Dopo averlo mostrato al Computex Taipei lo scorso giugno, Corsair rinnova la propria proposta nella fascia alta degli alimentatori per PC portando un prodotto che prova a distinguersi non soltanto per le caratteristiche tecniche, ma anche per un design decisamente particolare. Si chiama Corsair HX1000i SHIFT Crystal e riprende la piattaforma HXi SHIFT introducendo una struttura trasparente, illuminazione RGB e alcune funzionalità pensate per rendere più semplice l’assemblaggio di una configurazione moderna.

Non mancano naturalmente le caratteristiche che ci si aspetta da un alimentatore di questa categoria; 1.000 watt di potenza continua, certificazione Cybenetics Platinum, compatibilità con lo standard ATX 3.1 e un connettore 12V-2×6 nativo. La novità più interessante è però PinProtect+, un sistema che monitora individualmente la corrente sui pin di alimentazione della scheda video, affiancato da un hub iCUE LINK integrato per collegare direttamente fino a 24 dispositivi compatibili.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Un alimentatore trasparente per mettere in mostra la propria configurazione

La prima caratteristica che distingue Corsair HX1000i SHIFT Crystal è senza dubbio il design. L’alimentatore integra infatti pannelli trasparenti in policarbonato su tre lati, una soluzione che permette di osservare buona parte dei componenti interni e che lo rende particolarmente interessante per chi realizza PC con pannelli laterali in vetro e presta attenzione anche all’estetica della configurazione.

A completare il progetto troviamo una ventola RGB da 140 mm con cuscinetto Magnetic Dome, dotata di illuminazione personalizzabile attraverso il software Corsair iCUE. Non si tratta soltanto di un elemento decorativo; la ventola può anche fornire un’indicazione visiva dello stato di PinProtect+, diventando rossa quando il sistema rileva una condizione di sovracorrente sul collegamento della GPU.

Corsair ha inoltre lavorato sulla griglia della ventola, caratterizzata da un motivo tridimensionale a Y progettato per favorire il flusso d’aria riducendo le ostruzioni. L’obiettivo è mantenere un raffreddamento efficace senza compromettere l’aspetto complessivo del prodotto.

PinProtect+ monitora singolarmente i pin del connettore 12V-2×6

La novità tecnica più importante è rappresentata da PinProtect+, una protezione integrata che interviene direttamente sul collegamento di alimentazione della scheda video, già svelato sul recente CORSAIR RM1200e. Il sistema monitora in tempo reale la corrente che attraversa ciascuno dei sei pin a 12 V del connettore 12V-2×6, mostrando le relative letture all’interno di iCUE.

Il motivo per cui questa soluzione merita attenzione è legato alla distribuzione della corrente tra i contatti. Un carico complessivo apparentemente regolare non esclude infatti che uno dei singoli pin possa essere sottoposto a una corrente eccessiva, con conseguente aumento della temperatura in corrispondenza del collegamento. PinProtect+ prova a intervenire proprio su questo aspetto, andando oltre il monitoraggio generale della linea di alimentazione.

Attraverso iCUE è possibile personalizzare la soglia di intervento, impostabile tra 7 e 10 A, con un valore predefinito di 9,5 A; anche il ritardo può essere modificato, scegliendo un intervallo compreso tra 10 e 180 secondi; in questo modo, il sistema può distinguere una variazione momentanea del carico da una condizione anomala che persiste nel tempo.

Quando viene rilevata una situazione sospetta, il software mostra un avviso e la ventola illumina di rosso il proprio sistema RGB; se la sovracorrente continua oltre il ritardo impostato, PinProtect+ limita l’alimentazione della GPU, portandola allo spegnimento per contribuire a ridurre il rischio di danni. Gli eventi vengono inoltre registrati in iCUE, dove è possibile consultare le letture dei singoli pin.

Un ulteriore accorgimento riguarda il cavo 12V-2×6 in dotazione; i connettori sono bicolore e, se le estremità grigie rimangono visibili dopo il collegamento, significa che il cavo non è stato inserito completamente. In questo contesto, iCUE può segnalare questa condizione dopo il riavvio del sistema, aiutando a individuare un collegamento non corretto.

Connettori laterali e hub iCUE LINK integrato

Come suggerisce il nome, HX1000i SHIFT Crystal utilizza il sistema SHIFT di Corsair, che sposta tutti i collegamenti modulari sul lato dell’alimentatore; una scelta che permette di raggiungere più facilmente i connettori durante l’assemblaggio e gli eventuali aggiornamenti hardware, oltre a semplificare la gestione dei cavi all’interno del case.

La soluzione richiede però qualche attenzione prima dell’acquisto; Corsair indica la necessità di lasciare almeno 30 mm di spazio tra l’alimentatore e il pannello laterale del case; risulta quindi importante verificare la compatibilità del proprio case, soprattutto quando si utilizzano configurazioni compatte o con poco spazio nella zona dedicata alla PSU.

L’alimentatore è completamente modulare e utilizza cavi Type-5, con una dotazione che comprende il collegamento ATX a 24 pin, due cavi EPS 4+4 pin, due PCI-E 6+2 pin e due soluzioni con connettore 12V-2×6 a 90 gradi; una è destinata alle schede video con collegamento nativo fino a 600 W, mentre l’altra permette di alimentare GPU dotate di due ingressi PCI-E 8 pin. Aggiungiamo che sono presenti anche otto connettori SATA e otto PATA, distribuiti su quattro cavi per ciascuna tipologia.

Tra le connessioni troviamo inoltre quelle dedicate all’ecosistema iCUE LINK; Corsair ha infatti integrato direttamente nell’alimentatore un iCUE LINK System Hub a doppio canale, che permette di collegare fino a 24 dispositivi compatibili, con un massimo di 12 per canale. Ventole, dissipatori e altri componenti possono così essere collegati in cascata, senza dover installare un hub separato e il relativo cavo di alimentazione PCI-E.

Efficienza Platinum, ventola Zero RPM e condensatori da 105 °C

Sul fronte dell’alimentazione, Corsair HX1000i SHIFT Crystal mette a disposizione 1.000 W di potenza continua, con una linea +12 V capace di erogare fino a 83,3 A; l’unità’ è certificata Cybenetics Platinum e Corsair dichiara un’efficienza fino al 91%, con benefici in termini di consumi, calore prodotto e rumorosità. La compatibilità con ATX 3.1 e PCI-E 5.1 permette di gestire anche le esigenze delle schede video più recenti; Corsair dichiara inoltre il supporto a transitori di potenza fino al doppio della potenza nominale, una caratteristica pensata per affrontare i picchi di assorbimento delle GPU moderne.

Il raffreddamento è affidato alla già citata ventola da 140 mm con cuscinetto Magnetic Dome e modalità Zero RPM; durante i carichi bassi e medi la ventola può rimanere completamente ferma, mentre aumenta automaticamente la velocità quando è necessario dissipare più calore. A completare la dotazione troviamo condensatori custom certificati per temperature fino a 105 °C e un funzionamento continuativo dichiarato fino a 50 °C di temperatura ambiente, senza omettere la garanzia di 10 anni, a conferma del posizionamento nella fascia alta del catalogo Corsair.

Prezzo e disponibilità di Corsair HX1000i SHIFT Crystal

Corsair HX1000i SHIFT Crystal è già ordinabile sul sito ufficiale del produttore e presso i maggiori rivenditori e partner Corsair. Il prezzo di lancio indicato per il mercato europeo è di 289,90 euro.

Sul negozio Corsair italiano,il prodotto risulta acquistabile in backorder, con spedizione indicata tra il 28 e il 30 dicembre 2026, mentre su Amazon la disponibilità è anticipata al 23 di novembre ma con un prezzo decisamente maggiorato.