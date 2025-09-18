Se siete in procinto di cambiare il vostro mouse da gaming, ma avete ancora dei dubbi e per questo state rimandando continuamente l’acquisto, questa recensione del nuovissimo Corsair Sabre v2 PRO potrebbe darvi qualche spunto costruttivo.

L’ultima novità di casa Corsair va ad ampliare una gamma di mouse da gioco già importante e molto articolata, in questa occasione con un obiettivo ben preciso: i gamer più esigenti in fatto di agilità e precisione che però guardano anche al budget.

In questo contesto rientrano non solo i giocatori professionisti o d’élite, ma tutti quei gamer che amano i titoli FPS e puntano a una periferica estremamente veloce e affidabile, ma anche leggera e con prestazioni da top di gamma.

Il Corsair Sabre v2 PRO dovrebbe corrispondere perfettamente a questo identikit, coniugando una scheda tecnica da primo della classe (con polling-rate a 8.000 hertz) a una qualità costruttiva in linea con i migliori prodotti Corsair, il tutto coniugato con un supporto software avanzato grazie all’ecosistema Corsair e all’utility Corsair Web Hub che, tra le altre cose, non necessita di alcuna installazione software.

Ma vediamo insieme tutti i dettagli, cercando di capire se Corsair è riuscita più o meno nel proprio intento.

Recensione Corsair Sabre v2 PRO: design e caratteristiche

A distanza di qualche anno dalla presentazione del fortunato Corsair Sabre PRO, il produttore californiano cerca di migliorare (o aggiornare) un prodotto che aveva convinto, non solo sul versante prestazioni ma anche per quanto concerne la qualità in rapporto al prezzo.

Sulla carta sembra che gli ingredienti ci siano tutti anche questa volta, infatti Corsair ha completamente rivisto la periferica, ottimizzandola inoltre per i gamer che guardano ai titoli FPS e necessitano di una soluzione leggera e molto precisa.

Non a caso, il Corsair Sabre v2 PRO viene identificato come una periferica ultraleggera, oltre che wireless, con un peso di soli 36 grammi: praticamente uno dei mouse più leggeri che potete trovare in commercio.

Andando in ordine però, iniziamo dalle basi dicendovi che il Corsair Sabre v2 PRO è un mouse caratterizzato da un design simmetrico, ovvero utilizzabile anche dai mancini (il vecchio Sabre PRO ad esempio era asimmetrico, quindi per destrorsi).

Le dimensioni sono nella media e la periferica si adatta anche a mani “importanti”; le linee sono abbastanza curate e non troppo enfatizzate, ma quello che colpisce è sicuramente la leggerezza della scocca.

Per far questo Corsair si serve di plastiche molto sottili ma di alta qualità, caratteristica questa che emerge subito una volta preso in mano il mouse; la solidità nonostante questo è piuttosto buona, mentre parlando ancora di design ed estetica, su questa versione è assente la retroilluminazione ARGB, con due colorazioni disponibili: nero e bianco.

Rimanendo nel contesto, Corsair ha curato anche una delle peculiarità più richieste dai veri giocatori, ovvero il grip. La plastica sul lato dei pulsanti infatti garantisce una presa efficace, mentre per i più esigenti sono previsti in dotazione dei nastri ad hoc da applicare sulla parte superiore dei due pulsanti principali.

La rotellina è altrettanto curata, solida e con un buon grip oltre che silenziosa, così come risulta ben ideata la base del mouse, dotata di resistenti piedini UPE e pattini ad alta scorribilità (di fabbrica), intercambiabili con un secondo kit fornito in dotazione per chi invece mira a un controllo superiore con pattini più ampi.

Corsair Sabre v2 PRO: i suoi punti di forza

Passando invece al “motore” che spinge questo mouse, vi diciamo subito che Corsair ha voluto integrare alcune delle sue migliori opzioni al momento disponibili per questo tipo di periferica. Si parte da un’interfaccia wireless a 2,4 GHz (con dongle in dotazione ovviamente) che garantisce velocità e integrità del segnale abbinata a latenze sempre molto ridotte.

Ma non è finita qui. A bordo troviamo la tecnologia Axon che garantisce un hyper-polling fino a 8.000 hertz in modalità wireless, contribuendo al contempo all’abbattimento delle latenze per una periferica scattante e capace di riprodurre i nostri movimenti praticamente in tempo reale.

Il ricevitore come detto è in dotazione, mentre a garantire la massima precisione e prestazioni al top ci pensa il sensore ottico proprietario Corsair Marksman S da ben 33.000 DPI; per dovere di cronaca, segnaliamo anche che Corsair dichiara un’accelerazione a 50 G e una precisione a dir poco incredibile, 750 IPS.

A chiudere questo quadro, troviamo un totale di cinque pulsanti programmabili (2+2+1), caratteristica anche questa legata alla volontà dell’azienda di ridurre il peso finale (abbinata all’assenza di RGB e altre funzionalità onboard); rimanendo nel contesto, i pulsanti sono dotati di switch meccanici tattili custom, piacevoli al tatto ma soprattutto durevoli visto che l’azienda ci assicura 100 milioni di click.

Un’ultima battuta la riserviamo alla batteria, ai polimeri di litio e ovviamente ricaricabile, per la quale Corsair dichiara fino a 70 ore di autonomia ma con un polling-rate impostato solo a 1.000 hertz; se saliamo fino a 8.000 hertz, questo valore scende di molto sotto le 20 ore, ma vedremo nei test se vale la pena o meno abilitarlo (in realtà snaturiamo la periferica e penalizziamo la tecnologia Axon).

Corsair Sabre v2 PRO: personalizziamolo al meglio con Corsair Web Hub

Quando si tratta di personalizzazione, la proposta Corsair punta anche ad “alleggerire” e rendere meno invadente la parte software e di gestione della periferica. Come anticipato sopra, Corsair in questo caso ci consiglia di utilizzare Corsair Web Hub, in sostanza uno strumento che gestiamo da remoto e che evita così all’utente l’installazione di qualsiasi applicativo sul proprio PC.

La pagina ufficiale è raggiungibile a questo indirizzo e segnaliamo che non è supportato Firefox ma solo browser come Chrome, Edge e Opera. Una volta accesa la periferica e aperto il sito, quest’ultimo chiede l’autorizzazione di accesso al mouse; fatto questo, potremo quindi decidere come personalizzare il nostro Corsair Sabre v2 PRO.

Se pensate che questa opzione proposta da Corsair abbia ripercussioni sulle funzionalità del software di gestione (per esempio inferiori al più noto iCUE), possiamo rassicurarvi subito che non è così; le possibilità di intervento da parte dell’utente sono molteplici: dalla personalizzazione dei pulsanti, passando per la modifica dei DPI, gestione Macro, Polling-Rate, connessione, stato di ricarica ed eventuali aggiornamenti firmware.

In coda segnaliamo inoltre che, anche non avendo una memoria onboard degna di nota ( c’è solo un profilo memorizzato), il Corsair Sabre v2 PRO permette la regolazione on-the-fly dei DPI; basterà premere il pulsante destro e il pulsante laterale posteriore per tre secondi, fatto questo il mouse passerà alla risoluzione DPI successiva.

Scheda tecnica Corsair Sabre v2 PRO

Analizzate più o meno le caratteristiche rilevanti del mouse Corsair, riassumiamone la scheda tecnica nel dettaglio prima di passare alla nostra prova sul campo.

Design ed ergonomia: simmetrico, ambidestro

Dimensioni: 119,16 x 62,55 x 38,21 mm

Peso: 36 grammi

Materiali: plastica rigida

Piedini: UPE

Pulsanti: 5 programmabili

Switch: custom meccanici tattili

Sensore: ottico Corsair Marksman S

Risoluzione: 100-33.000 DPI

Accelerazione: 50 G

Precisione: 750 IPS

Polling-rate: 1.000-8.000 hertz

Interfaccia: wireless 2,4 GHz, tecnologia Corsair Axon

Batteria: interna ricaricabile

Illuminazione RGB: no

Profili predefiniti: 1

Autonomia: fino a 70 ore con WiFi e polling-rate a 1.000 hertz fino a 16 ore con WiFi e polling-rate a 8.000 hertz

Software di gestione: Corsair Web Hub (senza installazione)

Garanzia: due anni Contenuto della confezione: Corsair Sabre v2 PRO

Ricevitore Wireless 2,4 GHz

Cavo dati / ricarica USB-C/USB-A

Recensione Corsair Sabre v2 PRO: la nostre impressioni

Nell’ultimo anno abbiamo provato diversi mouse, non solo da gaming per intenderci, ma possiamo esordire senza dubbio dicendo che il Corsair Sabre v2 PRO è tra le periferiche da gaming più leggere e veloci che possiamo attualmente reperire sul mercato.

La soluzione Corsair si dimostra scattante e precisa in tutti i contesti ludici e soprattutto negli FPS, merito non solo del peso estremamente ridotto, ma anche e soprattutto per via dell’ottimo sensore Corsair Marksman S, forse non il migliore della sua categoria se guardiamo alla fascia alta, ma di sicuro tra le opzioni più interessanti quando ci muoviamo nella fascia media del mercato mouse.

Oltre all’interfaccia wireless, a questo si abbina la tecnologia Axon che permette di spingere il polling-rate fino a 8.000 hertz, un valore che abbiamo visto anche su altri mouse di un certo livello e che è di sicuro notevole, ma allo stesso tempo non è facile da gestire, o meglio, non è per tutti.

Considerando che la stessa Corsair ci dice che per tali impostazioni (8.000 hertz) la periferica deve essere abbinata a un sistema con un processore decente, il passaggio a 4.000 hertz non è per niente traumatico, anzi in tutta sincerità, se non siete dei PRO o comunque gamer esperti e con particolari abilità, sono anche troppi; in questi casi come al solito tutto dipende dalle esigenze dell’utente finale.

Anche gli switch meccanici Corsair ci sono piaciuti, precisi e solidi non sono per niente fastidiosi e concorrono a conferire un’estrema precisione al Sabre v2 PRO. In coda, non per importanza, un cenno a Corsair Web Hub, comodo e completo, senza dimenticare che non necessita di un’installazione in locale.

Se infine vi state chiedendo quanto è l’autonomia di questo mouse, possiamo confermare che le 70 ore di Corsair sono quasi veritiere con polling-rate a 1.000 hertz, mentre se utilizziamo la periferica a 8.000 hertz siamo arrivati a circa 15 ore; una buona via di mezzo sono i 4.000 DPI che, senza penalizzare troppo il mouse, ci portano a un’autonomia superiore alle 30 ore.

Quanto costa e dove acquistare il mouse Corsair Sabre v2 PRO

Lo abbiamo detto in apertura, Corsair con questo Sabre v2 PRO punta ad accaparrarsi i favori dei gamer, ma soprattutto di quei giocatori molto esigenti (oltre che esperti) che puntano a una periferica ad altissime prestazioni ma con un prezzo contenuto.

Rispetto ai top di gamma di altri brand il prezzo è sicuramente più contenuto, ma parliamo comunque di un mouse che supera quota 100 euro, per la precisione con un prezzo di listino di 109,99 euro.

Ne parleremo nel prossimo paragrafo, ma a questa cifra possiamo dire che la proposta Corsair è abbastanza allettante; il Corsair Sabre v2 PRO, in colorazione nera o bianca dovrebbe essere disponibile da subito presso i partner e rivenditori Corsair, inclusa Amazon Italia. Per comodità vi lasciamo i link all’acquisto dei due modelli:

Considerazioni

Giunti al termine di questa panoramica sul nuovo Sabre v2 PRO, possiamo affermare che Corsair di sicuro è riuscita nel suo intento primario, ovvero proporre uno dei mouse da gioco più leggeri e veloci che possiamo reperire sul mercato a un prezzo non spropositato.

Non si può dire che la proposta Corsair sia la migliore in assoluto per il gaming, ma di sicuro è tra le migliori opzioni da considerare se guardiamo al peso globale della periferica. Con i suoi 36 grammi, Corsair Sabre v2 PRO richiede un minimo di rodaggio, soprattutto se provenite da un mouse sopra i 70 grammi, ma una volta abituata la mano ci rendiamo conto che non solo abbiamo un mouse veloce e ultraleggero, ma anche con un impatto positivo sull’ergonomia visto che non ci stanchiamo neanche dopo diverse ore di utilizzo.

Del resto la dotazione hardware c’è tutta, dagli switch meccanici, passando per il sensore proprietario e la tecnologia Axon che, non solo permette di impostare un polling-rate fino a 8.000 hertz, ma assicura ottimi tempi di latenza; sull’utilità di un hyper-polling così spinto ne abbiamo discusso sopra, ma ribadiamo che se non siete dei fenomeni gli 8.000 hertz non sono semplici da gestire, oltre a incidere pesantemente sull’autonomia.

Per quanto ci riguarda, il Corsair Sabre v2 PRO ci convince, purché il costo nel nostro Paese non lieviti sopra quello di listino; a 100 euro invece sarebbe a dir poco un ottimo affare.