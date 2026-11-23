Un notebook gaming con RTX 5050 e processore di nuova generazione a meno di 1000€ sembrava un miraggio fino a poche settimane fa. Oggi ASUS V16 V3607VH cambia le carte in tavola, abbattendo il prezzo di listino con uno sconto che sfiora il 41%. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questa configurazione, con 16GB di RAM, 512GB SSD e display 144Hz che normalmente giustificherebbero una spesa ben più alta. Il calo di prezzo è stato netto e improvviso, il tipo di occasione che su Amazon dura poco. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo notebook e perché conviene muoversi in fretta.

Asus V16: RTX 5050 e Core 5 210H in un corpo da 1,95 kg

Il cuore pulsante di questo notebook è il Processore Intel Core 5 210H, chip appartenente alla seconda serie Intel Core con architettura ibrida a 8 core (4 Performance + 4 Efficiency) e frequenza boost fino a 4,8 GHz. Ad affiancarlo c’è la NVIDIA GeForce RTX 5050 con 8GB di memoria dedicata GDDR7, una GPU capace di gestire con disinvoltura il gaming in 1080p e il ray tracing sui titoli più recenti.

Tra le specifiche tecniche principali troviamo:

Display 16″ WUXGA 1920×1200 , pannello IPS, refresh rate 144Hz , trattamento anti-glare e screen-to-body ratio dell’89%

, pannello IPS, refresh rate , trattamento anti-glare e screen-to-body ratio dell’89% 16GB di RAM DDR5-5600 , espandibile fino a 32GB

, espandibile fino a 32GB SSD PCIe 4.0 NVMe da 512GB

Connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2

e Tastiera retroilluminata e webcam FHD 1080p con microfono

Batteria 63WHrs con alimentatore da 150W

Il peso contenuto di 1,95 Kg rende questo notebook gaming sorprendentemente trasportabile, mentre la scocca in colorazione Matte Black gli conferisce un look sobrio ma riconoscibile. Una configurazione equilibrata, pensata per chi vuole giocare senza rinunciare alla produttività quotidiana.

Prezzo minimo storico su Amazon

Il prezzo consigliato di 1.699€ scende ora a 999€, con un risparmio di 700€ e uno sconto che si attesta intorno al 41%. Si tratta del minimo storico per questa configurazione con Intel Core 5 210H e RTX 5050, una cifra che difficilmente si rivedrà a breve considerando anche le quotazioni simili proposte da altri store per varianti con hardware inferiore. L’offerta è disponibile su Amazon, ma la disponibilità potrebbe esaurirsi rapidamente vista l’entità dello sconto.

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