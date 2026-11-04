Un chip Ampere di NVIDIA, uno schermo LCD a 120 Hz e una batteria che finalmente si può cambiare da soli, senza passare da un centro assistenza. Nintendo Switch 2 V2 nasce proprio per rispondere alle nuove normative europee sul diritto alla riparazione, mantenendo intatte tutte le prestazioni della versione standard. Il prezzo di listino resta fissato a 479,99€ sullo store ufficiale, ma su AliExpress è possibile trovarla a una cifra decisamente più interessante, con un risparmio che supera i 130€. Vediamo nel dettaglio cosa cambia rispetto al modello sigillato e come approfittare dell’offerta.

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Nintendo switch 2 v2: la console che si ripara da sé

La particolarità che distingue questo modello, identificabile dai codici “BEE” e “OSM” sulla confezione, riguarda esclusivamente la gestione dell’alimentazione. La batteria interna passa infatti a 5172 mAh, leggermente inferiore ai 5220 mAh della versione non sostituibile, ma rimovibile dall’utente tramite appositi kit che Nintendo renderà disponibili sul proprio store. Anche i Joy-Con 2 beneficiano della stessa logica, con batterie da 500 mAh sostituibili singolarmente, a differenza della versione sigillata.

Per il resto, le specifiche tecniche restano identiche al modello originale:

Display LCD da 7,9 pollici Full HD (1920×1080), HDR10 e refresh rate fino a 120 Hz

Full HD (1920×1080), HDR10 e refresh rate fino a 256 GB di memoria interna, espandibile con microSD Express

di memoria interna, espandibile con microSD Express Chip proprietario NVIDIA basato su architettura Ampere

basato su architettura Ampere Uscita video su TV fino a 4K , con supporto 120 fps su titoli e schermi compatibili

, con supporto 120 fps su titoli e schermi compatibili Joy-Con 2 con aggancio magnetico, funzione mouse e nuovo tasto “C” dedicato a GameChat

Sul fronte software, la console mantiene piena retrocompatibilità con la libreria Switch originale e integra GameChat e GameShare, oltre all’accesso al catalogo GameCube per gli abbonati Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. Nella confezione sono inclusi entrambi i Joy-Con 2, impugnatura, laccetti, base dock, cavo HDMI, alimentatore e cavo USB-C.

Prezzo scontato e coupon: come risparmiare di più

Il prezzo ufficiale di 479,99€ scende su AliExpress a 348€, con uno sconto di circa il 27% e un risparmio concreto di oltre 130 euro. Per massimizzare il risparmio potete utilizzare i coupon TUTTOA60, ITAFF60 o ITD1160 (se uno non funziona provate con gli altri, qui trovate la guida ai coupon AliExpress). Pagando con PayPal è previsto inoltre uno sconto aggiuntivo. Non dimenticate di unirvi al TEAM CashBack di PrezziTech prima dell’acquisto per ottenere un rimborso del 5%, percentuale che può salire fino al 7% più aumenta la community.

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