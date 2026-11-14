SpaceX ha recuperato per la prima volta lo stadio superiore del razzo Starship: dopo oltre 22 ore in orbita, Ship 42 è stata afferrata dalle braccia della torre Mechazilla al Pad 2 di Starbase, in Texas, e la presa ha chiuso la missione Flight 15.

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Dai 275 km di quota alle braccia di Mechazilla

Ship 42, ribattezzata “Don’t Panic”, è rimasta in orbita per più di 22 ore e ha compiuto all’incirca 14 giri della Terra a una quota di 275 km. Per uno stadio superiore criogenico è un tempo lunghissimo, e ha permesso di raccogliere dati su quanto propellente si disperde in questa fase. Esaurite le verifiche, la nave ha cominciato a scendere fino a portarsi sotto i 100 km, rimanendo stabile grazie ai flap anteriori e posteriori. Lo scudo termico ha retto l’impatto con il plasma e, dalle immagini, appariva in buone condizioni.

Poco prima dell’aggancio si sono accesi i tre motori Raptor ottimizzati per l’atmosfera, che hanno ruotato il veicolo in verticale. Uno è stato poi spento e la Ship si è infilata tra le braccia della torre. L’operazione si è conclusa intorno alle 22:20 ora italiana, cioè a T+22 ore e 32 minuti dal decollo, avvenuto venerdì 13 novembre alle 23:47 con il Super Heavy Booster 22. Per un vettore alto circa 52 metri, Mechazilla si trova a meno di 8 km dal punto occupato dagli spettatori più vicini, e i controllori di volo avrebbero autorizzato il ritorno solo se le condizioni della nave avessero rispettato i criteri interni approvati dalla FAA.

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Prima di arrivare a questo punto sono serviti anni di tentativi e diversi fallimenti: finora la torre aveva catturato soltanto tre booster di prima generazione, mai uno stadio superiore. Il recupero della Ship dimostra che l’idea alla base di un sistema di lancio interamente riutilizzabile e ad alta cadenza tiene. Stuart Keech, vicepresidente dell’ingegneria di Starship in SpaceX, ha commentato:

“Incredibile traguardo per la fase di coasting prolungata per uno stadio superiore criogenico! I dati di questo volo saranno inestimabili mentre continuiamo ad ampliare lo sviluppo di Starship”

Le informazioni aggiuntive sono arrivate nelle scorse ore. Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement!

Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement! pic.twitter.com/YJzmGUZb2B — SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026

Il booster 22 non è tornato

Il rientro della Ship è andato secondo i piani, mentre il primo stadio ha avuto un’altra sorte come vi abbiamo raccontato. Il Super Heavy Booster 22 stava scendendo correttamente verso il Pad 2 nella fase iniziale della discesa quando il sistema GNC (guidance, navigation, control) ha rilevato una posizione non corretta e ha fatto annullare la manovra di cattura. Il booster era “go” fino a poco prima, poi è scattato l’abort.

Una delle cause riguarda il sistema GNC (guidance, navigation, control) che ha rilevato come il booster fosse in una posizione non corretta. Questo fatto è però la conseguenza di un problema che è ancora in fase di analisi. Le

Yes, the green flame is caused by burning copper from depleting fuel in the regenerative cooling circuit and going oxygen-rich (closer to stoichiometric temperature) in the main combustion chamber. Slight underperformance of engines on this flight is the reason. The booster is… — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2026

All’origine ci sarebbe un consumo di propellente superiore alle attese, come indicato da Elon Musk: i Raptor 3 hanno lavorato leggermente sotto le prestazioni previste e hanno bruciato più carburante del necessario, mentre le fiamme verdi viste durante il volo segnalavano il rame dei motori che veniva consumato. Il problema dovrebbe essere risolto con i prossimi Raptor 3.2, e una modifica software anticiperà di circa un secondo lo spegnimento dei motori prima della separazione degli stadi (MECO1), così da conservare abbastanza propellente per il rientro. Il Booster 22 è esploso poco prima di ammarare nel Golfo del Messico e non è stato recuperato: per un Super Heavy di terza generazione era il primo tentativo di aggancio.

“This booster loss does not change our timeline to reach high volume, fully reusable Starship flights”

Ventisei satelliti Starlink V3 in orbita

Durante le ore trascorse lontano dalla Terra, Ship 42 ha rilasciato tutti i 26 satelliti Starlink V3 che portava a bordo, circa 40 minuti dopo il decollo. Tre di loro montano telecamere pensate per ispezionare lo scudo termico della nave e, a rilascio completato, hanno consentito di valutarne le condizioni.