Batteria: 80 WHr, alimentatore da 240 watt

Dimensioni: 363 x 269.7 x 21.95 – 23.85 mm

Peso 2,2 Kg (OLED) / 2,3 Kg (IPS)

Recensione MSI Crosshair 16 Max HX: le nostre impressioni

Durante la prova il Crosshair 16 Max HX E2WGK ha confermato gran parte delle aspettative, raggiungendo secondo noi l’obiettivo di MSI, ovvero offrire prestazioni elevate senza particolari compromessi nel gaming in QHD e nelle applicazioni più esigenti. Precisiamo che la variante giunta in edizione è abbastanza “basica”, infatti utilizza 16 GB DDR5 e un SSD da soli 512 GB; dal lato della nostra esperienza consigliamo però una SKU da 32 GB, quantomeno se guardiamo alla longevità del prodotto.

La configurazione con Intel Core Ultra 7 255HX si dimostra estremamente convincente nelle applicazioni multi-thread e offre tutta la potenza necessaria per attività come rendering, editing video e sviluppo software, mentre la GeForce RTX 5070 Laptop permette di affrontare senza particolari difficoltà i titoli AAA più recenti, anche abilitando il ray-tracing se sfruttiamo tutte le tecnologie della suite NVIDIA DLSS 4.5.

Anche nei giochi competitivi il notebook convince grazie all’elevata frequenza di aggiornamento del pannello IPS (240 Hz), che restituisce un’esperienza molto fluida e reattiva; la resa cromatica è buona, così come gli angoli di visione, mentre per il tempo di risposta di sicuro il modello OLED è nettante superiore.

Il sistema di raffreddamento Cooler Boost ha svolto un lavoro convincente, riuscendo a mantenere CPU e GPU entro temperature gestibili anche durante lunghe sessioni di gioco, impattando di conseguenza sulle frequenze operative e sulla prestazione finale. Naturalmente, quando si seleziona il profilo prestazionale più spinto (Apex) e la piattaforma sfrutta tutta la potenza disponibile, il rumore delle ventole aumenta in maniera evidente.

Detto questo, bisogna dire apertamente che su questa tipologia di notebook (non solo MSI), quando sfruttiamo le massime prestazioni in multi-tasking, dobbiamo mettere in conto che soprattutto la CPU andrà a lavorare sempre nell’ordine dei 90 °C, con variazioni che possono dipendere dalla temperatura ambiente.

Si tratta però di un comportamento piuttosto normale su notebook capaci di gestire fino a 200 watt complessivi tra processore e scheda grafica, soprattutto considerando che le aree maggiormente utilizzate durante il gioco, come tastiera e poggiapolsi, rimangono generalmente più fresche rispetto alle zone posteriori dedicate all’espulsione dell’aria calda.

Teniamo a segnalare anche l’ottimo comportamento dell’SSD, un’unità Samsung che nonostante la capacità di 512 GB si comporta molto bene, collocandosi nel segmento top dei drive M.2 con interfaccia PCI-E Gen 4.0. Durante i test, l’SSD ha raggiunto un picco di circa 67 °C, confermando che anche l’aspetto dissipazione è stato curato.

Sul fronte autonomia, è quasi inutile ribadire che il comportamento della macchina cambia sensibilmente in base al profilo energetico selezionato. In modalità ECO, con refresh rate ridotto e grafica ibrida attiva, il notebook riesce a garantire diverse ore di utilizzo lontano dalla presa elettrica, risultando adatto anche per attività di produttività o multimedia.

In altri contesti, su questo tipo di macchine non ha molto senso eseguire ulteriori prove sulla durata della batteria; con oltre 5 ore di autonomia lontano dalla presa in utilizzo misto (display al 50%), riteniamo decisamente adeguata la capacità della batteria del notebook.

Durante il gaming la batteria passa inevitabilmente in secondo piano e il notebook dà il meglio di sé collegato all’alimentatore da 240 watt, condizione nella quale può sfruttare completamente il sistema OverBoost con Modalità Apex e mantenere prestazioni costanti anche sotto carichi prolungati.

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In coda ricordiamo anche che a bordo è presenta l’utility MSI Center che ci permette di monitorare la componentistica e scegliere i vari profili prestazionali, senza omettere l’opzione Mystic Light.

Quanto costa e dove acquistare MSI Crosshair 16 Max HX

MSI Crosshair 16 Max HX è un notebook di fascia medio-alta che espone pochi punti deboli, più o meno evidenti in base all’ottica con cui guardiamo al prodotto. Senza dubbio nasce come notebook da gaming, un vestito che calza alla perfezione vista la presenza di una delle GPU più convenienti in commercio, abbinata a una configurazione di pari profilo e tanti accorgimenti rivolti ai gamer.

Riguardo disponibilità e prezzo, attualmente non è semplice reperire il notebook MSI, pensiamo però che la situazione cambierà nelle prossime settimane (vedi settembre). Siamo comunque riusciti a reperire la variante in prova su Unieuro, per la precisione con un prezzo di 2.099 euro, abbastanza equilibrato visto il periodo se non fosse per la configurazione della memoria (16 GB). C’è da dire inoltre che i notebook MSI sono spesso interessati da sostanziosi sconti, quindi secondo noi non sarà difficile reperirlo a una cifra più bassa.

Considerazioni

Il nuovo MSI Crosshair 16 Max HX E2WGK rappresenta un deciso passo avanti per la famiglia Crosshair. La piattaforma hardware è moderna e potente, il display è molto reattivo (ancora meglio la versione OLED) e il sistema di raffreddamento dimostra di essere stato progettato per sostenere senza problemi carichi particolarmente elevati.

A questo si aggiunge una buona espandibilità, una connettività completa e numerose funzionalità dedicate all’Intelligenza Artificiale che, secondo noi, accompagneranno sempre più spesso le future generazioni di notebook. Non siamo ancora ai livelli delle soluzioni top di gamma della serie Raider o Titan per dotazione complessiva, e neanche come prezzo, ma è evidente come questo modello riesca a offrire un equilibrio molto convincente tra prestazioni, qualità costruttiva e funzionalità.

Per chi desidera un notebook gaming capace di affrontare sia il lavoro sia il gioco con la stessa disinvoltura, il Crosshair 16 Max HX E2WGK si candida senza dubbio tra le proposte più interessanti della nuova generazione MSI.