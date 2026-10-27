Uno schermo da 100 pollici in salotto non è più fantascienza riservata a chi ha budget illimitati. Samsung UE100M90HUXZT porta la tecnologia Mini LED e il processore NQ4 AI Gen2 a dimensioni cinematografiche, con un posizionamento di prezzo che si incunea tra i Crystal UHD e i Neo QLED di punta. Il produttore coreano ha pensato a chi vuole il massimo impatto visivo senza svuotare il portafoglio, inserendo funzioni smart avanzate come Vision AI Companion e refresh rate fino a 144Hz. Vediamo come questo gigante del salotto si comporta sulla carta e quanto conviene portarselo a casa in questo momento.

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Samsung UE100M90HUXZT, un gigante Mini LED pensato per sport e gaming

Il pannello VA Mini LED da 99,52 pollici offre risoluzione 4K Ultra HD con la tecnologia Pure Spectrum Colour, capace di garantire contrasto profondo e highlight luminosi senza eguagliare i costi dei Neo QLED. Il vero cuore pulsante del televisore è il processore NQ4 AI Gen2, che sfrutta 20 reti neurali per ottimizzare in tempo reale immagine e audio, adattandosi automaticamente al contenuto visualizzato.

Per gli appassionati di gaming e sport il refresh rate nativo di 100Hz sale fino a 144Hz con VRR, mentre la tecnologia DLG (Dual Line Gate) spinge le prestazioni a 240Hz in risoluzione 2K. Non manca una modalità dedicata al calcio, l’AI Football Mode, che intensifica colori e fluidità del movimento abbinando un audio 3D tramite Object Tracking Sound Lite.

Tra le funzionalità che distinguono questo modello dalla concorrenza:

Vision AI Companion: assistente intelligente che fornisce risposte multimediali attraverso più assistenti digitali integrati

Motion Xcelerator 144Hz per movimenti ultra fluidi in gaming e sport

AI Color Booster Pro per il riconoscimento automatico delle scene

One Connect Box per un’installazione pulita e semplificata

Compatibilità Matter per l’integrazione con la domotica di casa

Il sistema operativo Tizen con supporto Bixby e Google Assistant completa un’esperienza d’uso pensata per chi vuole un hub smart home centralizzato, oltre che un semplice televisore. La classe energetica G e l’audio integrato da 20W RMS restano gli unici compromessi di un prodotto altrimenti completo, che su una diagonale così generosa potrebbe comunque beneficiare di una soundbar dedicata.

Sconto di 700€ su Amazon per il colosso da 100 pollici

Il prezzo di listino di 2499€ scende su Amazon a 1799€, con uno sconto del 28% che si traduce in un risparmio concreto di 700€. Si tratta del prezzo più competitivo tra i principali rivenditori italiani, dove Unieuro e MediaWorld si fermano entrambi a 1899€. La disponibilità al momento risulta buona, con vendita e spedizione gestite direttamente da Amazon.

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