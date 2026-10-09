CORSAIR rinnova la propria proposta audio per il gaming competitivo con le CORSAIR HS80 v2 MAX WIRELESS, cuffie wireless che puntano su qualità audio, chiarezza del microfono e autonomia elevata. Il nuovo modello aggiorna la serie HS80 (Recensione) introducendo driver laminati non newtoniani da 50 mm, una capsula microfonica da 10 mm di livello broadcast e la possibilità di collegare contemporaneamente due dispositivi tramite wireless a 2,4 GHz e Bluetooth.

La periferica si rivolge soprattutto a chi cerca un headset da utilizzare nelle sessioni competitive più lunghe, senza rinunciare alla qualità del suono e soprattutto alla possibilità di passare rapidamente dal gioco alle chiamate o alla musica proveniente da un secondo dispositivo.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

CORSAIR HS80 v2 MAX WIRELESS: driver da 50 mm, Microfono da 10 mm e NVIDIA Broadcast

Uno degli aggiornamenti principali delle CORSAIR HS80 v2 MAX WIRELESS riguarda il comparto audio. I nuovi driver da 50 mm con diaframma laminato non newtoniano sono progettati per ridurre le vibrazioni residue dopo i suoni più intensi, come spari ed esplosioni. L’obiettivo del produttore è mantenere più distinguibili i dettagli sonori meno evidenti, come i passi degli avversari e il rumore della ricarica delle armi; in un gioco competitivo, riuscire a percepire questi segnali mentre l’azione si fa concitata può aiutare a interpretare meglio ciò che accade intorno al giocatore.

CORSAIR punta inoltre su bassi potenti, alti nitidi e una riproduzione a gamma completa. Su PC entra in gioco anche Dolby Atmos, che permette di collocare i suoni in uno spazio tridimensionale e riconoscerne più facilmente la direzione; ricordiamo però che la funzione richiede l’app Dolby Access ed è disponibile esclusivamente su PC. La risposta in frequenza dichiarata per le cuffie è compresa tra 20 Hz e 20 kHz, con un’impedenza di 32 kOhm e una sensibilità di 113 dB, con tolleranza di ±3 dB.

Riguardo invece il reparto microfono, le HS80 v2 MAX WIRELESS integrano un microfono omnidirezionale con capsula da 10 mm, progettato per catturare la voce in modo naturale durante le chat di gioco e le chiamate. Un filtro antipop contribuisce a contenere i rumori più marcati prodotti dalle consonanti, mentre il microfono può essere disattivato rapidamente sollevandolo; sui sistemi compatibili, in presenza di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX, è possibile inoltre sfruttare NVIDIA Broadcast per ridurre il rumore della tastiera, quello delle ventole e altri suoni ambientali.

L’elaborazione tramite AI punta a rendere la voce più chiara, evitando che i rumori di fondo interferiscano con le comunicazioni della squadra. Segnaliamo che il microfono non è rimovibile, ma il sistema di disattivazione rapida permette di gestire facilmente la privacy durante l’utilizzo; la sua risposta in frequenza dichiarata va da 100 Hz a 8 kHz, con sensibilità di -42 dB (±3 dB).

Comfort e materiali per le sessioni più lunghe

CORSAIR ha lavorato anche sull’ergonomia, mantenendo il design della famiglia HS80 e intervenendo sui materiali a contatto con la testa; i padiglioni utilizzano memory foam aggiornato rivestito in tessuto traspirante, pensato per offrire una vestibilità confortevole anche durante le sessioni prolungate. L’archetto sospeso e regolabile distribuisce il peso e contribuisce a ridurre i punti di pressione, mentre il telaio in alluminio punta invece a combinare robustezza e resistenza all’utilizzo quotidiano.

Il peso complessivo dell’headset è di 370 grammi, un dato da tenere presente per chi utilizza le cuffie per molte ore consecutive. L’illuminazione RGB completa la dotazione estetica e può essere personalizzata attraverso il software CORSAIR iCUE, molto utile (e quasi indispensabile) per gestire le periferiche dell’azienda. Attraverso CORSAIR iCUE è possibile regolare l’equalizzazione, selezionare profili audio preimpostati, personalizzare l’illuminazione RGB e accedere alle funzionalità NVIDIA Broadcast supportate. Il software permette quindi di adattare il comportamento delle cuffie alle proprie preferenze e ai diversi utilizzi, dal gaming competitivo all’ascolto quotidiano.

Connettività avanzata, multipiattaforma e autonomia da record

Un’altra caratteristica centrale delle CORSAIR HS80 v2 MAX WIRELESS è la connessione wireless simultanea a 2,4 GHz e Bluetooth, soluzione che permette di giocare su PC o console mantenendo contemporaneamente collegato lo smartphone per ricevere chiamate o ascoltare contenuti audio; la connessione a 2,4 GHz utilizza il ricevitore wireless USB incluso, mentre il Bluetooth amplia le possibilità di utilizzo con dispositivi mobili.

In questo contesto CORSAIR dichiara una portata wireless fino a circa 15 metri, mentre lato compatibilità oltre al PC le potremo utilizzare su Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e dispositivi mobili. Sui padiglioni sono presenti i controlli per la gestione del volume, un pulsante multifunzione integrato nella rotella, il tasto di accensione e un comando dedicato al Bluetooth; in questo modo l’utente può intervenire sulle funzioni principali senza dover necessariamente passare dal software o dal dispositivo collegato.

L’autonomia rappresenta un altro aspetto molto curato della nuova proposta CORSAIR. Le HS80 v2 MAX WIRELESS raggiungono fino a 110 ore di utilizzo tramite wireless a 2,4 GHz e fino a 130 ore con Bluetooth, con illuminazione RGB disattivata e volume impostato al 50%. Attivando l’illuminazione RGB, i valori dichiarati scendono rispettivamente a 65 e 80 ore, quindi un’autonomia che varia sensibilmente in base alla connessione e alle impostazioni utilizzate, ma che resta pensata per limitare la frequenza delle ricariche. A proposito di ricarica, a bordo è presente anche la ricarica rapida che 15 minuti permette di recuperare fino a sei ore di utilizzo.

Scheda tecnica CORSAIR HS80 v2 MAX WIRELESS

Tipologia: cuffie gaming wireless

Driver: laminati non newtoniani da 50 mm

Risposta in frequenza cuffie: 20 Hz – 20 kHz

Impedenza cuffie: 32 kOhm

Sensibilità cuffie: 113 dB (±3 dB)

Microfono: omnidirezionale, capsula da 10 mm

Risposta in frequenza microfono: 100 Hz – 8 kHz

Sensibilità microfono: -42 dB (±3 dB)

Connettività: wireless 2,4 GHz e Bluetooth simultanei

Audio spaziale: Dolby Atmos su PC tramite Dolby Access

Funzioni audio: NVIDIA Broadcast su PC compatibili con GPU GeForce RTX

Autonomia: fino a 110 ore a 2,4 GHz e 130 ore in Bluetooth con RGB disattivato

Autonomia con RGB attivo: fino a 65 ore a 2,4 GHz e 80 ore in Bluetooth

Ricarica rapida: 15 minuti per fino a 6 ore di utilizzo

Portata wireless dichiarata: fino a circa 15 metri

Compatibilità: PC, Mac, PS4, PS5, Nintendo Switch e dispositivi mobili

Software: CORSAIR iCUE

Illuminazione: RGB

Materiali: telaio in alluminio, cuscinetti in memory foam e tessuto traspirante

Peso: 370 grammi

Colore: Steel Gray

Garanzia: 2 anni

Disponibilità e prezzo

Le CORSAIR HS80 v2 MAX WIRELESS sono già disponibili sul sito ufficiale del produttore e su Amazon; il prezzo di lancio è di 199,99 euro, possiamo dire in linea con la precedente generazione. La dotazione della CORSAIR HS80 v2 MAX WIRELESS mette al centro le sessioni competitive, ma che mantiene una buona flessibilità per l’utilizzo quotidiano su più dispositivi, sempre con un occhio di riguardo per la qualità del suono.

Al pari della prima variante, cercheremo di provarle sul campo con un test dedicato, per il momento invece vi lasciamo il link diretto all’acquisto: