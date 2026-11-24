Anthropic ha presentato nelle ultime ore un nuovo strumento dedicato agli sviluppatori che utilizzano l’intelligenza artificiale per programmare, si chiama Claude Ship ed è pensato per automatizzare buona parte delle attività che seguono la scrittura del codice, dalla revisione delle modifiche fino alla loro eventuale approvazione.

Disponibile in versione beta, la novità nasce per rispondere a un’esigenza sempre più concreta per chi utilizza agenti IA nella programmazione, ossia velocizzare non soltanto lo sviluppo, ma anche tutte le operazioni necessarie per integrare una modifica all’interno di un progetto.

Il nuovo strumento è infatti in grado di esaminare le pull request, intervenire per correggere eventuali problemi e approvare le modifiche che rispettano le regole stabilite dal team. Un approccio che punta a ridurre gli interventi manuali e i tempi di attesa, lasciando comunque alle organizzazioni il controllo sulle operazioni che possono essere affidate all’intelligenza artificiale e su quelle che richiedono necessariamente l’intervento umano.

Claude Ship introduce tre agenti per automatizzare la gestione delle pull request

Il funzionamento di Claude Ship si basa sulla collaborazione su tre componenti: Code Review, PR Steward e Claude Approvals. Il primo era già disponibile pubblicamente, mentre gli altri due arrivano inizialmente in versione beta; insieme, questi strumenti seguono le diverse fasi di una pull request, dalla revisione iniziale fino alle eventuali correzioni e all’approvazione finale.

Code Review si occupa di analizzare in profondità il codice sorgente, utilizzando diverse prospettive per individuare possibili problemi. I risultati vengono raccolti, verificati incrociando le segnalazioni e classificati prima di essere pubblicati direttamente nella pull request; i team possono scegliere tra tre livelli di analisi, denominati Quick, Standard e Deep, in base alle esigenze del singolo repository.

Anthropic cita anche alcuni risultati ottenuti internamente: nel team di Claude Code, dove la revisione dell’intelligenza artificiale rappresenta uno dei livelli di un processo più ampio, le pull request integrate sono più che raddoppiate tra giugno e settembre, mentre la percentuale di pull request annullate è diminuita di oltre il 40%.

Il secondo componente, PR Steward, ha invece il compito di mantenere le pull request in uno stato che consenta di procedere con il lavoro. Può intervenire quando si verificano errori nei controlli CI, conflitti di merge oppure arrivano osservazioni da Code Review, da altri strumenti di revisione o da membri del team. Dopo aver apportato le modifiche, Claude descrive gli interventi effettuati e indica anche come annullarli.

Gli sviluppatori possono inoltre interagire direttamente con l’agente attraverso i commenti, è sufficiente utilizzare @claude seguito da un’istruzione per indirizzare il lavoro, oppure @claude stop per annullare le modifiche; è importante sottolineare che PR Steward non approva e non unisce autonomamente le pull request, il suo compito è occuparsi delle correzioni necessarie.

Questa fase viene completata da Claude Approvals, il componente che applica le regole di approvazione definite dal team attraverso un apposito file di policy all’interno del repository. In base ai criteri impostati, Claude può approvare autonomamente le modifiche considerate di routine oppure richiedere una revisione umana più approfondita quando vengono coinvolti scenari particolari.

Le policy possono tenere conto di diversi segnali, compresi i risultati di Code Review e classificatori personalizzati basati sul linguaggio naturale. Anthropic consiglia inizialmente di utilizzare Claude Approvals in modalità di sola osservazione, così da verificare il comportamento del sistema prima di configurare le protezioni dei branch affinché richiedano effettivamente la sua approvazione.

Naturalmente, l’automazione non significa che ogni controllo possa essere affidato ciecamente all’intelligenza artificiale: Anthropic avverte che Claude Ship potrebbe non individuare bug, vulnerabilità di sicurezza o altri problemi.

Come utilizzare Claude Ship e quanto costa il nuovo strumento

Anthropic ha previsto due modalità di utilizzo, pensate rispettivamente per i singoli sviluppatori e per gli amministratori che gestiscono i repository di un’organizzazione.

Nel primo caso, gli sviluppatori possono utilizzare il nuovo comando /ship all’interno di Claude Code. Una volta completata una modifica, è sufficiente eseguire il comando perché Claude invii il codice, apra una pull request, proceda con la revisione e intervenga sui feedback ricevuti o sui controlli non superati. L’effettiva possibilità di integrare le modifiche continua comunque a dipendere dai permessi dello sviluppatore e dalle regole del repository.

Gli amministratori e i responsabili dei team di ingegneria possono invece attivare Claude Ship direttamente sui singoli repository, in questo modo, il sistema viene applicato automaticamente alle pull request, senza che gli sviluppatori debbano eseguire ogni volta il comando /ship.

Per ciascun repository è possibile scegliere il livello di revisione, stabilire quando devono essere avviate le analisi e configurare i limiti di spesa. Gli amministratori decidono inoltre dove attivare il servizio, mentre Claude Approvals entra in funzione quando il repository collegato dispone di un file di policy sul proprio branch predefinito. Rimangono compatibili anche le protezioni dei branch e i controlli già utilizzati dal team.

Anthropic ha anche raccontato un esempio concreto di utilizzo all’interno del proprio team di Claude Code: un product manager, dopo aver ricevuto un feedback da un cliente, ha utilizzato Claude Tag per discutere una possibile correzione e aprire una pull request, per poi passare a un’altra attività; nel frattempo, Claude Ship si è occupato della revisione del codice, delle verifiche e dell’approvazione. Nel caso specifico, la correzione è stata integrata la stessa sera, dopo che la revisione automatizzata e un revisore della documentazione avevano dato il proprio benestare e Claude Approvals aveva apportato la modifica.

La disponibilità riguarda i piani Claude Team ed Enterprise per i repository GitHub. Code Review è già disponibile a livello generale, mentre PR Steward e Claude Approvals sono ancora in beta. L’utilizzo viene fatturato in token e può quindi comportare costi aggiuntivi per le organizzazioni, variabili in base al numero e alle dimensioni delle pull request, al livello di revisione scelto, alla frequenza delle analisi e al lavoro svolto da PR Steward.

Gli amministratori possono impostare limiti di spesa per Code Review e PR Steward, Claude Approvals invece, non prevede un costo base, ma l’eventuale utilizzo di classificatori viene fatturato in base ai token consumati. Anche le policy che richiedono una revisione di Claude attivano una Core review a pagamento, persino quando il sistema viene utilizzato in modalità di sola osservazione. L’esecuzione di /ship, invece, rientra nel normale consumo di Claude Code.

Da segnalare anche alcune limitazioni, Claude Ship non è disponibile per le organizzazioni che utilizzano Zero Data Retention, configurazioni HIPAA o chiavi di crittografia gestite direttamente dal cliente.

Per incentivare l’adozione, Anthropic mette inoltre a disposizione delle organizzazioni Claude Enterprise idonee la possibilità di richiedere almeno 10.000 dollari in crediti Claude Ship, utilizzabili entro 30 giorni dalla richiesta, che va presentata entro il 15 gennaio 2027.

Gli sviluppatori possono iniziare aggiornando Claude Code e provando il comando /ship, la cui distribuzione è in corso anche nell’app desktop. Chi utilizza già Code Review può aggiungere PR Steward e una policy di approvazione al proprio repository, mentre chi si avvicina per la prima volta allo strumento può seguire la guida ufficiale di configurazione per collegare GitHub e attivare il primo progetto.

L’obbiettivo di Anthropic è piuttosto chiaro, ridurre il tempo che separa la scrittura del codice dalla sua integrazione nei progetti, affidando agli agenti IA una parte sempre più ampia delle attività intermedie, senza eliminare il controllo umano nei passaggi in cui rimane necessario.