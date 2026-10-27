Samsung si sta già preparando per il Black Friday 2026. Il produttore annuncia le date delle sue offerte, che coinvolgeranno praticamente tutta la gamma Galaxy (e non solo) sul Samsung Shop Online: dagli smartphone ai notebook, passando da tablet, cuffie wireless, smartwatch, smart TV ed elettrodomestici. Il Samsung Black Friday 2026 vuole essere l’occasione per migliorare l’esperienza tecnologica quotidiana e scoprire dispositivi e funzionalità di intelligenza artificiale pensati per semplificare le attività di ogni giorno.

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Conto alla rovescia per il Samsung Black Friday 2026

Il Black Friday 2026 si terrà venerdì 27 novembre 2026, ossia tra un mese esatto, ma le offerte Samsung partiranno ben prima: già ora è possibile visitare il sito dedicato per registrarsi, così da ricevere tutti gli aggiornamenti e le promozioni in anteprima, che saranno poi effettivamente disponibili dal 3 novembre 2026.

Per il momento Samsung offre soltanto alcune anticipazioni sui prodotti che saranno coinvolti dall’iniziativa promozionale del suo shop online ufficiale (e non solo, probabilmente).

Le offerte Samsung in arrivo per tablet, notebook, smartphone e wearable

Tra i tablet e i notebook spiccheranno Galaxy Tab S11 Ultra, Galaxy Tab S10 FE e Galaxy Book6 Pro. Il primo propone strumenti AI per riassumere i contenuti e migliorare i testi con Samsung DeX, e il secondo (dal prezzo più contenuto) offre strumenti pratici in Samsung Notes, tra cui Handwriting Help, per riordinare gli appunti, e Solve Math, per aiutare con i calcoli. Galaxy Book6 Pro integra funzioni come AI Select e AI Cut out, che consentono di trasformare elementi visualizzati sullo schermo in contenuti visivi per le presentazioni, e offre la ricerca in linguaggio naturale, che aiuta a trovare file, foto e impostazioni.

Non mancheranno naturalmente gli ultimi modelli di punta della gamma smartphone, tra Samsung Galaxy Z Fold8 (il principale rivale diretto di iPhone Duo), Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy S26 Ultra e Galaxy S26. Si distinguono per dimensioni e formato: Galaxy Z Fold8 offre uno schermo più largo, nel formato “wide”, mentre Galaxy Z Fold8 Ultra riprende il formato del predecessore Galaxy Z Fold7, risultando al contempo uno smartphone “tradizionale” e un tablet tascabile. Galaxy S26 Ultra e Galaxy S26 potranno godere sicuramente di sconti generosi, considerando l’avvicinarsi del primo trimestre 2027, e quindi degli attesi Galaxy S27.

Al loro fianco troveremo promozioni sulla gamma wearable: nel Black Friday di Samsung saranno infatti protagonisti le cuffie Galaxy Buds4 Pro e Galaxy Buds4 e lo smartwatch Galaxy Watch9. Le cuffie di punta combinano la cancellazione attiva del rumore con l’equalizzazione adattiva (Adaptive EQ), per adattare l’ascolto all’ambiente circostante, e le Galaxy Buds4 presentano un design open-type, pensato per l’ascolto quotidiano. Galaxy Watch9 è l’ultimo arrivato della serie e offre informazioni sull’attività fisica e sul sonno, e anche Energy Score, basato sull’intelligenza artificiale e calcolato considerando le tendenze recenti relative al riposo e all’attività fisica.

Offerte anche su TV ed elettrodomestici Samsung

Con il Black Friday 2026 Samsung proporrà offerte anche sui TV Micro RGB, The Frame e Mini LED, pensati per tutte le tipologie di utilizzo (film, sport, videogiochi e non solo).

I TV Micro RGB utilizzano una retroilluminazione composta da LED rossi, verdi e blu di dimensioni microscopiche, abbinata a un’elaborazione basata sull’intelligenza artificiale per ottimizzare la resa dei colori e la qualità delle immagini. I modelli The Frame uniscono l’intrattenimento televisivo a una modalità artistica che permette di visualizzare opere d’arte o fotografie personali quando la TV non è in uso. I TV Samsung Mini LED offrono un controllo preciso della retroilluminazione per valorizzare contrasto e dettagli. Su modelli selezionati è disponibile anche la funzione 4K AI Upscaling, che migliora la resa dei contenuti a risoluzione inferiore.

Le iniziative del prossimo venerdì nero coinvolgeranno pure gli elettrodomestici intelligenti di Samsung. Le lavatrici Bespoke AI integrano il ciclo AI Wash+ che analizza il carico rilevando peso, tipo di tessuto e livello di sporco, e il sistema è in grado di calibrare l’erogazione di acqua e detergente, ottimizzando tempi di ammollo, risciacquo e centrifuga. I frigoriferi Samsung Bespoke AI sono progettati per rispondere alle diverse esigenze della vita di ogni giorno, offrendo soluzioni per conservare al meglio gli alimenti e massimizzare lo spazio interno.

Come prepararsi al Black Friday del Samsung Shop Online

Il Black Friday di Samsung partirà il 3 novembre 2026 alle ore 9:00 sul Samsung Shop Online, ma è già possibile registrarsi sul sito così da poter poi accedere in anteprima alle offerte sui prodotti appena citati, tra smartphone, tablet, PC, cuffie, smartwatch, TV ed elettrodomestici.

Gli sconti e le iniziative proseguiranno fino alle 9:00 del 1° dicembre 2026, giorno successivo al Cyber Monday 2026. Per effettuare la registrazione è sufficiente seguire il link qui in basso e premere “Registrati ora“.