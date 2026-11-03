Dopo anni (se non decenni) di febbricitante attesa dal precedente capitolo, finalmente Grand Theft Auto VI di Rockstar Games sta per uscire nei negozi di tutto il mondo. Proprio nelle ultime ore, in particolare, la compagnia di sviluppo avrebbe svelato la data d’inizio per il pre-load del suo prossimo gioco free-roaming, che consentirà di arrivare “preparati” al giorno effettivo di lancio senza snervanti ore di attesa: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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GTA 6: quando iniziano i pre-load?

L’azienda statunitense ha comunicato ufficialmente che sarà possibile scaricare in anticipo GTA 6 a partire dalla mezzanotte del prossimo 10 ottobre su PlayStation 5, mentre sarà necessario attendere l’una di notte per Xbox Series X/S. Cominciate già a liberare spazio sulle vostre console, voi che lo attendete: come annunciato in precedenza, saranno necessari infatti ben 212 GB di spazio libero per poter installare correttamente il gioco all’interno della memoria d’archiviazione della console, un valore decisamente alto (soprattutto se rapportato ad altre produzioni recenti), in particolar modo per le connessioni meno performanti.

Per gli amanti del fisico, invece, la versione “retail” del titolo sarà disponibile alla vendita a partire dal prossimo 12 novembre. Per evitare fraintendimenti il virgolettato è d’obbligo in questo caso, dal momento che nessun disco sarà presente all’interno della copia: dentro sarà invece presente un semplice codice di attivazione, che verrà riscattato all’interno dei rispettivi store digitali di PlayStation o Xbox, in base alla piattaforma di riferimento.

Mentre tutti i giocatori fremono dall’attesa, in questi giorni Rockstar Games sta cominciando a svelare i primi dettagli riguardanti la colonna sonora del gioco che farà da sfondo alle imprese criminali di Jason e Lucia nel mondo virtuale di Leonida, con importanti collaborazioni con artisti musicali di tendenza, come i Justice, Tame Impala, King Gizzard e tanti altri ancora.

Vi ricordiamo infine che Grand Theft Auto VI sarà liberamente giocabile a partire dal prossimo 19 novembre, in esclusiva (temporanea) per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.