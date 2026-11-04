Un chip Ampere di NVIDIA, uno schermo LCD a 120 Hz e una batteria che finalmente si può cambiare da soli, senza passare da un centro assistenza. Nintendo Switch 2 V2 nasce proprio per rispondere alle nuove normative europee sul diritto alla riparazione, mantenendo intatte tutte le prestazioni della versione standard. Il prezzo di listino resta fissato a 479,99€ sullo store ufficiale, ma su AliExpress è possibile trovarla a una cifra decisamente più interessante, con un risparmio che supera i 130€. Vediamo nel dettaglio cosa cambia rispetto al modello sigillato e come approfittare dell’offerta.

Acquista Nintendo Switch 2 V2 su AliExpress a 348€ invece di 479€

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Nintendo switch 2 v2: la console che si ripara da sé

La particolarità che distingue questo modello, identificabile dai codici “BEE” e “OSM” sulla confezione, riguarda esclusivamente la gestione dell’alimentazione. La batteria interna passa infatti a 5172 mAh, leggermente inferiore ai 5220 mAh della versione non sostituibile, ma rimovibile dall’utente tramite appositi kit che Nintendo renderà disponibili sul proprio store. Anche i Joy-Con 2 beneficiano della stessa logica, con batterie da 500 mAh sostituibili singolarmente, a differenza della versione sigillata.

Per il resto, le specifiche tecniche restano identiche al modello originale:

  • Display LCD da 7,9 pollici Full HD (1920×1080), HDR10 e refresh rate fino a 120 Hz
  • 256 GB di memoria interna, espandibile con microSD Express
  • Chip proprietario NVIDIA basato su architettura Ampere
  • Uscita video su TV fino a 4K, con supporto 120 fps su titoli e schermi compatibili
  • Joy-Con 2 con aggancio magnetico, funzione mouse e nuovo tasto “C” dedicato a GameChat

Sul fronte software, la console mantiene piena retrocompatibilità con la libreria Switch originale e integra GameChat e GameShare, oltre all’accesso al catalogo GameCube per gli abbonati Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. Nella confezione sono inclusi entrambi i Joy-Con 2, impugnatura, laccetti, base dock, cavo HDMI, alimentatore e cavo USB-C.

Prezzo scontato e coupon: come risparmiare di più

Il prezzo ufficiale di 479,99€ scende su AliExpress a 348€, con uno sconto di circa il 27% e un risparmio concreto di oltre 130 euro. Per massimizzare il risparmio potete utilizzare i coupon TUTTOA60, ITAFF60 o ITD1160 (se uno non funziona provate con gli altri, qui trovate la guida ai coupon AliExpress). Pagando con PayPal è previsto inoltre uno sconto aggiuntivo. Non dimenticate di unirvi al TEAM CashBack di PrezziTech prima dell’acquisto per ottenere un rimborso del 5%, percentuale che può salire fino al 7% più aumenta la community.

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