La settimana del Black Friday porta un drastico ribasso sul listino di DAZN Italia. Da ieri, 23 novembre 2026, l’emittente sportiva ha attivato una nuova tornata promozionale dedicata esclusivamente alle sottoscrizioni con vincolo annuale e fatturazione mensile rateizzata. I tagli arrivano fino al 50% per i primi dodici mesi e coinvolgono l’intera gamma di profili: Sports, Goal, MyClubPass, Full e Family. L’accesso all’offerta è aperto sia ai nuovi clienti sia a chi possiede un profilo registrato senza alcun abbonamento attualmente in corso, con una soglia d’ingresso che parte da 7,99€ al mese. Salvo modifiche dell’ultimo momento, l’iniziativa resterà sottoscrivibile fino al 7 dicembre 2026.

Attiva subito una delle promo Black Friday sul portale DAZN Tariffe promozionali bloccate per 12 mesi, valide fino al 7 dicembre 2026.

Panoramica delle tariffe e dei contenuti inclusi

La promozione si articola su cinque fasce di prezzo pensate per coprire dalla singola disciplina sportiva fino all’intrattenimento completo:

DAZN Sports a 7,99€/mese (listino 11,99€/mese): dedicato agli appassionati di sport extra-calcistici. Comprende i principali tornei di pallavolo (SuperLega, Serie A1 femminile, Champions League, Mondiale per Club e Nations League), basket europeo e competizioni FIBA, tennis ATP Challenger, NFL, LIV Golf, boxe, Serie A Women Athora e la visione diretta dei canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

dedicato agli appassionati di sport extra-calcistici. Comprende i principali tornei di pallavolo (SuperLega, Serie A1 femminile, Champions League, Mondiale per Club e Nations League), basket europeo e competizioni FIBA, tennis ATP Challenger, NFL, LIV Golf, boxe, Serie A Women Athora e la visione diretta dei canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD. DAZN Goal a 9,99€/mese (listino 13,99€/mese): pensato per chi segue il calcio senza cercare l’intera Serie A. Offre 3 incontri per turno della massima serie in co-esclusiva (sabato sera alle 20:45, domenica alle 18:00 e lunedì alle 20:45), tutta la Serie BKT, LaLiga EA Sports, la Copa del Rey, la FA Cup e altre leghe internazionali. Non include gli altri sport né i canali Eurosport.

pensato per chi segue il calcio senza cercare l’intera Serie A. Offre 3 incontri per turno della massima serie in co-esclusiva (sabato sera alle 20:45, domenica alle 18:00 e lunedì alle 20:45), tutta la Serie BKT, LaLiga EA Sports, la Copa del Rey, la FA Cup e altre leghe internazionali. Non include gli altri sport né i canali Eurosport. DAZN MyClubPass a 14,99€/mese (listino 29,99€/mese): beneficia del taglio massimo del 50%. Permette di seguire tutte le gare di campionato (in casa e fuori) di un unico club di Serie A scelto al momento dell’adesione, includendo gli approfondimenti pre e post-gara e le sintesi dell’intera giornata. Qualora la squadra selezionata retrocedesse al termine del campionato, il piano garantirà la visione della Serie BKT fino alla scadenza naturale del contratto annuale, senza rinnovo automatico.

beneficia del taglio massimo del 50%. Permette di seguire tutte le gare di campionato (in casa e fuori) di un unico club di Serie A scelto al momento dell’adesione, includendo gli approfondimenti pre e post-gara e le sintesi dell’intera giornata. Qualora la squadra selezionata retrocedesse al termine del campionato, il piano garantirà la visione della Serie BKT fino alla scadenza naturale del contratto annuale, senza rinnovo automatico. DAZN Full a 19,99€/mese (listino 36,99€/mese): sblocca l’intero catalogo sportivo della piattaforma, comprese tutte le 10 partite per turno della Serie A Enilive, i canali tematici ufficiali delle squadre e i due canali principali Eurosport 1 e 2 HD.

sblocca l’intero catalogo sportivo della piattaforma, comprese tutte le 10 partite per turno della Serie A Enilive, i canali tematici ufficiali delle squadre e i due canali principali Eurosport 1 e 2 HD. DAZN Family a 39,99€/mese (listino 61,99€/mese): prende il posto della precedente offerta a 49,99€ offrendo tutto il pacchetto Full arricchito dai 4 canali supplementari Eurosport (3, 4, 5 e 6) e dall’abbonamento incluso al piano Base con Pubblicità di HBO Max (riscattabile dalla sezione Il mio account e fruibile sull’app dedicata in Full HD su 2 schermi contemporaneamente).

Limiti sui dispositivi e gestione del contratto annuale

Le modalità di visione simultanea cambiano a seconda del piano scelto. I profili Sports, Goal, MyClubPass e Full consentono lo streaming su 2 schermi nello stesso momento solo se entrambi risultano collegati alla stessa rete domestica, mentre in mobilità è ammesso un solo dispositivo alla volta. Chi sottoscrive il piano Full può tuttavia aggiungere l’opzione Utente Aggiuntivo (a 25€ mensili) per abilitare la visione da due abitazioni diverse. Il profilo Family integra invece nativamente la riproduzione contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti internet differenti.

Chi opta per i pacchetti Goal o MyClubPass ha inoltre la facoltà di acquistare al bisogno il Pass Giornata a 19,99€ una tantum, così da sbloccare la visione integrale di tutte le restanti partite di un singolo turno di Serie A Enilive.

Dal punto di vista contrattuale, l’adesione prevede una permanenza minima di 12 mesi con pagamento frazionato mensilmente. Al termine del primo anno scontato, il rinnovo avverrà automaticamente alla tariffa standard vigente, a meno che non si proceda con la disdetta prima della scadenza direttamente dall’area personale del sito DAZN (oppure tramite Google Play Store per chi utilizza Google Pay). È comunque garantito il diritto di ripensamento entro 14 giorni dall’attivazione con rimborso della quota non goduta.

Attiva subito una delle promo Black Friday sul portale DAZN Tariffe promozionali bloccate per 12 mesi, valide fino al 7 dicembre 2026.

Per non perdere le migliori promozioni sui servizi di streaming e sulle offerte tech del Black Friday, vi invitiamo a unirvi al canale Telegram PrezziTech, mentre per scovare errori di prezzo e ribassi fulminei il punto d’incontro è ErroriBomba.