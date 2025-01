Le Corsair Vengeance RGB DDR5 CUDIMM rappresentano l’ultima novità in casa Corsair nel segmento delle memorie RAM DDR5 ad alte prestazioni per sistemi desktop. Annunciate ufficialmente il mese scorso e presentate al pubblico durante l’ultimo CES di Las Vegas, le nuove memorie del produttore californiano sposano la più recente tecnologia CUDIMM, un’evoluzione delle più diffuse DDR5 UDIMM che abbiamo avuto modo di provare negli ultimi due anni.

Per il debutto di questa nuova generazione di RAM DDR5 CUDIMM, Corsair sceglie la gamma Vengeance, probabilmente la più nota e diffusa in quanto ha sempre offerto la giusta via di mezzo tra prestazioni, qualità e design curato. Detto questo, sappiamo bene che il listino Corsair conta prodotti più prestanti come la gamma Dominator Platinum e Dominator Titanium, quindi questo è solo un assaggio (comunque succulento) di quello che vedremo nel corso di questo 2025.

Tornando alle protagoniste di questa recensione, Corsair ci ha fatto le Vengeance RGB DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s da 48 GB, un kit che promette molto bene e che non esiteremo a spingere anche oltre specifica.

Recensione Corsair Vengeance RGB DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s: caratteristiche e novità

Come anticipato sopra, la serie Vengeance di Corsair è la prima del produttore ad abbracciare il nuovo standard CUDIMM, ovvero Clocked Unbuffered Dual Inline Memory Module. Parliamo in sostanza di un’evoluzione delle classiche memorie DDR5 UDIMM, reotrocompatibili per piedinatura, ma leggermente diverse in quanto a gestione del segnale, densità e frequenze di clock.

Lo standard CUDIMM è stato pensato da JEDEC proprio per identificare una seconda generazione di memorie DDR5, capace di operare da 5.600/6.400 MT/s fino a 10.000 MT/s (e oltre) sui prodotti più performanti. Ci sono le CUDMM per sistemi desktop e le CSO-DIMM per notebook, mentre al momento possiamo confermare che l’unica piattaforma a supportare tale standard è l’Intel Core Ultra 200S, rispettivamente con i chipset e schede madri desktop serie 800 (vedi Z890 o B860 ad esempio).

La peculiarità delle memorie CUDIMM risiede nell’integrazione di un CKD (Client Clock Driver) direttamente sul PCB. Questo elemento migliora in modo importante la stabilità e la sincronizzazione del segnale, rigenerando e amplificando il segnale di clock proveniente dalla CPU, garantendo frequenze operative nettamente superiori al passato.

Detto questo, torniamo alle Corsair Vengeance RGB DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s che proveremo oggi. Intanto notiamo che l’azienda non stravolge il design e le linee iconiche delle Vengeance, aggiornandole sostanzialmente con un nuovo dissipatore in alluminio lavorato a specchio iridescente, decisamente più accattivante rispetto a quello dei modelli Vengeance DDR5 di prima generazione.

Oltre al PCB a dieci strati e la novità rappresentata dal CKD, questa versione è equipaggiata con una striscia RGB a dieci led indirizzabili con il software proprietario Corsair iCUE, il tutto in base ai gusti e alle esigenze dell’utente. Corsair propone anche dei modelli equivalenti Vengeance CUDIMM senza RGB, mentre parlando di caratteristiche prettamente tecniche, anche l’azienda statunitense offre esclusivamente moduli DDR5 CUDIMM da 24 GB con kit Dual-Channel da 48 GB (96 GB in quad-channel).

Riguardo le prestazioni velocistiche, Corsair vanta a listino anche le più veloci Vengeance RGB DDR5 CUDIMM 9.200 MT/s, modello che ci riserviamo di testare più avanti per i nostri confronti e approfondimenti. La gamma prevede kit CUDIMM con velocità da 8.000 a 9.200 MT/s tramite profilo XMP 3.0; il CAS Latency (38-42) varia in base alla frequenza così come la tensione operativa (1,40-1,45 volt), la garanzia invece è a vita come da tradizione Corsair.

Scheda tecnica Corsair Vengeance RGB DDR5 CUDIMM

Discusso delle caratteristiche più importanti, vediamo nel dettaglio la scheda tecnica delle Corsair Vengeance RGB CUDIMM, passando successivamente alla prova sul campo.

Tipologia DRAM: DDR5 CUDIMM 288 pin

Capacità: 48 GB (2x 24 GB)

Configurazione: Dual-Channel

Velocità: 8.400 MT/s

Timing: 40-52-52 2T

SPD: Intel XMP 3.0

Tensione: 1,40 volt

Dissipatore: in alluminio a specchio

Illuminazione RGB: 10 led ARGB

Software: Corsair iCUE

Piattaforma: Intel Core Ultra 200 “Arrow Lake” – chipset Z890 socket LGA 1851

Profili SPD:

Default (JEDEC): DDR5-5600 CL50-48-48 @1.1V

Profilo XMP 1: DDR5-8400 CL40-52-52 @1.45V

Garanzia: a vita

Recensione Corsair Vengeance RGB DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s: la nostra prova

Esaminate le novità e le caratteristiche dei nuovi moduli CUDIMM Corsair, vediamo come se la cavano nei benchmark di riferimento. Prima però diamo un’occhiata al nostro sistema di test, ribadendo che attualmente solo la piattaforma desktop Intel Arrow Lake-S (serie 800) supporta nativamente le DDR5 CUDIMM.

L’installazione di moduli CUDIMM su motherboard DDR5 di prima generazione è comunque possibile, a patto di utilizzare la modalità “bypass” (perdendo sostanzialmente i vantaggi delle CUDIMM). Per l’occasione inoltre, abbiamo provato ad avviare le nuove Corsair Vengeance RGB DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s anche su chipset Intel B860, il tutto senza il minimo problema ma con scarsi risultati in overclock (al contrario di Z890 e almeno per il momento).

Configurazione hardware:

Memorie: 48 GB Corsair Vengeance RGB DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s 32 GB Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 7.200 MT/s

Processore: Intel Core Ultra 9 285K

Dissipatore: Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX LCD

Scheda madre: ASUS ROG Strix Z890-E Gaming WiFi Gigabyte B860 AORUS Elite WiFi7 ICE

Scheda grafica: Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB

Alimentatore: Corsair RM1000x 1000W

Sistema Operativo: Windows 11 PRO e driver aggiornati all’ultima versione disponibile

A seguire invece la suite software utilizzata per questa sessione:

AIDA64 Extreme Memory Benchmark

Cinebench R23

Geekbench 6

7-Zip Benchmark 32 MB

WinRar Benchmark

CPU-Z Benchmark

Final Fantasy XV – 1080P Ultra

Hitman 3 – 1080P Ultra

F1 2022 – 1080P Ultra

Rainbow Six Extraction – 1080P Ultra

Cyberpunk 2077 – 1080P Ultra

Corsair Vengeance RGB DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s: prestazioni e margine di overclock

Per l’occasione abbiamo paragonato le Corsair Vengeance RGB DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s a un altro kit molto valido targato Corsair, ovvero le UDIMM Dominator Titanium 7.200 MT/s recensite qualche tempo fa. Si tratta di moduli già molto validi per un sistema last-gen basato su DDR5, ma come vedremo comunque più lente delle nuove CUDIMM da 8.400 MT/s.

La differenza prestazionale si concretizza soprattutto nel test sulla larghezza di banda e in alcuni applicativi più sensibili alla RAM (vedi 7-Zip ad esempio); lo scarto come potete notare non è abissale, ma ricordiamo che il confronto è stato fatto su uno dei migliori moduli DDR5 di precedente generazione (senza scomodare quelli più veloci).

Nei giochi lo scarto è ancora meno marcato, con differenze praticamente non visibili a occhio nudo, ma comunque rilevabili con una misurazione diretta.

Se parliamo di overclock infine, abbiamo ribadito diverse volte che più spinti sono i moduli più è difficile ottenere un incremento di frequenza sostanziale attraverso il tuning. A questo poi aggiungiamo la scheda madre che, seppur di qualità, avvicinandosi ai 9.000 MT/s inizia a richiedere piccoli ma doverosi interventi di tweaking (vedi tensioni) per stabilizzare i moduli che operano fuori specifica.

Le Corsair Vengeance RGB DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s riescono a lavorare senza problemi a 8.600 MT/s, questo mantenendo le impostazioni di fabbrica, ovvero 1,40 volt e CAS Latency 40; a 8.800 MT/s ci possiamo arrivare con 1,45 volt, tensione che abbiamo utilizzato anche per toccare i 9.000 MT/s C44 ma solo per uno screenshot.

Quanto costano e dove acquistare Corsair Vengeance RGB DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s

Come facilmente avrete intuito, le Corsair Vengeance RGB DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s sono delle RAM pensate per l’utenza enthusiast e quei sistemi che puntano a ottimizzare la prestazione assoluta. Da abbinare quindi a un buon processore e una buona scheda madre, il kit proposto da Corsair ha un prezzo di listino di 399,99 euro, cifra che scende a 386,99 euro per la variante senza RGB.

La disponibilità in Italia al momento non è molto elevata; su Amazon Italia ad esempio abbiamo avvistato la variante CUDIMM 48 GB da 8.000 MT/s, mentre il modello in prova dovrebbe essere disponibile a breve, così come presso i maggiori rivenditori di settore.

Considerazioni

Al termine di questa sessione di prova sulle Vengeance RGB DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s, possiamo dire che Corsair entra nel migliore dei modi nel segmento delle memorie DDR5 CUDIMM, proponendo un kit molto valido a livello velocistico, con ulteriore margine di miglioramento se siete dei patiti dell’overclock.

Riguardo quest’ultimo aspetto, consigliamo di tenere aggiornati i BIOS delle schede madri Intel Z890, monitorando eventuali firmware che agiscono sulla stabilità delle memorie e del sistema. Queste motherboard supportano senza problemi i kit DDR5 CUDIMM più spinti (+9.000 MT/s) con profilo XMP 3.0, tuttavia, se si pensa di incrementare le frequenze manualmente è necessario mettere mano ai vari parametri presenti nel BIOS e perdere un po’ di tempo (era più semplice su Z790 forse).

Tornando alle memorie Corsair, questa nuova versione delle Vengeance RGB DDR5 ci è piaciuta anche esteticamente; l’illuminazione ARGB è curata come da tradizione Corsair e si sposa benissimo col nuovo dissipatore, mentre lato qualità non abbiamo nulla da eccepire. Le Corsair Vengeance RGB DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s hanno dimostrato anche una buona propensione ad operare fuori specifica, bilanciando se vogliamo il prezzo non proprio “popolare”, quantomeno se non siete utenti enthusiast.