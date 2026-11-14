Nel catalogo wearable di Huawei la serie numerica occupa da sempre un posto a sé: se i Watch GT sono gli ibridi tuttofare e i Watch Fit la proposta più leggera e accessibile, è qui che la casa cinese concentra le tecnologie più ambiziose, dalla connettività eSIM ai sensori più evoluti per il monitoraggio dei parametri vitali. Huawei Watch 6 Pro è il nuovo vertice di questa famiglia e porta al polso un oggetto costruito con una cura da orologeria, con un’attenzione alla salute che oggi ha pochi termini di paragone. Non mancano però i compromessi, e non sono di quelli che si possono liquidare in due righe: autonomia e prezzo pesano sul giudizio finale e meritano qualche riflessione. Vediamolo nel dettaglio.

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Video recensione di Huawei Watch 6 Pro

Design e qualità costruttiva: titanio e ceramica, ma solo sul modello Pro

Partiamo dall’estetica, perché è il primo motivo per cui questo orologio si fa notare. La variante Space che abbiamo provato ha carattere, linee armoniose e una qualità costruttiva di altissimo livello: è profondamente tecnologica nell’anima, eppure al polso non dà mai l’impressione del gadget per appassionati, né scivola nell’eccesso opposto di un lusso ostentato. È semplicemente un bell’orologio, rifinito in ogni dettaglio.

Rispetto a Watch 5, però, Huawei ha rimescolato parecchio le carte sui materiali. Lo scorso anno il modello era uno solo, quest’anno la gamma si sdoppia in base e Pro, e le soluzioni di pregio sono riservate a quest’ultimo. Watch 6 standard adotta l’alluminio nella versione da 42 mm e l’acciaio inossidabile in quella da 46 mm, con fondello in plastica; per avere titanio di grado aerospaziale, lunetta in nanoceramica e fondello in ceramica bisogna necessariamente salire a Watch 6 Pro. È una scelta comprensibile dal punto di vista commerciale, ma che di fatto sposta verso l’alto il prezzo d’ingresso per chi cercava quei materiali.

Una nota di merito, tutt’altro che scontata, va alla dotazione: scegliendo la variante con bracciale in titanio si trova in confezione anche un secondo cinturino in gomma. Lo abbiamo usato spesso, sia per non rovinare il bracciale durante l’attività sportiva, sia perché permette di stringere meglio l’orologio al polso, a tutto vantaggio della comodità e della lettura dei sensori.

Sul lato destro della cassa trovano posto il tasto funzione, la corona girevole e il sensore X-Tap, di cui parleremo diffusamente più avanti perché è il vero elemento distintivo del prodotto.

Display

Entrambi i modelli della serie mantengono lo splendido vetro zaffiro sferico e un pannello AMOLED LTPO 2.0 che, nel caso del Pro, misura 1,5 pollici con risoluzione di 466 x 466 pixel. La differenza sta nella luminosità di picco: 3.000 nit per Watch 6, 3.500 nit per Watch 6 Pro. Sono valori che si traducono in una leggibilità eccellente anche sotto il sole diretto, dove non abbiamo mai avuto la minima esitazione nel consultare notifiche o dati dell’allenamento.

Batteria e autonomia: tre o quattro giorni cambiano il confronto con i rivali

Arriviamo subito al punto più controverso. Nelle nostre giornate di prova Huawei Watch 6 Pro ha coperto tra i tre e i quattro giorni con una carica, nonostante una batteria da 867 mAh tutt’altro che piccola. In termini assoluti non è un cattivo risultato, ma va letto nel contesto giusto.

Il primo termine di paragone è interno: Watch GT 7 Pro propone quasi le stesse funzioni, rinuncia al sensore X-Tap e a una parte dell’approfondimento sulla salute, ma dura settimane anziché giorni. Non ci è del tutto chiaro che cosa cambi in background fra i due a livello software, perché le operazioni svolte nell’arco della giornata sono in larga parte sovrapponibili; di certo qui pesa la connettività eSIM, pensata per restare sempre attiva, e una piattaforma hardware più esigente.

Il secondo confronto è quello che conta di più. Gli smartwatch Huawei sono interessanti rispetto ad Apple Watch e ai modelli Wear OS proprio perché fanno dimenticare il loro limite principale, cioè la ricarica frequente. Nel momento in cui l’autonomia scende a tre o quattro giorni ci si avvicina pericolosamente ai migliori esponenti di quelle due piattaforme, che dalla loro hanno però un ecosistema di applicazioni e un’integrazione con lo smartphone di tutt’altro livello. Il vantaggio competitivo, insomma, si assottiglia parecchio.

Monitoraggio della salute: X-Tap a 12 canali e Health Glance con 14 indicatori

È su questo terreno che Watch 6 Pro gioca la sua partita, ed è qui che giustifica la propria esistenza accanto alla serie GT. Indossato giorno e notte registra in automatico frequenza cardiaca e variabilità del battito, saturazione dell’ossigeno, temperatura cutanea, livelli di stress e carico emotivo, oltre a passi, calorie e minuti di attività. Il sonno viene analizzato con la distinzione delle fasi, la qualità della respirazione e il rilevamento delle apnee notturne, e non manca il monitoraggio del ciclo mestruale.

La vera differenza la fa però il sensore X-Tap sul fianco della cassa, che in questa generazione passa a un PPG a 12 canali progettato per essere due volte più reattivo, affiancato dall’elettrodo per l’elettrocardiogramma e da un sensore di pressione. Il principio è tanto semplice quanto efficace: misurare dal polpastrello anziché dal polso elimina alla radice buona parte delle fonti di errore tipiche dei sensori ottici sotto al fondello, vale a dire la peluria, il sudore, un cinturino troppo lento o troppo stretto. L’orologio, peraltro, segnala in tempo reale se il dito è posizionato correttamente e se la pressione esercitata è eccessiva o insufficiente, così che la misura parta sempre nelle condizioni migliori.

Appoggiando il dito si possono eseguire un ECG a singola derivazione con rilevamento della fibrillazione atriale, la stima della rigidità arteriosa, utile per valutare l’elasticità dei vasi sanguigni, la nuova analisi delle aritmie basata sull’onda sfigmica, un test della funzionalità polmonare e la lettura istantanea di battito e SpO2. Tutto confluisce in Health Glance: tenendo premuto il sensore, i dati del polso vengono incrociati con quelli del polpastrello per restituire una sorta di check-up rapido, che passa dai 9 parametri della scorsa generazione a 14 indicatori distribuiti su quattro sistemi corporei.

Lo consideriamo il vero valore di questo orologio. Non sostituisce ovviamente un controllo medico, ma per chi ha la necessità di tenere d’occhio determinati parametri, o più semplicemente vuole fare prevenzione con uno strumento capace di cogliere anche piccole variazioni nei propri andamenti abituali, oggi è difficile trovare di meglio al polso.

Funzioni smart, eSIM e pagamenti NFC con Curve

Sul fronte smart ritroviamo le comode gesture a una mano: il doppio tocco e lo sfregamento tra pollice e indice permettono di gestire chiamate e sveglie senza toccare lo schermo, e a queste si aggiungono nuove funzioni di controllo e un safety check dedicato alla sicurezza personale. Il supporto eSIM rende l’orologio indipendente dallo smartphone per chiamate e dati, si può caricare musica in memoria e collegare un paio di cuffie Bluetooth.

Con Android si risponde alle notifiche in modo completo, tramite tastiera, dettatura o emoji, mentre su iOS restano purtroppo i consueti limiti. I pagamenti NFC sono possibili ormai da tempo appoggiandosi a Curve. Huawei dichiara anche la possibilità di collegare l’orologio a due smartphone in contemporanea, volendo un Android e un iPhone: è un’idea molto interessante, ma durante la prova non siamo riusciti a farla funzionare e non possiamo quindi esprimerci sulla sua efficacia.

Resta il limite strutturale della piattaforma. Il sistema è fluido e ben organizzato, e l’app Huawei Health, spesso criticata, a nostro avviso è ben fatta e in costante miglioramento; il parco applicazioni non è tuttavia paragonabile a quello di Wear OS o di watchOS, soprattutto per chi vuole i servizi di streaming musicale o le app di terze parti direttamente al polso. Con un’autonomia di due settimane è una rinuncia che si accetta volentieri, con quattro giorni diventa un argomento su cui riflettere.

Sport e fitness: GPS affidabile e modalità Expedition per la montagna

Nell’attività sportiva Watch 6 Pro fa il suo dovere senza sbavature. Il GPS dual band aggancia il segnale in fretta e traccia con precisione, il sensore cardio segue bene anche i cambi di ritmo e sono disponibili le mappe cartografiche offline. L’impermeabilità arriva a 5 ATM, con certificazione per l’immersione in apnea fino a 40 metri.

Esclusiva del modello Pro è la modalità Expedition, un ambiente ad alto contrasto in nero e arancione pensato per le lunghe uscite in montagna o in aree remote. Disattiva tutto ciò che è superfluo per preservare la batteria e mette in primo piano il tracciamento GPS con waypoint, utile per ritrovare la strada percorsa, insieme agli allarmi barometrici in caso di temporale in arrivo e al controllo dell’acclimatamento in quota sopra i 2.500 metri. È un’aggiunta sensata, anche perché su un orologio con questa autonomia una modalità di risparmio ben studiata serve davvero.

Conclusioni e prezzi

Huawei Watch 6 Pro ci è piaciuto, come ci piacciono in generale gli orologi della casa cinese: è costruito in modo impeccabile, ha uno schermo eccellente e un comparto salute che per completezza e metodo di misura rappresenta lo stato dell’arte. È un prodotto di alta qualità, su questo non abbiamo dubbi.

I dubbi riguardano il posizionamento. Il listino parte da 449 euro per Watch 6, in alluminio o acciaio a seconda della dimensione, e sale a 679 euro per il Watch 6 Pro in prova, con cassa in titanio, nanoceramica su lunetta e fondello, bracciale in titanio e secondo cinturino in confezione. Si paga prima di tutto la qualità dei materiali, ed è giusto riconoscerlo, ma la cifra resta importante. Al momento è attiva una promozione che, con 99 euro in più, aggiunge Watch GT Runner 2: un abbinamento che ha una sua logica, perché consente di tenere il Pro durante la giornata e di passare a un orologio più piccolo e leggero, con un GPS precisissimo, per lo sport e per la notte.

Sommando autonomia e prezzo, la nostra indicazione è piuttosto netta. Chi ha un’esigenza mirata sul monitoraggio della salute e vuole tenere sotto controllo i parametri vitali con la massima precisione possibile trova qui un prodotto senza veri rivali. Per tutti gli altri, restando fuori dal mondo Wear OS e Apple Watch, Watch GT 7 Pro rimane la scelta più equilibrata e sensata.

Pro: Design e materiali ricercati



Monitoraggio salute di alto livello



Secondo cinturino incluso Contro: Autonomia sottotono



Risposta alle notifiche solo con Android



Prezzo salato