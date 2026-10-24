CORSAIR rinnova la propria gamma di alimentatori RMe con un modello che punta a soddisfare le esigenze dei PC gaming più potenti, guardando soprattutto alle schede video enthusiast di ultima generazione. Il nuovo Corsair RM1200e porta infatti in dote una potenza elevata e una serie di accorgimenti pensati per migliorare l’affidabilità dell’alimentazione, senza rinunciare a un formato compatto e a una gestione dei cavi più ordinata.

La novità più interessante riguarda una tecnologia di protezione integrata direttamente nell’alimentatore, sviluppata per monitorare l’erogazione di corrente verso la GPU. A questa si aggiungono una certificazione di efficienza di fascia alta e una piattaforma aggiornata agli standard più recenti, con l’obiettivo di offrire una soluzione adatta anche a configurazioni destinate a essere aggiornate nel tempo.

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CORSAIR RM1200e: 1200 W, certificazione Platinum e protezione PinProtect

Il nuovo CORSAIR RM1200e è un alimentatore da 1.200 watt conforme allo standard ATX 3.1 e compatibile con PCI-E 5.1. Si tratta di caratteristiche importanti per chi sta assemblando un PC di fascia alta, soprattutto considerando le richieste energetiche delle schede video moderne e la necessità di gestire correttamente i picchi di assorbimento (anche delle CPU in realtà).

Il modello si distingue in particolare per la presenza di PinProtect, una protezione da sovracorrente per singolo pin integrata nel collegamento 12V-2×6. Il sistema monitora in tempo reale la corrente che attraversa ciascuno dei sei pin dedicati all’alimentazione a 12 V della scheda grafica; se uno di questi supera una soglia prestabilita per un intervallo prolungato, la tecnologia interviene limitando l’alimentazione e provocando lo spegnimento protettivo della GPU.

L’obiettivo è ridurre il rischio di danni legati a un assorbimento eccessivo sul connettore; la funzione opera automaticamente, senza richiedere configurazioni da parte dell’utente, e lavora con il cavo 12V-2×6 da 600 W incluso nella confezione. In caso di intervento della protezione, CORSAIR raccomanda di spegnere completamente il sistema e controllare che i collegamenti siano inseriti correttamente prima di riaccenderlo.

Sul fronte dell’efficienza, l’alimentatore dispone della certificazione Cybenetics Platinum, con un’efficienza dichiarata fino al 91%; tale caratteristica contribuisce a contenere le perdite energetiche e di conseguenza il calore generato durante il funzionamento. La dotazione interna comprende inoltre condensatori giapponesi con rating di 105 °C e una topologia LLC half-bridge, mentre le protezioni elettriche includono quelle contro sovratensione, sottotensione, sovracorrente, sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento.

Raffreddamento silenzioso e cavi modulari per assemblaggi ordinati

Oltre alla protezione della scheda video, CORSAIR ha lavorato anche sul design e sulla gestione termica. Il nuovo RM1200e integra una griglia per la ventola con motivo tridimensionale a Y, progettata per favorire il flusso d’aria riducendo la resistenza; secondo il produttore, questa soluzione aiuta a contenere il rumore rispetto alle tradizionali griglie bidimensionali.

La ventola da 140 mm supporta inoltre la modalità Zero RPM; con carichi bassi e moderati rimane ferma, lasciando che l’alimentatore operi in modo silenzioso nelle attività quotidiane. Quando la richiesta energetica aumenta, la ventola entra in funzione attraverso una curva di raffreddamento ottimizzata per mantenere temperature adeguate senza aumentare inutilmente la rumorosità.

Il formato rimane compatto per la categoria, con una profondità di 150 mm anche a fronte dei 1.200 watt disponibili, un dettaglio utile soprattutto nei case in cui lo spazio per i cavi è limitato. La struttura completamente modulare permette di collegare soltanto quelli necessari alla propria configurazione, mentre i cavi goffrati e i pettini a basso profilo puntano a rendere più semplice l’installazione e a migliorare l’ordine all’interno del case.

Il cavo 12V-2×6 in dotazione presenta inoltre connettori bicolore, così da facilitare il controllo visivo del corretto inserimento. CORSAIR propone il modello sia in nero sia in bianco, per adattarlo a differenti stili di assemblaggio, mentre a completare il quadro c’è una garanzia di ben dieci anni, pensata per accompagnare l’alimentatore attraverso più aggiornamenti hardware.

Caratteristiche tecniche del CORSAIR RM1200e

Tipologia: alimentatore ATX completamente modulare

Potenza continua: 1200 W

Standard: ATX 3.1

Compatibilità: PCIe 5.1

Efficienza: certificazione Cybenetics Platinum, fino al 91% dichiarato

Rumorosità: certificazione Cybenetics A

Protezione GPU: PinProtect OCP per singolo pin sul connettore 12V-2×6

Connettore GPU: 12V-2×6 da 600 W incluso

Condensatori: giapponesi con rating di 105 °C

Ventola: 140 mm con modalità Zero RPM

Dimensioni: profondità di 150 mm

Connettori SATA: 10

Connettori PATA: 2

Cavi: completamente modulari, con rivestimento goffrato e pettini a basso profilo

Protezioni: OVP, UVP, SCP, OTP, OPP, OCP e PinProtect

Colori: nero e bianco

Garanzia: 10 anni

CORSAIR RM1200e: disponibilità e prezzo

Il nuovo CORSAIR RM1200e è disponibile da subito attraverso il negozio online del produttore e la rete internazionale di rivenditori autorizzati, incluso Amazon Italia. Il prezzo di listino per il mercato europeo è di 194,90 euro, una cifra in linea con la gamma Corsari e anche con le proposte di pari fascia dei competitor.

Considerando la capacità di erogazione, la certificazione Cybenetics Platinum e la protezione PinProtect integrata sul collegamento della GPU, il modello si rivolge soprattutto a chi sta progettando una configurazione di fascia alta e cerca un alimentatore aggiornato agli standard più recenti. Il costo in Italia attualmente è più elevato rispetto a quello suggerito, ma si tratta di una prassi quasi normale quando viene annunciato un nuovo prodotto.