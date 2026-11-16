Il Black Friday ormai è dietro l’angolo, ma Amazon ha già iniziato a proporre diverse occasioni interessanti per chi sta pensando di aggiornare il proprio PC desktop o assemblare una nuova configurazione. Tra le offerte da tenere d’occhio troviamo anche diversi processori AMD e Intel, con soluzioni che spaziano dai modelli pensati per il gaming di fascia alta fino alle CPU più accessibili, adatte a realizzare un sistema equilibrato senza spendere troppo.

La selezione comprende sei processori appartenenti a generazioni e fasce di prezzo differenti, tra cui alcuni modelli particolarmente interessanti per chi cerca prestazioni elevate nei videogiochi e nelle applicazioni più impegnative. Spiccano il Ryzen 7 9800X3D, forte della tecnologia 3D V-Cache, e le nuove proposte Intel Core Ultra Plus, affiancati da CPU AMD Ryzen 9000 basate su architettura Zen 5; naturalmente, non manca qualche alternativa più economica per chi vuole contenere il budget.

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Black Friday Amazon: le offerte sui processori AMD Ryzen e Intel Core Ultra

A differenza degli anni scorsi, questa edizione del Black Friday sembra dare spazio a una delle componenti più importanti nella costruzione di un PC fisso, da abbinare ovviamente a una scheda madre e memorie compatibili. Per facilitarvi le cose, anticipiamo però che i modelli in offerta sposano le piattaforme più recenti; per Intel abbiamo CPU su socket LGA 1851, mentre per AMD siamo su AM5, entrambi da accoppiare a RAM DDR5 e un dissipatore dimensionato al TDP dei singoli chip.

AMD Ryzen 7 9800X3D – 378,99 euro (-13%)

Per chi cerca un processore principalmente dedicato al gaming, il Ryzen 7 9800X3D (Recensione) è una delle proposte più interessanti della selezione. Basato su architettura Zen 5, mette a disposizione 8 core e 16 thread, affiancati da ben 104 MB di cache complessiva e dalla tecnologia 3D V-Cache, che permette di ottenere prestazioni particolarmente elevate nei videogiochi. La frequenza Boost raggiunge i 5,2 GHz, mentre il TDP è di 120 W; il socket è AM5 mentre il dissipatore non è incluso nella confezione.

Prezzo: 378,99 euro

Sconto: 13%

Prezzo mediano: 435,99 euro

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Intel Core Ultra 7 270K Plus – 314,99 euro (-11%)

Scendendo di prezzo troviamo l’Intel Core Ultra 7 270K Plus, una CPU che punta su un’architettura ibrida con 24 core complessivi, suddivisi in 8 P-core dedicati alle attività più impegnative e 16 E-core pensati per gestire i carichi secondari con maggiore efficienza. La frequenza massima raggiunge i 5,5 GHz, caratteristiche che lo rendono una soluzione interessante per configurazioni desktop orientate sia al gaming sia alla produttività. Si tratta una proposta da considerare soprattutto per chi preferisce la piattaforma Intel e cerca una CPU con un numero elevato di core (sempre su socket LGA 1851).

Prezzo: 314,99 euro

Sconto: 11%

Prezzo consigliato: 354,99 euro

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AMD Ryzen 7 9700X – 262,27 euro (-14%)

L’AMD Ryzen 7 9700X rappresenta un’alternativa interessante per chi desidera una CPU Zen 5 con 8 core e 16 thread, senza arrivare ai prezzi dei modelli X3D. Il processore raggiunge una frequenza Boost fino a 5,5 GHz e dispone di 40 MB di cache complessiva, con un TDP di appena 65 W. Utilizza il socket AM5 e integra una soluzione grafica Radeon, utile per gestire le operazioni di base anche senza una scheda video dedicata; anche qui il sistema di dissipazione non è incluso.

Prezzo: 262,27 euro

Sconto: 14%

Prezzo mediano: 306,57 euro

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Intel Core Ultra 5 250K Plus – 224,99 euro (-8%)

Tra le proposte Intel troviamo anche il Core Ultra 5 250K Plus (Recensione), che offre 18 core complessivi, suddivisi in 6 P-core e 12 E-core. La frequenza massima raggiunge i 5,3 GHz, permettendo di gestire carichi di lavoro differenti attraverso la combinazione dei due tipi di core. Si tratta di una soluzione pensata per chi vuole realizzare un PC desktop moderno, con una buona dotazione di risorse per il multitasking e il gaming, senza necessariamente puntare alle CPU di fascia superiore. Da abbinare a scheda madre LGA 1851 e RAM DDR5.

Prezzo: 224,99 euro

Sconto: 8%

Prezzo consigliato: 244,99 euro

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Intel Core Ultra 5 250KF Plus – 189,99 euro (-16%)

Chi vuole risparmiare ulteriormente può prendere in considerazione l’Intel Core Ultra 5 250KF Plus, variante che mantiene la configurazione da 18 core del modello 250K Plus, con 6 P-core e 12 E-core e una frequenza massima di 5,3 GHz. La differenza principale è l’assenza della grafica integrata, caratteristica che rende necessario abbinare una scheda video dedicata per utilizzare il PC. Considerando il prezzo, può essere una scelta interessante per chi sta assemblando una configurazione gaming e ha già previsto l’acquisto di una GPU discreta.

Prezzo: 189,99 euro

Sconto: 16%

Prezzo consigliato: 224,99 euro

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AMD Ryzen 5 9600X – 164,65 euro (-17%)

Chiudiamo la selezione con l’AMD Ryzen 5 9600X (Recensione), il modello più economico tra quelli proposti. Basato su architettura Zen 5, dispone di 6 core e 12 thread, con frequenza Boost fino a 5,4 GHz e 38 MB di cache complessiva. Il TDP è di 65 W e il socket AM5 permette di inserirlo nelle piattaforme desktop AMD compatibili. A bordo è presente anche una grafica integrata Radeon, mentre il dissipatore non è incluso. A 164,65 euro può rappresentare una soluzione interessante per chi vuole realizzare un PC moderno senza destinare una parte eccessiva del budget al processore.

Prezzo: 164,65 euro

Sconto: 17%

Prezzo mediano: 198,29 euro