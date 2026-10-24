Garmin ha da poche ore avviato il rilascio del terzo aggiornamento software per i suoi smartwatch di punta più recenti dedicati alle attività ricreative outdoor: parliamo di Garmin Fenix 9, Fenix 9 Pro e Fenix 9 Pro Solar, modelli annunciati a fine agosto.

L’azienda elvetico-statunitense si conferma molto attiva per quanto concerne la distribuzione di nuovi aggiornamenti software per la quasi totalità dei suoi smartwatch e sportwatch e questo aggiornamento serve per risolvere alcuni bug fastidiosi dei tre modelli. Scopriamo tutti i dettagli.

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Garmin Fenix 9: la serie riceve il terzo aggiornamento

Come anticipato in apertura, Garmin ha rilasciato il terzo aggiornamento software per Garmin Fenix 9, Fenix 9 Pro e Fenix 9 Pro Solar, i tre modelli di punta (e super costosi) lanciati da ormai un paio di mesi.

Questi modelli, che sono stati già ufficialmente aggiunti al programma beta ma non hanno ancora ricevuto una nuova versione in anteprima (nonostante sia già passato più di un mese da quando ciò è avvenuto), passano dalla precedente versione 6.49 del software (rilasciata a inizio ottobre) alla nuova versione 6.73 del software.

Il changelog ufficiale è decisamente più corposo rispetto a quello della precedente versione (che si preoccupava di risolvere un potenziale bug) e racconta della correzione di svariati problemi (alcuni potenziali, altri categorici) che affliggevano varie aree dei dispositivi (inclusi alcuni errori che portavano allo spegnimento casuale del dispositivo).

Changelog – versione 6.73 (dalla 6.49) Risolto il problema della vibrazione forzata nella configurazione della sveglia.

Risolti i potenziali problemi di interruzione e sbalzi audio durante l’utilizzo di Spotify.

Risolto il potenziale problema di spegnimento durante il cambio di playlist su Spotify.

Risolto il potenziale problema di spegnimento durante l’utilizzo di attività HIIT.

Risolto il potenziale problema di spegnimento durante la visualizzazione delle mappe.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin

Per aggiornare i Garmin Fenix 9 e gli altri smartwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile: