Torniamo a parlare di build e di case PC per l’ultima novità di casa Corsair, azienda tra le più attive nel settore consumer che oggi amplia la propria offerta di case mid-tower con il nuovo Corsair FRAME 3200D RS, una soluzione pensata per chi cerca un buon equilibrio tra airflow, compatibilità con l’hardware più recente e facilità di assemblaggio, il tutto però a un prezzo contenuto.

Negli ultimi anni il mercato dei case e del PC building si è evoluto in modo importante; GPU sempre più potenti e mastodontiche, sistemi di raffreddamento più complessi e l’arrivo delle schede madri con connettori posteriori progettate per ridurre al minimo i cavi visibili, hanno cambiato in modo importante l’approccio ai PC DIY (o fai da te).

Il FRAME 3200D nasce proprio per adattarsi a queste nuove esigenze, offrendo spazio interno ottimizzato al meglio, supporto per diverse ventole e un layout pensato per semplificare il cable management.

Corsair propone il case in due varianti, una con ventole RS120 PWM e una con ventole RS120 ARGB, entrambe preinstallate sul pannello frontale per garantire un buon flusso d’aria fin dal primo avvio del sistema. Lo abbiamo provato nella variante RS120 PWM per qualche giorno con una configurazione gaming di fascia medio-alta, vediamo come si è comportato.

Recensione Corsair FRAME 3200D RS: design e costruzione

Dal punto di vista estetico il Corsair FRAME 3200D RS segue la linea minimalista tipica dei case più recenti del brand californiano. Il frontale è caratterizzato da una struttura ventilata e originale pensata per favorire l’ingresso dell’aria, mentre il pannello laterale in vetro temperato consente di mettere in mostra i componenti interni.

Le dimensioni rientrano nella categoria dei mid-tower classici, abbastanza compatto per trovare spazio anche su una scrivania, ma con volumi interni sufficienti per ospitare hardware di fascia medio-alta.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il supporto alle cosiddette schede madri “stealth” o con connettori inversi, come ASUS BTF, MSI Project Zero e Gigabyte Project Stealth; su questi modelli i connettori sono posizionati sul retro del PCB, permettendo di ottenere build molto più pulite e ordinate.

Previous Next Fullscreen

Corsair ha quindi progettato il FRAME 3200D tenendo conto di questa tendenza, inserendo tra l’altro delle aperture e spazio adeguato dietro il vassoio della scheda madre per il passaggio dei cavi.

Corsair FRAME 3200D RS: airflow e raffreddamento

Come suggerisce il design del pannello frontale, il Corsair FRAME 3200D punta molto sull’airflow. Il case include tre ventole frontali RS120 PWM da 120 mm già installate, che funzionano in immissione e garantiscono un flusso d’aria costante all’interno della build. Le ventole della serie RS, nostra vecchia conoscenza, utilizzano la tecnologia proprietaria AirGuide, progettata per concentrare il flusso d’aria, oltre a cuscinetti magnetici che contribuiscono a ridurre rumore e vibrazioni.

Nel complesso il case può ospitare fino a nove ventole da 120 mm, distribuite tra frontale, parte superiore, retro e copertura dell’alimentatore.

Proprio sulla copertura dell’alimentatore troviamo uno degli elementi più particolari del design di questo Corsair 3200RS; si tratta di due griglie di montaggio per ventole da 120 mm, di cui uno leggermente inclinato verso la scheda grafica per indirizzare aria fresca direttamente sulla GPU.

Questo dettaglio può risultare particolarmente utile nelle configurazioni gaming con schede video di fascia alta, ma in linea di massima ogni scheda può trarre beneficio in materia di temperature e airflow. Per quanto riguarda il raffreddamento a liquido, il Corsair FRAME 3200D supporta radiatori fino a 360 mm sul frontale e nella parte superiore, offrendo una buona flessibilità per chi vuole installare AiO ad alte prestazioni.

Corsair FRAME 3200D RS: compatibilità hardware e connettività

Uno dei punti di forza del Corsair FRAME 3200D è la compatibilità con componenti ad alto profilo che, di solito, presentano dimensioni importanti. Il case supporta schede madri con formato Mini-ITX, Micro-ATX e ATX, incluse come detto le varianti con connettori posteriori.

Per quanto riguarda lo spazio interno invece, è possibile installare:

GPU fino a 370 mm di lunghezza

dissipatori ad aria per CPU fino a 165 mm

alimentatori ATX fino a 180 mm

Corsair include inoltre un supporto anti-sag per la GPU, un accessorio sempre più utile considerando le dimensioni e il peso delle schede video moderne, GeForce RTX 50 in primis. Sul versante dello storage troviamo invece una configurazione piuttosto semplice e più o meno in linea con i mid-tower di pari categoria; l’utente in questo caso avrà a disposizione uno slot per HDD da 3,5″ e due slot per SSD da 2,5″.

Non è una soluzione pensata per sistemi con molti dischi, ma è più che sufficiente per la maggior parte delle build gaming moderne che, inutile nasconderlo, ormai puntano quasi sempre di più allo storage NVMe. Una considerazione simile possiamo farla sul pannello frontale, essenziale ma adeguato alla fascia di prezzo. Corsair FRAME 3200D RS ci offre infatti una USB 3.2 Gen 2×2 Type-C 20 Gbps, una porta USB Type-A 2.0, jack audio da 3,5″ e pulsanti di accensione / reset.

Scheda tecnica Corsair FRAME 3200D RS

Tipologia: case mid-tower

Dimensioni: 495 x 219 x 458 mm

Materiali: acciaio, plastica pannello laterale in vetro temperato

Compatibilità schede madri: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX supporto schede madri con connettori posteriori

Ventole 3x ventole da 120 mm Corsair RS120 (incluse) supporto fino a 9 ventole da 120 mm

Raffreddamento a liquido radiatore fino a 360 mm sul frontale radiatore fino a 360 mm nella parte superiore

Compatibilità componenti: lunghezza massima GPU 370 mm altezza massima dissipatore CPU 165 mm lunghezza massima alimentatore 180 mm

staffa anti-sag per GPU inclusa

Storage: 1x slot per HDD da 3,5″ 2x slot per SSD da 2,5″

Slot di espansione: 7 slot PCI

Connettività frontale 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 1x USB Type-A jack audio combo cuffie/microfono pulsante accensione e reset

Filtri antipolvere magnetici: frontale, superiore, inferiore

Colori disponibili: nero, bianco, smoke

Recensione Corsair FRAME 3200D RS: le nostre impressioni

Visto il case da vicino, e constatato con mano che la qualità costruttiva è quella tipica dei case Corsair di fascia più economica (ma non scadente), abbiamo condotto una breve prova per verificare sia l’esperienza di assemblaggio che le temperature operative con una build di profilo medio/alto. Ecco la componentistica nel dettaglio:

Configurazione di test

Processor: AMD Ryzen 7 9850X3D

Dissipatore: Gigabyte Gaming 360

Scheda madre: MSI X870E Carbon WiFi

RAM: 32 GB (2x 16 GB) G.Skill Trident Z5 NEO RGB da 6.000 MT/s

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 5070 Gigabyte Gaming OC

Storage SSD: Corsair MP700 PRO XT 2 TB

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Case: Corsair FRAME 3200D RS

Probabilmente con una build del genere punteremmo su un case Corsair di fascia più alta, tuttavia è anche vero che se la gestione della componentistica risulta adeguata, passare a configurazioni meno spinte non sarà affatto un problema, anzi è vero il contrario. Per l’occasione, e per non agevolare il case Corsair nella prova, abbiamo abbinato di proposito componentistica di altri brand.

L’installazione di componenti ad alte prestazioni sul 3200D RS è possibile ma vogliamo consigliarvi di non andare troppo di fretta e analizzare bene il setup che volete realizzare. Se ad esempio optiamo per l’installazione con AiO sul tetto, lo spazio non è eccessivo e, se già non lo fate, montate prima l’impianto a liquido e subito dopo la scheda madre passando contemporaneamente i connettori EPS 12V per la CPU (dopo diventa problematico).

Un’altra caratteristica da segnalare. Se optate per una configurazione simile alla nostra con le tre ventole sul frontale in immissione, l’AiO va orientato con i tubi verso la parte posteriore del case (I/O); così facendo però andiamo a invadere lo spazio della ventola in estrazione, motivo che spiega nel nostro caso la presenza di una ventola slim come soluzione alternativa.

Abbiamo gradito la staffa anti-sag per la GPU, già vista in realtà su altri modelli Corsair, così come la presenza delle tre ventole serie RS che, inutile dirlo, aiutano molto in ottica airflow e temperature. Per l’occasione abbiamo installato anche la ventola aggiuntiva inclinata, non determinante sulle temperature visto il profilo della nostra GPU, ma sicuramente un valore aggiunto del prodotto.

Il risultato estetico, probabilmente migliorabile visto che non abbiamo perso tempo per il cable management, non ci dispiace e anche riguardo l’ordine ci riteniamo soddisfatti, soprattutto tenendo conto che la scheda madre non prevede connettori inversi che possono ulteriormente nascondere i cavi di alimentazione.

Se volete qualche dato più crudo, la configurazione a 8 ventole si fa sentire tutta e la componentistica non arriva mai a toccare valori critici anche sotto carichi pesanti. Il Ryzen 7 9850X3D non supera i 73 °C e la GeForce RTX 5070 stava comoda a circa 60 °C anche dopo lunghe sessioni di gaming con ventole al 50%.

Le ventole in dotazione, che possiamo tranquillamente tenere sempre al 50%, non sono silenziose ad alto regime, inoltre in ottica rumorosità teniamo in mente l’ulteriore ventola obliqua per la GPU, nel nostro caso una Corsair RS120 ARGB che abbiamo impostato al 40% degli RPM.

Quanto costa e dove acquistare Corsair FRAME 3200D RS

Corsair FRAME 3200D RS debutta oggi e la disponibilità dovrebbe essere ottima già in fase di lancio. Riguardo il costo, la versione base del case, ovvero 3200 RS, ha un prezzo di listino 79,90 euro, cifra che sale a 91,90 euro per il modello 3200 RS ARGB.

Il Corsair Frame 3200D RS, è già disponibile sul sito ufficiale Corsair, arriverà presto anche su Amazon Italia, dove è già possibile preordinare la variante 3200D RS ARGB nelle tre versioni messe a disposizione dall’azienda; il costo è di 99,99 euro. Per chi fosse interessato vi lasciamo anche i link all’acquisto:

Considerazioni

Corsair FRAME 3200D RS si dimostra un case mid-tower semplice ma ben progettato, capace di offrire tutto ciò che serve per realizzare una build moderna e, cosa più importante, senza spendere troppo. Il design punta molto sull’airflow e, durante la prova sul campo, il sistema ha mantenuto temperature di esercizio piuttosto contenute, merito sia del pannello frontale ventilato sia delle tre ventole RS120 preinstallate.

Lo spazio come visto non è eccessivo visto il profilo e il formato del case, richiedendo una certa attenzione, ma di sicuro bilancia col supporto per schede madri con connettori posteriori, una caratteristica sempre più diffusa che permette di ottenere configurazioni molto più pulite dal punto di vista del cable management (e meno problemi generali).

Non mancano poi alcune soluzioni piuttosto utili, come la staffa anti-sag per la GPU e i numerosi punti di montaggio per le ventole. Nel complesso, il nuovo case targato Corsair si rivolge a chi cerca un case equilibrato, facile da assemblare e con un buon potenziale di raffreddamento, risultando una scelta interessante soprattutto per build gaming di fascia media.