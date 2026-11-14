Se state aspettando il momento propizio per portare in salotto o nella vostra postazione gaming la profondità dei neri assoluti e il contrasto infinito di un pannello organico di ultima generazione, l’iniziativa promozionale lanciata oggi da MediaWorld merita la massima attenzione. Grazie allo sconto automatico del 15% riservato agli acquisti effettuati tramite APP MediaWorld con carta fedeltà MW Club (sottoscrivibile gratuitamente in pochi istanti), tre straordinari Smart TV OLED Samsung ed LG toccano quotazioni clamorose sotto gli 850 euro. Parliamo dei nuovissimi modelli 2026 della casa sudcoreana — il 55 pollici S85H a soli 739€ e il compatto top di gamma 48 pollici S95H a 165Hz a 764€ — affiancati dal celebre LG OLED evo C5 da 55 pollici a 849€, con risparmi reali che arrivano fino a 950 euro sul listino ufficiale. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di ciascun televisore e i passaggi esatti per bloccare il prezzo scontato.

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Come Attivare lo Sconto Extra del 15% da APP MediaWorld

La meccanica promozionale non richiede l’inserimento manuale di codici sconto complessi, ma prevede due semplici requisiti per vedere il prezzo ridursi automaticamente nel carrello:

Iscrizione Gratuita a MW Club: Assicuratevi di avere un profilo MediaWorld associato alla tessera fedeltà digitale (basta registrarsi e richiederla gratuitamente qualora non l’aveste).

Assicuratevi di avere un profilo MediaWorld associato alla tessera fedeltà digitale (basta registrarsi e richiederla gratuitamente qualora non l’aveste). Acquisto dall’Applicazione Ufficiale: Aprite i prodotti, effettuate l’accesso con il vostro account MW Club e completate il checkout direttamente tramite l’APP MediaWorld per ottenere la decurtazione immediata del 15% sul totale.

Samsung OLED AI 2026: S85H da 55” e il Bolide S95H da 48” a 165Hz

La nuova gamma Vision AI Smart TV 2026 di Samsung debutta con tecnologie antiriflesso evolute e prestazioni pensate anche per i videogiocatori più esigenti su console e PC:

1. Samsung OLED AI TV 55″ QE55S85HAEXZT (739,00€ invece di 1.599,00€)

Un taglio di ben 860 euro sul listino per portarsi a casa un 55 pollici 4K dal design Contour ultrasottile. Sotto la scocca lavora il processore NQ4 AI Gen2 con 4K AI Upscaling, affiancato da schermo antiriflesso, supporto OLED HDR, frequenza Motion Xcelerator a 120Hz e comparto audio Dolby Atmos con Object Tracking Sound (OTS Lite).

2. Samsung OLED AI TV 48″ QE48S95HAEXZT (764,00€ invece di 999,49€)

Pensato per chi cerca la massima definizione in uno spazio più compatto o sulla scrivania da gaming senza rinunciare alle specifiche da ammiraglia. Integra il più potente processore NQ4 AI Gen3, l’esclusivo rivestimento opaco anti-riflesso Glare Free, luminosità OLED HDR Pro e un pannello capace di spingersi fino a 165Hz con design Laser Slim.

Il Riferimento di Casa LG: OLED evo C5 da 55” a 849€

Per gli amanti dell’ecosistema webOS e delle celebre serie C di LG, il crollo di prezzo sul taglio più richiesto supera i 900 euro:

LG OLED evo C5 OLED55C55LA 55″ (849,00€ invece di 1.799,00€): Spinto dal nuovo processore α9 Gen8 4K con AI, il pannello OLED evo garantisce una gestione magistrale delle basse luci, una fedeltà cromatica cinematografica e quattro porte HDMI 2.1 complete per sfruttare al massimo PlayStation 5, Xbox Series X e PC gaming.

Riepilogo Offerte Smart TV OLED da MediaWorld

Di seguito i collegamenti diretti alle pagine prodotto per procedere all’acquisto tramite APP MediaWorld con carta MW Club prima che i lotti disponibili vadano esauriti.

Poter acquistare televisori OLED 4K di generazione 2026 o un best seller assoluto come LG OLED evo C5 a cifre comprese tra 739€ e 849€ rappresenta un’occasione rara nel panorama dell’elettronica di consumo. La possibilità di scegliere tra consegna rapida a domicilio o ritiro gratuito presso il punto vendita MediaWorld più vicino completa un pacchetto d’acquisto di altissimo valore.

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