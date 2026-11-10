Dimenticatevi i prezzi da capogiro riservati ai robot aspirapolvere premium. Dreame X50 Ultra Complete, il flagship che unisce aspirazione da 20.000 Pa e capacità di superare ostacoli fino a 6 cm, crolla a un prezzo che non si era mai visto prima d’ora. Il robot capace di scavalcare soglie e dislivelli grazie al sistema ProLeap, di infilarsi sotto divani e mobili bassi con soli 8,9 cm di altezza, oggi costa una frazione di quanto richiesto al lancio. Vediamo insieme perché questa è l’occasione giusta per anticipare il Black Friday.
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Dreame X50 Ultra Complete, la tecnologia che scavalca ogni ostacolo
Il punto di forza di Dreame X50 Ultra Complete è senza dubbio la combinazione tra potenza bruta e intelligenza di navigazione. Il motore TurboForce di sesta generazione garantisce un’aspirazione fino a 20.000 Pa, sufficiente a raccogliere anche particelle grandi come briciole e granelli di sabbia, mentre la doppia spazzola anti-groviglio HyperStream risolve il problema di capelli e peli di animali che si incastrano nelle spazzole tradizionali.
A rendere questo robot davvero unico nel suo genere è il sistema ProLeap: grazie a bracci robotici retrattili, il robot supera senza sforzo soglie, guide delle porte e dislivelli fino a 6 cm, un limite che la maggior parte della concorrenza nemmeno si avvicina a raggiungere. La torretta LIDAR retrattile permette invece di mantenere un’altezza minima di 89 mm tramite la tecnologia VersaLift, così da passare sotto mobili bassi e divani senza rinunciare a una mappatura 3D precisa grazie al LiDAR 360° DToF.
Le caratteristiche tecniche principali includono:
- Navigazione IA con riconoscimento di oltre 200 tipi di oggetti (cavi, ciabatte, tende)
- Batteria da 6.400 mAh con autonomia fino a 220 minuti
- Copertura fino a 200-250 mq con un singolo ciclo
- Mop rotanti con lavaggio ad alta temperatura (80°C)
- Base multifunzione per svuotamento, lavaggio e asciugatura automatici
- Compatibilità Amazon Alexa e app dedicata Dreame
Il funzionamento silenzioso consente di utilizzare il robot anche durante la notte o mentre un bambino dorme, caratteristica non scontata in prodotti con questa potenza di aspirazione. La versione Complete include inoltre un ricco corredo di accessori: spazzole di ricambio, panni mop fino a 6 paia, soluzione detergente da 1L e filtri aggiuntivi, rendendo l’esperienza d’uso completa fin dal primo giorno.
Sconto record prima del black friday
Il prezzo di listino di Dreame X50 Ultra Complete era fissato a 1499€, una cifra tipica per i robot aspirapolvere di fascia alta con queste caratteristiche. Oggi, in anticipo rispetto al Black Friday, lo stesso prodotto è disponibile su Amazon a soli 599€, con uno sconto che sfiora il 60%. Parliamo del prezzo più basso mai registrato per questo modello, un’opportunità che difficilmente si ripresenterà a breve.
La disponibilità riguarda entrambe le colorazioni, nero e bianco, con consegna rapida garantita da Amazon in 24-48 ore. Considerando che il successore X60 Max Ultra è già stato presentato al CES 2026, questo è il momento ideale per assicurarsi un prodotto maturo e completo a un prezzo mai così conveniente.
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