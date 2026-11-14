Appena due settimane dal debutto e il nuovo MacBook Pro 14″ con chip M5 Pro e display PROLED XDR touchscreen si trova già scontato di oltre 500€ rispetto al prezzo di lancio Apple. Una configurazione che unisce 24GB di RAM, 1TB di SSD e la prima tecnologia OLED tattile mai vista su un Mac, ora proposta a un prezzo decisamente più accessibile rispetto al listino ufficiale. Vediamo come approfittarne.

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MacBook Pro 14 M5 Pro: potenza Fusion e il primo display touch su un Mac

Il cuore di questa macchina è il chip M5 Pro, costruito sulla nuova Fusion Architecture che unisce due die in un unico system-on-chip. Nella configurazione a 15-core CPU e 16-core GPU, il processore gestisce senza sforzo carichi professionali, dal montaggio video allo sviluppo software, grazie anche a una banda di memoria che raggiunge i 307 GB/s.

La vera novità, però, è il display PROLED XDR: primo pannello OLED touchscreen mai montato su un MacBook, più sottile di 0,5mm rispetto alla generazione mini-LED precedente e con una diagonale effettiva che sale a 14,2″ grazie a cornici ridotte. Il tutto in un corpo da appena 1,38 kg.

Tra le altre caratteristiche di rilievo:

SSD da 1TB con velocità fino a 14,5 GB/s, doppie rispetto alla generazione precedente

3 porte Thunderbolt 5, HDMI 8K e slot SDXC

Wi-Fi 7 e Bluetooth 6 gestiti dal chip proprietario Apple N1

Webcam Center Stage da 12MP e Touch ID

macOS Tahoe preinstallato

Un pacchetto hardware che si rivolge a professionisti creativi, sviluppatori ed editor video che cercano potenza elevata senza rinunciare alla portabilità, con in più la possibilità di sfruttare l’interazione touch direttamente sullo schermo.

MacBook Pro 14 M5 Pro: l’offerta in sintesi

Il prezzo ufficiale Apple per questa configurazione parte da 3.399€, ma su Ebay si trova già a 2.887,48€, con uno sconto di circa il 15% e un risparmio concreto di oltre 500€. Considerando che si tratta di un prodotto lanciato da poche settimane, trovarlo già a questa cifra rappresenta un’occasione interessante per chi vuole il meglio della gamma Pro senza pagare il prezzo pieno di listino. La disponibilità è attualmente attiva sul marketplace, ma trattandosi di un’offerta recente conviene non attendere troppo per approfittarne.

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