Garmin ha da poche ore annunciato un nuovo dispositivo della gamma Descent, quella dedicata al mondo delle immersioni subacquee: parliamo di Garmin Descent X10, l’ultimo nato nel segmento dei dive computer.

L’obiettivo del nuovo arrivato, realizzato con materiali di recupero dalle coste oceaniche, è quello di semplificare l’esperienza d’immersione, permettendo anche ai principianti di visualizzare a colpo d’occhio tutte le informazioni essenziali, garantendo una consultazione immediata sia in piscina che in mare aperto.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Garmin Descent X10 è ufficiale

Come anticipato in apertura, Garmin ha presentato ufficialmente il nuovo computer subacqueo Garmin Descent X10, dispositivo che si pone alla base della gamma che annovera già modelli ben più blasonati (e costosi) come X30 e X50i.

Il dispositivo è dotato di un display monocromatico da 2,1 pollici che, abbinato a caratteri di grandi dimensioni, permette di visualizzare le informazioni principali con facilità, massimizzando la sicurezza in immersione in qualsiasi circostanza (ambientale e di luce).

Descent X10 supporta modalità dedicate alle immersioni con gas singolo, apnea, e la modalità profondimetro (fino a 100 metri), mettendo a disposizione degli utenti un’interfaccia intuitiva che mostra le informazioni essenziali a seconda del tipo di attività selezionata.

Batteria a lunga durata, app e condivisione

Garmin Descent X10 integra una batteria ricaricabile agli ioni di litio che, con una singola carica, gli permette di coprire fino a 50 ore di immersione. Al contempo, in modalità standby il dispositivo consuma praticamente zero, garantendo fino a 6 mesi di autonomia.

Per trasformare ogni immersione in un’esperienza connessa abbiamo l’app Garmin Dive che sincronizza automaticamente i dati, permette di consultare lo storico delle immersioni, salvare i luoghi esplorati, gestire l’attrezzatura e analizzare tutti i dettagli di ogni uscita.

La funzione Metriche di profondità NDL Aware consente invece di avere una visione immediata dell’impatto delle variazioni di profondità sul limite di non decompressione (per aiutare i subacquei a gestire consapevolmente il tempo trascorso sul fondo).

Per i sub più esperti, invece, c’è la nuova funzione Setup Sharing che sincronizza automaticamente la configurazione tra i computer subacquei compatibili della gamma Descent.

Infine, Garmin ha dotato il Descent X10 della nuova Rental mode, una modalità pensata per semplificare la gestione del noleggio dei computer subacquei da parte di scuole e centri di immersione, che permette di configurare il dispositivo in base al livello di esperienza del subacqueo e ripristinarlo rapidamente tra un utilizzo e un altro.

Sostenibilità e personalizzazione

Dal punto di vista costruttivo, Garmin Descent X10 presenta una cassa di forma rettangolare che si aggancia al polso tramite i soliti cinturini QuickFit (in silicone, da 26 mm) ad aggancio rapido.

Per quanto concerne i materiali, l’azienda elvetico-statunitense ha optato per plastiche riciclate provenienti dalle coste oceaniche e altrimenti destinate a finire in mare. Si tratta di una scelta che dimostra l’impegno di Garmin verso un’innovazione più responsabile e sostenibile.

Mentre lunetta e cassa sono realizzate con plastica fibrorinforzata, il display è protetto da vetro rinforzato chimicamente. Per dare una nota di colore al dispositivo, sono disponibili delle cover di protezione della lunetta (in Amp Yellow, Aqua, Purple Iris e Black).

Specifiche tecniche di Garmin Descent X10

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo dive computer Garmin Descent X10.

Dimensioni cassa: 56,4 x 72,2 x 20,2 mm

x x Peso: 90 grammi (senza cinturino)

(senza cinturino) Certificazione: immersione (fino a 100 metri)

(fino a 100 metri) Materiali: plastica fibrorinforzata (lunetta e cassa), vetro chimicamente rinforzato (lunetta)

(lunetta e cassa), (lunetta) Cinturino: QuickFit da 26 mm (silicone, 140-360 mm)

(silicone, 140-360 mm) Display: MIP monocromatico da 2,1″ (320 x 240 pixel)

da (320 x 240 pixel) Memoria: 120 MB (circa 200 immersioni)

(circa 200 immersioni) Sensori: termometro , profondimetro

, Connettività: Bluetooth , GPS

, Compatibilità: Android e iOS

e Batteria: ricaricabile agli ioni di litio

agli ioni di litio Autonomia: fino a 50 ore in modalità immersione

Immagini di Garmin Descent X10

Precedente Successivo Schermo intero

Disponibilità e prezzo di Garmin Descent X10

Garmin Descent X10 sarà disponibile all’acquisto in Italia a partire dal 6 novembre 2026, nella sola colorazione Black, al prezzo consigliato di 349,99 euro sul sito ufficiale e presso altri rivenditori autorizzati.

La cover per la protezione della lunetta, disponibile come anticipato poco sopra nelle quattro colorazioni Black, Amp Yellow, Aqua e Iris Purple, è acquistabile separatamente al prezzo consigliato di 19,99 euro sul sito ufficiale.