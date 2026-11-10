Intel starebbe già pianificando il futuro della propria piattaforma desktop, con una nuova generazione di processori destinata ad arrivare dopo Nova Lake. Le indiscrezioni più recenti puntano infatti al 2028 per il debutto di Razor Lake-S, una famiglia che dovrebbe introdurre ulteriori novità sul fronte dell’architettura CPU, mantenendo però la compatibilità con il socket LGA 1954 atteso proprio con i processori Nova Lake.

Le informazioni arrivano dal leaker Jaykihn, che ha precisato come Intel non preveda attualmente il lancio di Razor Lake nel 2027. Si tratta quindi di una generazione ancora piuttosto lontana, soprattutto considerando che Nova Lake-S dovrebbe debuttare nel primo trimestre del prossimo anno. Se le tempistiche venissero confermate, gli utenti potrebbero ritrovarsi con una piattaforma destinata ad accogliere almeno due generazioni di processori desktop, senza dover necessariamente cambiare scheda madre al passaggio da Nova Lake a Razor Lake.

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Intel Razor Lake-S atteso nel 2028 con i nuovi core Griffin Cove

Secondo le indiscrezioni, Razor Lake-S rappresenterà il successore diretto di Nova Lake-S e dovrebbe introdurre i nuovi P-Core Griffin Cove; questi ultimi prenderanno il posto degli attuali Coyote Cove, architettura che dovrebbe caratterizzare i processori Nova Lake di prossima generazione. Al momento non sono disponibili dettagli concreti sulle prestazioni o sulle caratteristiche definitive dei nuovi core, ma il passaggio a Griffin Cove dovrebbe rappresentare uno degli aggiornamenti architetturali più importanti della famiglia.

Le informazioni condivise dal leaker indicano inoltre che i P-Core Griffin Cove destinati ai processori client non supporteranno la tecnologia SMT, ovvero il Simultaneous Multithreading, scelta che, almeno sulla carta, distingue la versione desktop da quella prevista per il settore server. I core Griffin Cove destinati ai futuri processori Xeon Coral Rapids dovrebbero infatti mantenere il supporto SMT; la fonte parla di implementazioni correlate, ma non completamente sovrapponibili, un approccio che Intel avrebbe già adottato in passato con architetture differenti per il mercato consumer e quello professionale.

Per quanto riguarda gli E-Core, le indiscrezioni indicano invece Golden Eagle, mentre sul fronte grafico si parla di una possibile evoluzione verso Xe3P, architettura associata alla futura famiglia Celestial. In precedenza erano emerse anche informazioni su configurazioni con un massimo di 12 core grafici Xe3P integrati, che potrebbero trovare spazio proprio nella generazione Razor Lake.

Socket LGA 1954: Intel potrebbe puntare su più generazioni di processori

Uno degli aspetti più interessanti delle indiscrezioni riguarda la piattaforma. Razor Lake-S dovrebbe infatti utilizzare ancora il socket LGA 1954, lo stesso previsto per Nova Lake-S nel 2027; se confermata, questa scelta permetterebbe di mantenere la stessa scheda madre anche con il successivo aggiornamento del processore, naturalmente a condizione che il produttore abbia previsto il supporto attraverso gli aggiornamenti del BIOS.

Non è la prima volta che emergono indicazioni in questa direzione. Già nei mesi scorsi il leaker Jaykihn aveva suggerito che le schede madri dotate di chip BIOS da 64 MB avrebbero potuto supportare un numero maggiore di generazioni, potenzialmente includendo anche tutti i modelli della serie Z. A rafforzare questa ipotesi era arrivata anche una presentazione riservata ai partner, trapelata a settembre, nella quale comparivano Razor Lake e Hammer Lake tra i possibili successori di Nova Lake sulla medesima piattaforma.

La prospettiva è interessante soprattutto se consideriamo l’attuale situazione del mercato desktop Intel. Con Arrow Lake e i Core Ultra 200, l’azienda ha introdotto il socket LGA 1851, abbandonando la piattaforma LGA 1700 utilizzata dalle generazioni precedenti.; il passaggio a LGA 1954 con Nova Lake rappresenterà quindi un ulteriore cambio di piattaforma, ma la possibilità di utilizzarla anche con Razor Lake potrebbe offrire agli utenti una maggiore longevità.

Naturalmente, la compatibilità del socket non equivale automaticamente alla compatibilità garantita con tutte le schede madri (dubitiamo, ma non si può mai sapere); saranno Intel e i produttori a dover chiarire quali chipset e modelli potranno effettivamente supportare le CPU successive, oltre agli eventuali requisiti relativi alla capacità della memoria BIOS.

Nova Lake nel 2027, Razor Lake nel 2028: cosa sappiamo delle prossime CPU Intel

Prima di arrivare a Razor Lake-S, Intel dovrà comunque completare il debutto di Nova Lake. La nuova generazione desktop, attesa secondo le indiscrezioni nel primo trimestre del 2027, dovrebbe portare i Core Ultra 4000 e introdurre un’architettura ibrida con un massimo di 52 core, suddivisi in 16 P-Core, 32 E-Core e 4 LP-E-Core; precisiamo però che anche in questo caso si tratta di specifiche non ancora confermate ufficialmente.

Razor Lake dovrebbe invece identificare la successiva famiglia Core Ultra 5000, con Griffin Cove per i P-Core e Golden Eagle per gli E-Core; il numero massimo di core, le frequenze, i consumi e le configurazioni definitive non sono ancora noti. Anche il processo produttivo e le caratteristiche della piattaforma restano da definire. Un altro elemento da considerare è che Intel starebbe preparando diverse varianti della famiglia Razor Lake, non soltanto quella desktop tradizionale; l’azienda ha già indicato il 2028 come obiettivo per Razor Lake-AX, una soluzione distinta dai processori desktop su socket.

La possibile coincidenza temporale con Razor Lake-S suggerisce quindi un anno particolarmente importante per il rinnovamento della gamma, anche se non è ancora possibile stabilire quando arriveranno le diverse configurazioni. Nel frattempo, alcuni riferimenti a Razor Lake sono comparsi anche in CPU-Z 3.02 e HWiNFO, dopo precedenti tracce individuate in altri software di monitoraggio hardware.

Si tratta di un segnale del fatto che gli sviluppatori stanno iniziando a preparare il supporto alla nuova famiglia, ma non rappresenta una conferma della data di lancio o delle specifiche commerciali. Per ora, dunque, il calendario che emerge dalle indiscrezioni vede Nova Lake-S protagonista del 2027 e Razor Lake-S atteso nel 2028, con il socket LGA 1954 potenzialmente condiviso tra le due generazioni.

Intel non ha ancora annunciato ufficialmente questi processori, per cui sarà necessario attendere ulteriori informazioni prima di considerare definitive le tempistiche e le caratteristiche tecniche.