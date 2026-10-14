Nella serata di ieri, Apple ha rilasciato le Beta 4 “per lo sviluppo” e le Beta 3 pubbliche di iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2 Golden Gate, watchOS 27.2 e visionOS 27.2 (niente tvOS 27.2 per il momento) su tutti i dispositivi compatibili, compiendo il quarto passo nel primo ciclo di sviluppo intermedio per tutti gli “OS 27”.

In questo articolo, ci concentreremo sulle terze beta del prossimo aggiornamento intermedio di iOS e macOS, raccontandovi le poche novità emerse. Una in particolare è molto importante perché ha sconvolto (in negativo) la community. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Per iOS 27.2 e soci sono già arrivate le Beta 4

A otto giorni dalle precedenti Beta 3, Apple ha rilasciato le nuove Beta 4 di iOS 27.2 e di quasi tutti gli altri OS 27.2 (il “salto” del 27.1 per passare direttamente al 27.2 è dovuto a una scelta precisa di Apple per “nascondere” codice sorgente legato a iPhone Duo che debutterà sul mercato a breve e sarà l’unico a supportare questa versione del sistema operativo).

Prima di passare all’analisi delle novità emerse dalle nuove versioni in anteprima, focus di questo contenuto, è bene fare un breve recap di quanto emerso finora da questo ciclo di sviluppo.

iOS 27.2: ecco le novità emerse dalla Beta 4

Da qualche ora è disponibile, sugli iPhone supportati (dagli iPhone 11 del 2019 in avanti), la Beta 4 “per lo sviluppo” di iOS 27.2, quarto passo di un ciclo di sviluppo che ci terrà compagnia ancora un paio di settimane, probabilmente fino alla fine di ottobre o all’inizio di novembre 2026.

Come di consueto, con i cicli di sviluppo intermedi il colosso di Cupertino è solito apportare modifiche, risolvere problematiche e, come anticipato ieri, implementare alcune delle funzionalità annunciate ma non ancora effettivamente implementate. Due anni fa il primo ciclo di sviluppo intermedio fu quello del debutto di Apple Intelligence mentre lo scorso anno le cose furono molto meno interessanti.

Abbiamo installato la Beta 4 su un iPhone 14 Pro per raccontarvi le poche novità tangibili, anche se una è piuttosto evidente, e parlarvi delle novità nascoste (affidandoci ad altri canali).

Apple Music: nuova icona e cambiamenti, addio allo storico rosso

La Beta 3 di iOS 27.2 nascondeva il nuovo logo di Apple Music caratterizzato da un font più largo e spesso e dalla “M” minuscola. Con la Beta 4, ci sono notifiche ben più evidenti e divisive già a partire dall’icona dell’app che saluta il distintivo colore rosso.

La nuova icona è monocromatica con nota musicale in nero su sfondo bianco (che diventa bianca su sfondo nero con le icone a tema scuro). In rete si leggono un’infinità di commenti al riguardo: la maggior parte degli utenti bocciano la scelta di Apple, chiedendo indietro la vecchia icona rossa.

Il rosso non sparisce solo dall’icona ma anche dai widget, ora in grigio. Queste modifiche sono protagoniste nella seguente immagine di confronto che mostra la situazione con iOS 27 “stabile” e la situazione con iOS 27.2 Beta 4.

Le modifiche però non si fermano all’icona e al widget di Apple Music. Accedendo all’app, infatti, gli utenti potranno scoprire che il colosso di Cupertino ha sostituito i tipici accenti rossi presenti, ad esempio, nella barra di navigazione flottante (prima immagine della seguente galleria) e nella scheda Libreria (seconda immagine).

Nel primo caso, il colore che evidenzia l’icona della scheda attiva passa dal rosso al blu. Nel secondo caso, le icone che accompagnano le varie icone dell’elenco passano dal rosso al nero.

Rimossa la nuova app Salute: Apple ne ha rimandato il rilascio

La Beta 1 di iOS 27.2 aveva portato al debutto la nuova versione dell’app Salute che il colosso di Cupertino ha annunciato lo scorso 9 settembre. Dalle nostre parti, tuttavia, la nuova versione non è mai arrivata nella sua totalità: ci siamo dovuti accontentare di una versione solo leggermente diversa da quella disponibile attualmente sul canale stabile.

Con la Beta 4 di iOS 27.2, Apple ha ripristinato la vecchia versione dell’app: invece delle due schede “Riepilogo” e “Sfoglia” che abbiamo avuto con le prime tre versioni in anteprima del ciclo di sviluppo, siamo tornati alle tre schede (è stata re-inserita “Condivisione”).

Se per noi si tratta di una modifica, tutto sommato di poco conto, in quei Paesi in cui la nuova versione dell’app Salute (quella con le schede “Approfondimenti”, “Longevità” e “Sfoglia”) era effettivamente disponibile, ciò ha un impatto considerevole.

La seguente immagine (via Beta Profiles su X) mette rapidamente a confronto l’aspetto della nuova versione (disponibile dalla Beta 1 alla Beta 3) e l’aspetto della vecchia versione (ritornata con la Beta 4).

Il team di sviluppo ha però inserito il messaggio Coming Later This Year (lett. “arriverà più avanti quest’anno”), suggerendo inoltre che i dati registrati con la versione beta dell’app rimangono salvati sul dispositivo e potranno essere usati quando la nuova versione dell’app verrà effettivamente implementata (immaginiamo con il prossimo ciclo di sviluppo che chiuderà il 2026).

Indizi e novità nascoste nella Beta 4 di iOS 27.2

Andando oltre, la Beta 4 di iOS 27.2 nasconde un paio di novità in fase di sviluppo (o ulteriori modifiche a novità già in sviluppo) che non sappiamo ancora quando verranno effettivamente implementate:

Funzionalità VoiceOver – Ora è in grado di parlare contemporaneamente a Siri e durante la dettatura (via @aaronp613 su X).

Novità legata agli HomePod – In futuro verrà implementato un interruttore che consentirà agli utenti di attivare/disattivare la funzionalità Sound Glow di HomePod e HomePod mini 2 (via @aaronp613 su X).

“HomePod può mostrare un’esperienza visiva dinamica durante la riproduzione di musica, podcast e contenuti AirPlay. Puoi regolare questa impostazione anche nelle impostazioni di HomePod”

macOS 27.2: la Beta 4 cambia ancora l’aspetto dei cursori di volume e luminosità

Apple ha avviato il rilascio anche della Beta 4 “per lo sviluppo” e della Beta 3 pubblica di macOS 27.2 Golden Gate. Rispetto alla precedente versione in anteprima, essa include una modifica a qualcosa che era stato modificato con la Beta 2 di qualche settimana fa.

Nello specifico, il colosso di Cupertino ha aggiornato ancora l’aspetto dei cursori di volume e luminosità quando questi due parametri vengono regolati dall’utente tramite tastiera (via @aaronp613 su X). La seguente galleria d’immagini mette a confronto la versione sulla Beta 3 e quella sulla Beta 4.

Quelle appena discusse sono le principali novità emerse dalle Beta 4 “per lo sviluppo” di iOS 27.2 e macOS 27.2 Golden Gate. Nel caso in cui dovessero saltar fuori altre novità, pubblicheremo ulteriori articoli dedicati.

Considerando le cose annunciate alla WWDC26 che non sono poi state implementate con la prima versione stabile dei sistemi operativi, erano attese “cose grosse”. È però possibile che per qualcosa del genere sia necessario attendere il prossimo ciclo di sviluppo (che partirà tra qualche settimana).