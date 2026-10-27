Con l’esordio ufficiale sul mercato di iPhone Duo, il primo modello pieghevole di Apple ha iniziato a raggiungere gli utenti e in Rete sono andate moltiplicandosi le segnalazioni di chi lamenta la rottura del display interno dopo poche ore di utilizzo.

La maggior parte delle seganalazioni in questione ha in comune la zona dello schermo nella quale il danno si è manifestato, ossia nei pressi della piegatura e ciò suggerisce che la causa del problema potrebbe essere una delle componenti della cerniera.

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Il problema del display di iPhone Duo

Al momento non è chiaro quanto sia diffuso il problema ma, dato che iPhone Duo è effettivamente disponibile solo da pochi giorni, per Apple questa è una vicenda che desta non poca preoccupazione e il rischio che a risentirne possano essere le vendite del device nel periodo natalizio è piuttosto elevato.

Non c’è da stupirsi, pertanto, se il colosso di Cupertino abbia deciso di prendere subito posizione sulla vicenda, mettendo in evidenza che la risposta degli utenti al primo smartphone pieghevole dell’azienda è stato “incredibilmente positivo” e aggiungendo che gli sviluppatori stanno fornendo il loro contributo, ottimizzando rapidamente le proprie app per sfruttare lo speciale form factor di iPhone Duo.

Apple ha anche reso noto di essere a conoscenza dell’esistenza di un problema che interessa il display interno di un numero limitato di iPhone Duo, invitando gli utenti che lo stanno riscontrando a contattare AppleCare per la sostituzione del dispositivo.

Stando a quanto è possibile apprendere sulla base delle segnalazioni, il problema dovrebbe riguardare solo una piccola percentuale di iPhone Duo e il difetto si dovrebbe manifestare abbastanza rapidamente non appena si inizia a piegare il telefono.

Pertanto, superati i primi giorni senza problemi, il rischio che questo problema si presenti dovrebbe diminuire.