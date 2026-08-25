Negli ultimi anni Corsair è riuscita a costruire una delle linee di dissipatori a liquido più complete del panorama enthusiast, passando dai celebri H100 e H150 fino alla più recente famiglia iCUE LINK TITAN. Una gamma che ha portato con sé non soltanto un nuovo sistema di collegamento semplificato, ma anche un deciso passo avanti in termini di pulizia dell’assemblaggio e integrazione software.

Con il nuovo Corsair TITAN II 360 RX RGB l’azienda non rivoluziona quella filosofia, bensì la affina. La seconda generazione introduce infatti una pompa completamente rivista, un radiatore ottimizzato, ventole RX II di nuova generazione e un blocco pompa dal design più moderno che, soprattutto, apre la porta alla personalizzazione grazie alla tecnologia CapSwap.

La versione protagonista di questa recensione è proprio la TITAN II 360 RX RGB, ovvero il modello più equilibrato della nuova famiglia. Esiste anche una variante TITAN II 360 RX LCD, dotata di un ampio display IPS da 5 pollici completamente personalizzabile, ma il cuore del sistema di raffreddamento rimane identico: dalla pompa FlowDrive 2, passando a radiatore e ventole.

Dopo diversi giorni di test con AMD Ryzen 7 9850X3D, possiamo finalmente capire se questo nuovo AIO rappresenti davvero un passo avanti rispetto alla precedente generazione.

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Corsair TITAN II 360 RX RGB: design più pulito e più moderno

Avendo provato e utilizzato molti AiO prodotti da Corsair, a prima vista il TITAN II 360 RX RGB appare immediatamente familiare. Corsair ha scelto di non stravolgere un’estetica che aveva già convinto con la prima generazione, intervenendo invece sui dettagli che fanno davvero la differenza durante un assemblaggio.

Il protagonista è il nuovo waterblock, completamente ridisegnato; le linee risultano più pulite, la finitura satinata conferisce un aspetto decisamente premium e il sistema di illuminazione RGB è stato integrato in maniera più elegante rispetto al passato. Sul coperchio troviamo 20 LED RGB indirizzabili, completamente gestibili tramite iCUE e sincronizzabili con il resto dell’ecosistema Corsair.

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L’aspetto più interessante però non riguarda l’illuminazione, bensì la modularità. Il blocco pompa è infatti compatibile con la tecnologia CapSwap, un sistema che permette di sostituire il coperchio superiore senza utilizzare attrezzi, ed è proprio qui che entra in gioco la versione TITAN II LCD.

Il modello LCD monta infatti un bel display IPS da 5 pollici con risoluzione 720 × 1280 pixel, refresh rate a 60 Hz e luminosità di 500 nit. Lo schermo può visualizzare statistiche di sistema, GIF animate, widget personalizzati e perfino funzionare come monitor secondario tramite DisplayPort; la buona notizia è che anche chi acquisterà questo modello RX RGB potrà installarlo successivamente come accessorio dedicato.

Radiatore, tubazioni e ventole Corsair RX II RGB

Il radiatore mantiene il classico formato da 360 mm, tuttavia Cosair dichiara di aver rivisto completamente la densità delle alette in alluminio; l’obiettivo non è aumentare semplicemente la superficie dissipante, quanto trovare un equilibrio migliore tra prestazioni e rumorosità. In pratica il radiatore dovrebbe opporre una minore resistenza al flusso d’aria, permettendo alle ventole di lavorare a regimi inferiori per ottenere temperature analoghe o migliori rispetto alla precedente generazione.

Riguardo le tubazioni da 450 mm invece, queste utilizzano ancora gomma a bassa permeabilità rivestita in treccia, risultando sufficientemente flessibili anche all’interno di cabinet di grandi dimensioni.

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Una delle novità più importanti del nuovo Corsair TITAN II 360 RX RGB è rappresentata senza dubbio dalle nuove iCUE LINK RX II RGB. Non si tratta semplicemente di un aggiornamento estetico; le tre ventole da 120 mm sono racchiuse all’interno di un unico telaio (Unified Frame), una struttura che elimina gran parte delle vibrazioni tra una ventola e l’altra e, soprattutto, riduce drasticamente il numero di cavi.

Il risultato è evidente già durante il montaggio; invece di collegare tre ventole singolarmente, l’intero gruppo viene gestito come un unico componente attraverso il sistema iCUE LINK. Dal punto di vista tecnico troviamo cuscinetti Magnetic Dome Bearing, tecnologia AirGuide per concentrare il flusso d’aria e sensori di temperatura integrati che consentono a iCUE di regolare il comportamento delle ventole in maniera ancora più intelligente.

La velocità varia da 400 a 2.100 RPM, con una rumorosità dichiarata compresa tra 10 e 32,8 dB(A) e una pressione statica che raggiunge 3,57 mmH₂O, valore ideale per un utilizzo su radiatori ad alta densità.

FlowDrive 2 e le vere novità della seconda generazione

Il vero salto generazionale del TITAN II non è immediatamente visibile dall’esterno, ma si trova infatti all’interno della pompa, dove Corsair introduce la nuova FlowDrive 2. La prima FlowDrive era già una soluzione convincente, ma questa seconda generazione punta soprattutto sull’efficienza; il nuovo motore mantiene un flusso del liquido più costante, migliora la gestione della pressione interna e riduce contemporaneamente il rumore meccanico prodotto durante il funzionamento.

In pratica la pompa lavora in modo quasi impercettibile anche sotto carico, lasciando che siano le ventole a determinare il profilo acustico complessivo del dissipatore.

Per questo nuovo AiO, Corsair ha anche ridisegnato completamente la piastra di contatto; la superficie in rame presenta ora una leggera curvatura convessa studiata specificamente per i processori AMD Ryzen AM5, così da coprire meglio gli hotspot presenti sotto l’IHS dei moderni Ryzen X3D. La staffa AM5 arriva già preinstallata e il montaggio sfrutta direttamente il backplate originale della scheda madre, rendendo l’installazione estremamente rapida.

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Chi utilizza Intel può sostituire il sistema di ritenzione in pochi secondi senza dover smontare completamente il waterblock. Da segnalare anche la presenza della pasta termica Corsair XTM70, già applicata in fabbrica e di ottima qualità, evitando così qualsiasi operazione aggiuntiva durante il primo assemblaggio.

Tra le novità meno appariscenti, ma comunque da segnalare troviamo una ventola VRM da 70 mm integrata direttamente nel blocco pompa. Può sembrare un dettaglio marginale, ma sulle piattaforme AM5 con VRM particolarmente sollecitati contribuisce a generare un leggero flusso d’aria sulla zona di alimentazione della scheda madre, migliorando la dissipazione passiva dei dissipatori metallici.

Non si tratta di una vera e propria novità, ma di sicuro è apprezzata purché non vada a impattare sulla rumorosità globale dell’impianto, a tal proposito però, Corsair ci dice che supporta la modalità Zero RPM, rimanendo completamente spenta quando le temperature non richiedono alcun intervento.

iCUE LINK continua a essere un punto di forza

Se c’è un aspetto che distingue davvero la serie TITAN dalla concorrenza è il sistema iCUE LINK. L’idea è semplice, alimentazione e dati viaggiano attraverso un unico collegamento universale, permettendo di concatenare ventole, dissipatore e altri componenti compatibili fino all’hub incluso nella confezione.

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Il vantaggio invece è duplice; da un lato si riduce enormemente il cablaggio dietro al case, dall’altro diventa molto più semplice gestire illuminazione, curve delle ventole e monitoraggio delle temperature direttamente da Corsair iCUE, software ormai maturo e tra i più completi della categoria.

Scheda tecnica Corsair TITAN II 360 RX RGB

Formato AIO da 360 mm

Radiatore 394 × 120 × 27 mm

Radiatore in alluminio

Cold plate in rame

Pompa FlowDrive 2

Ventole

3× iCUE LINK RX II RGB Unified Frame

Cuscinetti Magnetic Dome Bearing

Velocità ventole 400–2.100 RPM

Airflow 14,1–64,7 CFM

Pressione statica 0,21–3,57 mmH₂O

Rumorosità 10–32,8 dB(A)

Tubazioni 450 mm rivestite

RGB 20 LED sulla pompa + 24 LED sulle ventole

Socket supportati

AMD AM5 / AM4

Intel LGA 1700 / 1851

Garanzia 6 anni

Configurazione di test

Per valutare il comportamento del Corsair TITAN II 360 RX RGB abbiamo utilizzato una piattaforma AM5, mantenendo invariata la configurazione hardware impiegata nelle nostre recensioni più recenti dedicate ai dissipatori. Il processore scelto è l’AMD Ryzen 7 9850X3D, uno dei modelli più interessanti dell’attuale gamma Ryzen sia per consumi sia per densità termica, ideale quindi per evidenziare il comportamento reale di un AIO da 360 mm.

Piattaforma hardware

Processore AMD Ryzen 7 9850X3D

Dissipatore Corsair TITAN II 360 RX RGB

Scheda madre MSI X870E Carbon WiFi

Memoria 32 GB G.Skill Trident Z5 NEO RGB DDR5-6000 CL28 AMD EXPO

Scheda video GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 MASTER

Storage Corsair MP700 PRO XT 2 TB PCIe 5.0

Sistema operativo Windows 11

Prestazioni e rumorosità: il focus è sull’efficienza

Il comportamento del TITAN II 360 RX RGB conferma immediatamente la direzione scelta da Corsair. Più che inseguire temperature drasticamente inferiori rispetto alla generazione precedente, il lavoro svolto punta a migliorare il rapporto tra prestazioni e rumorosità.

Durante gli scenari di utilizzo quotidiano la pompa FlowDrive 2 rimane praticamente inudibile, mentre le nuove ventole RX II riescono a mantenere regimi di rotazione contenuti anche con carichi medio-alti. È proprio questa la sensazione più evidente dopo diversi giorni di utilizzo, il dissipatore dà sempre l’impressione di lavorare con maggiore naturalezza, senza picchi improvvisi di velocità delle ventole.

L’ottimizzazione del radiatore contribuisce di sicuro a questo risultato; la minore resistenza al passaggio dell’aria permette infatti di dissipare il calore con ventole meno aggressive, migliorando sensibilmente la qualità acustica dell’intero sistema. Anche sotto rendering prolungati e stress test il TITAN II si dimostra perfettamente a suo agio con il Ryzen 7 9850X3D, mantenendo temperature coerenti con quanto ci si aspetta da un AIO premium da 360 mm e lasciando ancora margine per CPU ben più energivore della famiglia Ryzen 9 o Intel Core Ultra HX.

Possiamo dirvi che le differenze in termini di temperature tra i tre profili forniti da Corsair non sono così marcate, soprattutto se passiamo da Bilanciato a Estremo; proprio per questo motivo non potevamo evitare uno stress test con ventole e pompa settate manualmente al 100%, ambito dove rileviamo i valori di rumorosità più elevati dell’intera tornata di prova, compensati però da ottime temperature operative sotto carico (Cinebench R23 in loop).

Il tutto si può gestire e monitorare dal software proprietario Corsair iCUE, oramai molto solido e completo, oltre che ampiamente personalizzabile per quanto riguarda l’illuminazione RGB. Durante il test, abbiamo rilevato che sul profilo estremo Corsair è stata leggermente conservativa, quindi dal nostro punto di vista se volete sfruttare al 100% le prestazioni dell’impianto occorre creare un profilo personalizzato settando manualmente gli RPM al 100%.

Come facilmente si evince dai grafici, riusciamo a recuperare un massimo di 3 °C a fronte di un incremento della rumorosità molto più marcato, oltre 7 dBA che, sempre a nostro avviso, può rappresentare un dato fuorviante sul giudizio complessivo riguardo la rumorosità.

Quanto costa e dove acquistare Corsair TITAN II 360 RX RGB

Come anticipato in apertura, e verificato anche con analisi e test, Corsair TITAN II 360 RX RGB è un prodotto che si colloca nella fascia alta dei dissipatori a liquido AiO. Avendo provato molti impianti di questo tipo, possiamo dire che con i suoi 169,90 euro, la proposta Corsair è anche molto equilibrata sul rapporto qualità/prezzo, pur offrendo un grado prestazionale ed estetico che ha poco da invidiare a modelli enthusiast da 250/300 euro (o oltre).

Corsair TITAN II 360 RX RGB è disponibile nelle colorazioni nero e bianco, mentre se volete mettere le mani sul modello TITAN II RX LCD il costo sale a 229,90 euro; il display opzionale da 5 pollici ha invece un costo di 89,90 euro. I nuovi modelli Corsair si possono acquistare da oggi, direttamente sul sito del produttore e presso i partner, incluso Amazon Italia.

Considerazioni

Il Corsair TITAN II 360 RX RGB non rivoluziona il concetto di dissipatore AIO, ma rappresenta un’evoluzione molto convincente della piattaforma TITAN. Le novità introdotte hanno tutte un’utilità concreta: la pompa FlowDrive 2 migliora l’efficienza e riduce il rumore, le ventole RX II Unified Frame semplificano enormemente l’assemblaggio, il radiatore ottimizzato lavora meglio a bassi regimi e la compatibilità CapSwap permette di trasformare in futuro il dissipatore in una versione LCD senza sostituire l’intero sistema.

La presenza della variante TITAN II 360 RX LCD amplia ulteriormente la gamma, offrendo a chi desidera un impatto estetico ancora più importante un display IPS da 5 pollici completamente personalizzabile. Per chi invece preferisce investire principalmente nelle prestazioni, il modello RX RGB recensito oggi rappresenta probabilmente la scelta più equilibrata dell’intera famiglia.

Se l’obiettivo è realizzare una build AM5 di fascia alta con un AIO silenzioso, semplice da installare e perfettamente integrato nell’ecosistema iCUE LINK, il TITAN II 360 RX RGB si posiziona senza dubbio tra le proposte più interessanti del 2026. Con una build come la nostra, quando giochiamo le ventole possono operare a regimi molto bassi, senza dimenticare l’ampia possibilità di personalizzazione e l’impatto sul cablaggio dell’ecosistema Corsair.