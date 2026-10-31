Garmin porta avanti l’ottimo lavoro di distribuzione di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma. Protagonisti di oggi sono tutti i modelli di fascia alta di penultima generazione destinati alle attività ricreative outdoor, come Garmin Fenix 8, che stanno ricevendo in beta un sacco di fix.

Per tutti i dispositivi coinvolti sono arrivate le beta numero due e tre nel più recente ciclo di sviluppo, utile per permettere ai beta tester di provare le novità pensate e implementate dall’azienda elvetico-statunitense, oltre che per godere della risoluzione di un sacco di bug, come parte del prossimo major update. Scopriamo tutti i dettagli.

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Prosegue il nuovo ciclo di sviluppo per i Garmin Fenix 8

A un paio di settimane dall’inaugurazione dell’attuale ciclo di sviluppo, come anticipato in apertura, Garmin è tornata ad aggiornare in beta i propri smartwatch e sportwatch di punta per le attività ricreative outdoor della precedente generazione.

Per Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED sono arrivate nell’ultima settimana due nuove versioni del software in anteprima.

Seconda beta dell’attuale ciclo di sviluppo (versione 24)

La prima è la versione 24.13 beta (che ha preso il posto della 24.12 beta, quella inaugurale del ciclo di sviluppo), accompagnata da un changelog piuttosto lungo e ricco esclusivamente di problematiche risolte.

Changelog – versione 24.13 beta (dalla 24.12 beta) Risolve il problema per cui la scorciatoia “Impostazioni schermo” apriva il menu sbagliato. Risolve il problema per cui il quadrante “Iron Portal” non visualizzava alcuni campi dati. Risolve un problema per cui il tema della mappa non cambiava quando desiderato. Risolve il problema per cui il campo del ritmo medio corretto per la pendenza non veniva popolato. Risolve il problema per cui le informazioni sulle coordinate venivano visualizzate nelle pagine della mappa. Risolve il problema per cui il selettore decimale veniva visualizzato durante la modifica del peso dello zaino quando l’utente non era in grado di aggiornare i decimali. Risolve il problema per cui il dispositivo si bloccava quando si selezionava la pagina della mappa. Risolve il problema per cui i dispositivi smettevano di rispondere dopo connessioni USB prolungate. Risolve il problema per cui la riproduzione audio di allarmi e notifiche risultava distorta. Risolve il problema per cui i punti di ingresso e di uscita venivano visualizzati in modo errato per le singole immersioni e le immersioni in apnea. Risolve il problema per cui la trasmissione della frequenza cardiaca si interrompeva dopo la disattivazione del Bluetooth. Risolve il problema per cui i grafici della frequenza cardiaca a volte non venivano popolati correttamente nei riepiloghi delle attività. Risolve il problema per cui l’avviso di movimento non veniva rimosso dal centro notifiche. Risolve il problema per cui i pulsanti “Riprova” di NTN non funzionavano. Risolve i blocchi occasionali durante le attività di corsa su pista. Risolve il problema dello schermo nero durante il salvataggio di un punto di interesse. Risolve il problema per cui gli avvisi di serie di attività sostituivano gli avvisi di obiettivo durante le attività. Risolve il problema della lente d’ingrandimento che non funzionava nella ricerca degli indirizzi.

Terza beta dell’attuale ciclo di sviluppo (versione 24)

Nella serata di ieri, per i Garmin Fenix 8 è arrivata invece la terza beta del ciclo di sviluppo, con la versione 24.14 beta che ha preso il posto della 24.13 beta di cui vi abbiamo parlato poco sopra.

Anche in questo caso non cambia il copione: al netto di una novità e di qualche aggiunta segnalate nel changelog della prima beta del ciclo di sviluppo, Garmin sta facendo in modo che il prossimo major update per i suoi ex flagship vada a risolvere tutte le problematiche presenti. Stando al changelog, la nuova versione in anteprima va a risolvere una decina di problematiche su Garmin Fenix 8 e simili.

Changelog – versione 24.14 beta (dalla 24.13 beta) Disabilita l’icona “cambia area di ricerca” nella ricerca per prefettura. Risolve il problema della visualizzazione a schermo intero blu quando lo schermo è attenuato durante le attività di meditazione di tipo “Libera”. Risolve il problema del ritaglio di un campo dati del quadrante quando è in ceco. Risolve un problema che poteva aggiungere una lunghezza di nuoto extra dopo aver interrotto un’attività. Risolve un problema per cui il dispositivo si bloccava durante l’utilizzo della navigazione o del calcolo del percorso tramite un punto di interesse durante un’attività. Risolve un problema per cui il dispositivo si riavviava al salvataggio di un’attività. Risolve il problema di arresto anomalo che si verificava dopo il ripristino delle impostazioni predefinite e la selezione di “Impara le basi del tuo orologio?”. Risolve l’impossibilità di impostare il colore di sfondo nella pagina dei dati dello snowboard. Risolve il problema della scomparsa del titolo del brano e della durata di riproduzione nella pagina dei controlli musicali. Risolve il problema della mancata riproduzione dei toni di completamento del timer quando i toni sono abilitati.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.