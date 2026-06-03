Il Computex 2026 è stato un appuntamento particolarmente importante per CORSAIR, che ha sfruttato la fiera di Taipei per rinnovare gran parte della propria offerta dedicata agli appassionati di PC assemblati e di build prettamente da gaming. L’azienda californiana ha infatti presentato molte novità che spaziano dai case agli alimentatori, passando per dissipatori a liquido, ventole, tastiere, mouse e cuffie gaming.

Tra i protagonisti assoluti allo stand Corsair troviamo il case WARTHOG, erede del celebre Vengeance C70, la nuova generazione di dissipatori iCUE LINK TITAN II, alimentatori evoluti con tecnologie di protezione dedicate alle GPU enthusiast e un’intera gamma di periferiche progettate per offrire maggiore personalizzazione e controllo sia ai giocatori competitivi sia ai content creator.

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CORSAIR WARTHOG: il ritorno del design rugged per gli appassionati

Tra gli annunci più significativi spicca senza dubbio il nuovo CORSAIR WARTHOG, un case mid-tower che raccoglie l’eredità del Vengeance C70 e la reinterpreta secondo le esigenze delle piattaforme moderne.

L’estetica punta tutto su robustezza e funzionalità, con una struttura in acciaio ad alto spessore, maniglie integrate e pannelli facilmente accessibili. CORSAIR ha scelto di proporre una soluzione diversa rispetto ai tradizionali chassis panoramici oggi molto diffusi, rivolgendosi a chi privilegia prestazioni, modularità e carattere estetico.

Il pannello frontale e quello superiore utilizzano una nuova struttura mesh con trama 3D-Y studiata per massimizzare il flusso d’aria, mentre il supporto ai radiatori da 360 mm in più posizioni consente di realizzare configurazioni a liquido particolarmente avanzate.

Non mancano inoltre alcune delle tecnologie più recenti introdotte da CORSAIR:

sistema InfiniRail per il montaggio flessibile delle ventole

compatibilità con schede madri a connettori posteriori

cable management RapidRoute 2.0

pannelli ad accesso rapido

supporto per GPU di grandi dimensioni

braccio anti-flessione della scheda video incluso

CORSAIR 2800X RS-ARGB e FRAME 5000D WOOD RS ampliano la gamma case

Accanto al WARTHOG, CORSAIR ha annunciato anche il nuovo 2800X RS-ARGB, un case Micro-ATX che punta a offrire prestazioni elevate in un formato relativamente compatto. Lo chassis adotta una struttura panoramica con ampie superfici in vetro e uno spazio interno sorprendentemente generoso per la categoria, capace per intenderci di ospitare schede video di grandi dimensioni, radiatori da 360 mm (nella parte superiore) e fino a dieci ventole da 120 mm.

Di serie troviamo anche tre ventole RS120-R ARGB reverse rotor installate lateralmente, progettate per migliorare il flusso d’aria senza compromettere la visibilità dell’illuminazione RGB. Novità anche per la piattaforma FRAME, una linea molto pubblicizzata dall’azienda che ora viene ampliata con il nuovo FRAME 5000D WOOD RS.

Questo modello abbina un pannello frontale in legno massello a una struttura completamente modulare pensata per chi desidera massima libertà di personalizzazione. L’interno è stato progettato per ospitare configurazioni di fascia enthusiast, comprese le GPU più ingombranti attualmente disponibili sul mercato e, più in generale, sistemi di dissipazione ad altro profilo.

La dotazione del FRAME 5000D WOOD RS comprende:

due ventole frontali da 200 mm preinstallate

una ventola posteriore RS140

supporto per 11 ventole da 120 mm

compatibilità con radiatori da 420 mm su frontale, laterale e top

motherboard tray RapidRoute 2.0

supporto alle schede madri reverse connector

tre porte USB Type-C sul pannello frontale

supporto integrato anti-sag per la GPU

Alimentatori CORSAIR AX1600i SHIFT, HX1000i SHIFT Crystal e RMe 1200W

Sul fronte alimentazione e PSU, CORSAIR ha presentato numerose novità che interessano praticamente la fascia alta del segmento consumer. Il prodotto di punta è il nuovo AX1600i SHIFT, evoluzione dell’alimentatore che per anni ha rappresentato il riferimento assoluto della gamma CORSAIR. La nuova versione utilizza componentistica basata su tecnologia Gallium Nitride (GaN), permettendo di ottenere un alimentatore da 1.600 W certificato Cybenetics Titanium in appena 170 mm di lunghezza.

Tra le caratteristiche principali del top di gamma CORSAIR troviamo:

Certificazione Cybenetics Titanium

Potenza massima di 1600 W

Tecnologia GaN

Doppio connettore 12V-2×6

Connettori laterali SHIFT

Monitoraggio tramite USB

Integrazione con iCUE LINK

Condensatori giapponesi da 105 °C

Ventola FDB da 140 mm

Modalità Zero RPM

Cablaggio modulare Type-5 con rivestimento paracord

Accanto al flagship AX1600i SHIFT debutta inoltre CORSAIR HX1000i SHIFT Crystal, una proposta particolarmente originale che mette in mostra la componentistica interna grazie a pannelli laterali trasparenti. Il modello introduce la tecnologia PinProtect+, che monitora individualmente ogni pin del connettore 12V-2×6 e offre protezione contro sovracorrenti direttamente tramite il software iCUE.

Tra le caratteristiche di spicco segnaliamo in questo caso:

certificazione Cybenetics Platinum

conformità ATX 3.1

compatibilità PCIe 5.1

ventola RGB Magnetic Dome da 140 mm

hub iCUE LINK integrato

connettori laterali SHIFT

cablaggio Type-5 completamente modulare

garanzia di 10 anni

La famiglia CORSAIR RMe si espande invece con il nuovo RM1200e, destinato a diventare il modello di punta della serie con una erogazione di ben 1.200 watt.

Per la prima volta il produttore integra su questa gamma la tecnologia PinProtect per il monitoraggio e la protezione del connettore 12V-2×6 dedicato alle schede video di nuova generazione; a questo poi si aggiungono certificazione Cybenetics Platinum, conformità Intel ATX 3.1 e PCIe 5.1, PinProtect OCP, ventola da 140 mm con modalità Zero RPM e garanzia di 10 anni.

L’azienda ha inoltre aggiornato gli alimentatori RM850e e RM1000e introducendo il nuovo cavo ThermalProtect 12V-2×6, ovvero un sistema di protezione OTP (Over Temperature Protection) pensato per monitorare la temperatura del connettore e contribuire a proteggere la GPU da eventuali surriscaldamenti.

Nuovi dissipatori iCUE LINK TITAN II: prestazioni, display LCD e raffreddamento evoluto

Anche l’ecosistema iCUE LINK continua a espandersi con la nuova famiglia di dissipatori a liquido AiO TITAN II. Al vertice della gamma troviamo il CORSAIR iCUE LINK TITAN II ULTRA 360 LX LCD, una soluzione AIO che punta a combinare prestazioni elevate, integrazione avanzata e personalizzazione.

Il dissipatore utilizza un radiatore dual-layer cross-flow abbinato a una pompa FlowDrive Gen 2 e coldplate ottimizzata; per ottimizzare le prestazioni inoltre, il produttore ha previsto anche un materiale termico TM100 phase-change e ventole LX360 Unified Frame (3x 120 mm).

Il vero elemento distintivo è rappresentato però dal display IPS da 5 pollici con risoluzione nativa di 720 × 1280 pixel. Grazie al collegamento DisplayPort, il pannello può visualizzare informazioni di sistema, widget, animazioni, immagini personalizzate oppure essere utilizzato come monitor secondario all’interno del sistema operativo (abbinando tutto a CORSAI iCUE).

Altra new entry nel catalogo AiO di CORSAIR è iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB, un modello focalizzato principalmente sulle prestazioni e sulla silenziosità operativa. Il sistema sfrutta una nuova pompa FlowDrive Gen 2, coldplate convessa ridisegnata e ventole RX II RGB con tecnologia AirGuide. La riduzione della densità delle alette del radiatore e l’ottimizzazione del flusso d’aria consentono di mantenere elevate prestazioni termiche riducendo al tempo stesso la rumorosità.

Completa la gamma il TITAN II 360 RX LCD, che abbina tutte le caratteristiche della versione RX RGB al display IPS da 5 pollici già visto sul modello ULTRA.

Al Computex arrivano le ventole iCUE LINK LX360 Unified Frame che semplificano il cable management

Rimanendo in tema dissipazione, CORSAIR ha ampliato ulteriormente l’ecosistema iCUE LINK introducendo le nuove ventole LX360 Unified Frame ed LX360-R Unified Frame. La caratteristica principale è rappresentata dall’integrazione di tre ventole in un unico telaio da 360 mm, una soluzione che permette di ridurre drasticamente il numero di cavi e velocizzare il montaggio.

Oltre al telaio unificato da 360 mm, le LX360 RGB utilizzano tecnologia AirGuide che concorre a mantenere un’elevata pressione statica, il tutto sempre con controllo PWM. A bordo troviamo anche un doppio anello luminoso RGB e 18 LED RGB per ventola; da segnalare l’integrazione completa con iCUE LINK e l’hub incluso nella confezione.

La variante LX360-R RGB adotta invece pale reverse rotor progettate per funzionare come ventole di immissione senza nascondere gli effetti luminosi. Entrambi i modelli utilizzano cuscinetti Magnetic Dome, supportano la modalità Zero RPM e sono stati progettati per garantire lunga durata e rumorosità contenuta.

Le periferiche gaming CORSAIR di ultima generazione

Anche per quanto quanto riguarda le periferiche CORSAIR ha annunciato interessanti novità, a partire dalla nuova tastiera gaming CLIPPER PRO MINI 60. Come facilmente suggerisce il nome, la tastiera utilizza un layout compatto al 60% pensato per lasciare maggiore spazio ai movimenti del mouse, soluzione sempre più apprezzata dai gamer competitivi.

La periferica integra gli switch magnetici di nuova generazione MGX HYPERDRIVE CORE, certificati per 100 milioni di pressioni e regolabili con un’attuazione compresa tra 0,2 mm e 3,8 mm. Il tutto è abbinato a funzionalità come Rapid Trigger, FlashTap SOCD, Multi Action, Smart Tap e Tap Lock; l’opzione Multi Action permette di assegnare fino a quattro azioni differenti alla stessa pressione di un tasto, mentre Smart Tap distingue tra pressione breve e pressione prolungata.

Altre caratteristiche di rilievo sono:

polling rate fino a 8.000 Hz

certificazione IP57 contro acqua e polvere

doppio strato fonoassorbente

memoria per cinque profili

gestione tramite CORSAIR Web Hub

compatibilità con PC, Mac, Xbox e PlayStation

NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD integra Stream Deck direttamente nel mouse

Una delle novità più particolari e interessanti della postazione CORSAIR al Computex è senza dubbio il nuovo NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD. Si tratta del primo mouse CORSAIR a integrare un pulsante dedicato per richiamare direttamente uno Stream Deck virtuale sviluppato in collaborazione con Elgato.

In pratica, premendo il tasto dedicato viene visualizzato un overlay personalizzabile che permette di accedere rapidamente a macro, scorciatoie, controlli multimediali, funzioni dedicate allo streaming e integrazioni con numerosi software.

Il sistema supporta anche i plugin disponibili sull’Elgato Marketplace, inclusi quelli per OBS Studio, Discord, Spotify, applicazioni creative e strumenti di produttività. Dal punto di vista tecnico troviamo invece un sensore CORSAIR MARKSMAN S da 33.000 DPI, velocità di tracking fino a 750 IPS con accelerazione fino a 50 G, polling rate da 8.000 Hz sia cablato che wireless, switch ottici da 100 milioni di clic.

A bordo sono previsti un totale di 8 pulsanti programmabili e tripla connettività (USB-C cablata, Bluetooth e tecnologia SLIPSTREAM Wireless), mentre riguardo alla batteria, l’azienda dichiara un’autonomia fino a 170 ore.

Cuffie CORSAIR HS35 v3 e HS35 v3 Wireless: audio per ogni piattaforma

A completare gli annunci Computex di CORSAIR troviamo leinfine le cuffie gaming HS35 v3 e HS35 v3 Wireless; entrambe utilizzano driver al neodimio da 50 mm personalizzati e un nuovo design dell’archetto flottante pensato per migliorare il comfort durante le sessioni prolungate.

La versione Wireless offre connettività 2,4 GHz, Bluetooth e USB, supporto Dolby Atmos su PC e un’autonomia di 30 ore; la compatibilità è assicurata con PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch e dispositivi mobili, mentre riguardo al peso CORSAIR dichiara 250 grammi.

La variante HS35 v3 cablata mantiene le stesse caratteristiche audio ma utilizza una connessione jack da 3,5 mm universale. In questo caso il peso scende a circa 230 grammi, mantenendo il microfono omnidirezionale removibile e i controlli integrati direttamente sui padiglioni.