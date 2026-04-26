Negli ultimi anni MSI ha ampliato in modo importante la propria presenza nel segmento delle periferiche da gaming, portando sul mercato soluzioni via via più complete e con un’attenzione crescente al rapporto tra dotazione e prezzo. Un percorso che l’azienda porta avanti anche con la nuova Forge GK600 TKL Wireless SKY, una tastiera compatta con layout tenkeyless e tripla connettività, pensata per offrire un’esperienza d’uso versatile senza spingersi troppo in alto sul fronte dei costi.

Si tratta di una proposta che cerca un equilibrio piuttosto chiaro, da una parte una buona dotazione generale, dall’altra qualche compromesso inevitabile su materiali e funzionalità più avanzate, pur mantenendo un pacchetto complessivamente convincente. L’idea sembra essere quella di una tastiera accessibile ma non “base”, capace di adattarsi sia al gaming che all’utilizzo quotidiano senza particolari complicazioni.

L’abbiamo provata per qualche giorno, analizzandola nel dettaglio per capire se si tratta semplicemente di una soluzione ben posizionata nella fascia media (o medio/bassa) o se rappresenta un passo in avanti più concreto all’interno della lineup di periferiche MSI.

Recensione MSI Forge GK600 TKL Wireless SKY: caratteristiche e design

Iniziamo subito dalla sostanza, la MSI Forge GK600 TKL adotta un formato compatto senza tastierino numerico (83 tasti), una scelta ormai sempre più diffusa che permette di risparmiare spazio sulla scrivania senza rinunciare a elementi importanti come frecce direzionali e tasti funzione. Dal punto di vista estetico, la variante SKY che abbiamo ricevuto propone una combinazione cromatica chiara, con predominanza del bianco e inserti grigio-blu che rendono il design più moderno rispetto alle precedenti tastiere MSI.

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Pur rimanendo sempre un aspetto soggettivo, le linee ci sono sembrate morbide, arrotondate, e nel complesso la resa visiva è piacevole anche in setup non strettamente gaming. La scocca è realizzata interamente in plastica, una scelta prevedibile considerando la fascia di prezzo, ma la struttura risulta comunque solida, priva di flessioni evidenti e soprattutto fastidiose.

Il peso vicino al chilogrammo (943 grammi) contribuisce a mantenere la tastiera ben salda sulla scrivania, ma non è tutto, in quanto MSI ha curato molto anche la costruzione interna, con più strati fonoassorbenti e gasket mount che contribuiscono sia al comfort sia alla resa acustica. Non mancano inoltre piedini regolabili (in plastica) che permettono di impostare l’altezza della tastiera, sostanzialmente con tre opzioni.

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Uno degli elementi che non passa inosservato su questa tastiera è di sicuro il piccolo display integrato da 1,06 pollici, posizionato nella parte superiore, che permette di gestire le impostazioni senza passare da software esterni. Una scelta che potrebbe far discutere i gamer, ma come dicevamo qualche compromesso ci può stare, inoltre in questo preciso caso MSI sembra aver bilanciato più che bene.

Connettività

Sul fronte della connettività, la Forge GK600 TKL Wireless SKY non guarda invece a compromessi, puntando sulla flessibilità e offrendo tre diverse opzioni: USB-C cablato, Wireless 2.4 GHz tramite dongle e Bluetooth (fino a 3 dispositivi).

L’utilizzo in modalità wireless a 2.4 GHz si è dimostrato stabile, senza disconnessioni o latenze evidenti, anche in sessioni di gioco piuttosto lunghe; il passaggio tra dispositivi in Bluetooth è rapido e rende la tastiera adatta anche a contesti multi-device.

L’unico appunto in questo contesto riguarda l’interruttore per cambiare modalità di connessione posizionato sotto la tastiera; si tratta a nostro avviso di una scelta poco pratica, soprattutto per chi cambia spesso dispositivo, al contempo però è un approccio che abbiamo già visto da altri competitor anche su diverse tipologie di periferiche (vedi mouse).

Peculiarità della MSI Forge GK600 TKL Wireless SKY

Uno degli aspetti più particolari della GK600 è come detto l’assenza totale di software dedicato. Tutte le regolazioni, dall’illuminazione, alle modalità e informazioni di sistema, vengono gestite direttamente tramite il display integrato e combinazioni di tasti (tre in totale). Da un lato questo approccio semplifica molto l’esperienza, eliminando software spesso pesanti o invasivi, dall’altro limita le possibilità di personalizzazione avanzata, come remap dei tasti o macro.

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Tra le funzionalità principali della MSI Forge GK600 TKL Wireless SKY troviamo comunque la gestione dell’illuminazione RGB (circa 20 modalità), indicazioni su batteria o tasti e selezione delle modalità Windows/Mac. Sul versante hardware siamo messi molto meglio visto che la proposta MSI offre:

switch lineari pre-lubrificati e hot-swappable

keycap in PBT dye-sub con texture leggermente ruvida

struttura interna con più strati fonoassorbenti (schiuma e silicone)

montaggio di tipo gasket

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Al contempo bisogna anche segnalare alcuni compromessi come i keycap non retroilluminati (penalizzanti al buio), layout con tasto Canc in posizione non ideale e assenza di controlli multimediali dedicati (ma qui si va ancora sui gusti dell’utente). Teniamo anche a precisare che la periferica supporta l’anti-ghosting fino a 26 tasti in modalità wireless, mentre in connessione cablata è disponibile il N-key rollover completo.

Scheda tecnica MSI Forge GK600 TKL Wireless SKY

Layout: TKL (83 tasti)

Switch: meccanici lineari

Durata switch: fino a 50 milioni di pressioni

Hot-swappable: si (5-pin)

Keycap: PBT dye-sub

Retroilluminazione: RGB (20 modalità)

Display: 1,06 pollici

Connettività:

2.4 GHz wireless

Bluetooth

USB Type-C

Anti-ghosting: full (cavo) + 26-key rollover (wireless)

Batteria: 4.000 mAh

Autonomia: fino a 20 giorni senza RGB

Compatibilità: Windows 10/11, macOS 11+

Dimensioni: 348 x 140 x 45 mm

Peso: circa 943 g

Cavo: 1,8 m

MSI Forge GK600 TKL Wireless SKY: le nostre impressioni

Nell’utilizzo quotidiano, la MSI Forge GK600 TKL restituisce un’esperienza complessivamente molto convincente, soprattutto se rapportata al prezzo di listino al quale viene proposta. Dopo averla utilizzata per un po’, possiamo affermare che la digitazione è uno dei suoi punti forti; il montaggio gasket e i materiali interni contribuiscono inoltre a una sensazione morbida e leggermente ammortizzata, con un feedback piacevole sia nella scrittura prolungata sia nelle sessioni di utilizzo più intenso.

Dal punto di vista acustico, il suono è contenuto e ben smorzato, con un profilo pieno e poco metallico; non siamo ai livelli di soluzioni custom di fascia top, ma per la fascia di riferimento il risultato secondo noi è sopra la media. In ambito gaming la tastiera si comporta altrettanto bene, gli switch lineari sono reattivi e fluidi, validi anche per titoli competitivi.

Come detto sopra manca qualche funzione avanzata come il rapid trigger o un polling-rate spinto (ci fermiamo a 1.000 Hz / 1 ms), ma nell’utilizzo reale non emergono particolari limitazioni, soprattutto quando giochiamo. Per quanto riguarda l’autonomia, la batteria da 4.000 mAh offre, come spesso in queste occasioni, risultati piuttosto variabili; nel nostro caso dai 20 giorni dichiarati (senza RGB) passiamo a circa 25 ore se utilizziamo la periferica con illuminazione attiva (che poi è la modalità predominante).

In questo contesto il piccolo display e gli RGB incidono in modo sensibile sui consumi, quindi per sessioni prolungate è consigliabile ridurre o disattivare l’illuminazione, per quanto possibile. Giusto per fornirvi qualche altro dato utile, la Forge GK600 TKL Wireless SKY riesce a ricaricarsi in circa sei ore.

Riguardo la gestione delle varie funzionalità, l’assenza del software come detto potrebbe far storcere il naso ai gamer più esigenti che voglio personalizzare nel dettaglio la periferica, tuttavia, la gestione con display è risultata davvero molto intuitiva e rapida; basta agire sul tasto funzione MSI e muoversi nel menu del piccolo display con i due tasti direzionali destra e sinistra, confermando le scelte col tasto invio.

Disponibilità e prezzo in Italia

La MSI Forge GK600 TKL Wireless SKY è disponibile in Italia anche in altre varianti, con un prezzo che si colloca generalmente tra i 70 e gli 90 euro, spesso soggetto a sconti in paticolare su Amazon. Si tratta di una fascia particolarmente competitiva, dove la presenza di funzionalità come hot-swap, tripla connettività e struttura interna curata non è così scontata.

Considerazioni

Arrivati al termine della prova, possiamo affermare che la MSI Forge GK600 TKL Wireless si conferma una proposta concreta e ben bilanciata all’interno della fascia medio-bassa del mercato tastiere gaming. Non è una tastiera perfetta e qualche compromesso risulta evidente, soprattutto per quanto riguarda autonomia con RGB attivo, assenza di software e alcune scelte sul layout. Tuttavia, nel complesso l’esperienza restituita è solida e secondo noi del tutto adeguata con il prezzo di listino.

MSI ha lavorato bene soprattutto sulla qualità della digitazione e sulla costruzione interna, elementi che incidono direttamente sull’utilizzo quotidiano, mentre funzionalità come hot-swap, tripla connettività e display integrato contribuiscono a rendere il prodotto più completo di quanto ci si potrebbe aspettare da una tastiera dal prezzo contenuto.

In chiusura, con MSI Forge GK600 TKL Wireless SKY siamo di fronte a una tastiera che probabilmente non rivoluziona il settore, ma riesce a posizionarsi come un’alternativa concreta per chi cerca un modello compatto, versatile sul versante connettività e con una buona esperienza d’uso complessiva.