Il MIT ha dato il via libera all’ex FSD (Supervised) e l’aggiornamento è arrivato anche sulla nostra Model Y. Abbiamo acceso Tesla Assisted Driving pochi minuti dopo il download e l’abbiamo lasciato guidare per un’ora e mezza: tangenziale, caselli autostradali, centro commerciale, Chinatown e periferia milanese.

Fino a qualche giorno fa in Italia una Tesla poteva al massimo tenere la corsia e la distanza in autostrada. Dal 20 novembre 2026, sulle auto compatibili, può affrontare incroci, rotonde, svincoli e strade cittadine seguendo il percorso del navigatore, e tanto altro con la semplice supervisione del guidatore. È la prima volta che un sistema di questo tipo è utilizzabile sulle nostre strade, su qualunque tipo di strada e non solo in autostrada. Nel video trovate l’esperienza completa, dal pop-up dell’aggiornamento fino al parcheggio finale. In questo articolo vi spieghiamo come ci si è arrivati, cosa serve per usarlo e cosa ci ha convinto (e cosa no) durante il test.

La nostra prova di TAD in Italia, a Milano (video)

Cos’è Tesla Assisted Driving e perché in Europa non si chiama più FSD

Tesla Assisted Driving, abbreviato TAD, è il nome europeo di FSD (Supervised), il sistema che negli Stati Uniti Tesla distribuisce da diversi anni. La rete neurale è la stessa: elabora le immagini delle telecamere esterne e gestisce direttamente sterzo, accelerazione e frenata. Il nome però è cambiato a ottobre, e non per caso. Le autorità europee non gradivano quel “Full Self-Driving”, che può far credere a un’auto capace di guidarsi da sola. Le note di rilascio infatti parlano chiaro: le funzioni sono le stesse, cambia solo il nome.

Dal punto di vista normativo resta un sistema di livello 2 SAE, cioè assistenza alla guida. L’auto fa (quasi) tutto, ma chi siede al posto di guida resta legalmente responsabile di ogni manovra, anche di quelle che non ha deciso lui. Lo ripete lo stesso sistema in fase di attivazione, e lo ripetiamo anche noi più volte nel video, perché è il punto più importante da capire prima di comprarlo.

Come è arrivato in Italia: omologazione provvisoria del MIT e deroga dell’articolo 39

Il percorso è partito dai Paesi Bassi. Il 10 aprile 2026 l’autorità olandese RDW ha concesso a Tesla un’omologazione provvisoria sfruttando l’articolo 39 del Regolamento UE 2018/858, una deroga pensata per le tecnologie nuove che non rientrano nelle regole esistenti. Un’omologazione di questo tipo vale solo nel Paese che la rilascia, ma gli altri Stati membri possono riconoscerla sul proprio territorio mentre l’Unione decide se estenderla a tutti.

È quello che ha fatto l’Italia. Il 19 novembre la Motorizzazione ha riconosciuto l’omologazione olandese e il 20 novembre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato il via libera, arrivato dopo una verifica tecnica di fattibilità. Siamo il dodicesimo Paese dell’Unione a dire sì, dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia, Danimarca, Belgio, Slovenia, Repubblica Ceca, Croazia, Slovacchia, Lettonia e Finlandia, ma soprattutto il primo tra i quattro mercati più grandi, davanti a Germania, Francia e Spagna. Il certificato olandese ha validità fino al 10 aprile 2029.

Resta il voto europeo. Il comitato tecnico sui veicoli a motore (TCMV) dovrebbe esprimersi a dicembre, anche se c’è chi parla già di slittamento all’inverno. Per un’approvazione valida in tutta l’Unione servono almeno 15 Stati membri che rappresentino il 65% della popolazione. La Germania ha annunciato il suo sì, ma solo dopo che Tesla ha abbassato il margine sui limiti di velocità. La Svezia invece ha già detto che voterà no finché il sistema potrà superare i limiti.

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Quali Tesla sono compatibili, quanto costa e quando arriva l’aggiornamento

Il requisito è uno solo: hardware HW4 (AI4) o successivo. In pratica parliamo delle Model 3 e Model Y più recenti, mentre le auto con il vecchio HW3 restano escluse. Il sistema arriva con un normale aggiornamento OTA. Nel nostro caso la versione era la 2026.39.100 e la scheda di aggiornamento conteneva l’invito a provare Assisted Driving.

Sul prezzo, Tesla ha annunciato un abbonamento da 99 euro al mese, la stessa formula già adottata negli altri Paesi europei. L’acquisto in un’unica soluzione non è più previsto. Per il rilascio Tesla ha parlato di un rollout “a breve”. Come spesso succede, l’aggiornamento arriverà gradualmente e non a tutte le auto nello stesso giorno.

Attivazione, tutorial e quiz: i paletti europei che cambiano l’esperienza

Prima di partire, Tesla vi fa guardare un tutorial di 6-8 minuti e superare un breve quiz. Le domande non sono difficili, ma il messaggio è chiaro. Dopo il quiz compare anche una nuova schermata di statistiche che tiene traccia dei chilometri percorsi con il sistema attivo. Si avvia dal pulsante blu sullo schermo oppure premendo la rotella destra, come succedeva con Autopilot, e con la stessa rotella si regola la velocità massima.

La versione europea è più “imbrigliata” di quella americana, e lo si nota subito:

Margine sui limiti al +10% . Prima dell’aggiornamento era del +50%. Ora su una strada a 80 km/h l’auto non supera gli 88. In più l’offset torna a zero a ogni nuovo viaggio, quindi va reimpostato ogni volta.

. Prima dell’aggiornamento era del +50%. Ora su una strada a 80 km/h l’auto non supera gli 88. In più l’offset torna a zero a ogni nuovo viaggio, quindi va reimpostato ogni volta. Monitoraggio dello sguardo molto severo . La telecamera in abitacolo vi richiama appena distogliete lo sguardo dalla strada, soprattutto in tangenziale, dove anche un’occhiata allo schermo fa partire l’avviso. In città, a bassa velocità, è un po’ più tollerante.

. La telecamera in abitacolo vi richiama appena distogliete lo sguardo dalla strada, soprattutto in tangenziale, dove anche un’occhiata allo schermo fa partire l’avviso. In città, a bassa velocità, è un po’ più tollerante. Manovre annunciate in anticipo . L’auto deve avvisare prima di svoltare o cambiare corsia, e questo, come vedrete, ha qualche effetto collaterale.

. L’auto deve avvisare prima di svoltare o cambiare corsia, e questo, come vedrete, ha qualche effetto collaterale. Valutazione a fine viaggio. Quando inserite la P, il sistema dà un voto alla vostra supervisione. Il nostro? “Moderata”. Ce lo siamo meritato.

Tra le modifiche già approvate dall’RDW e attese nei prossimi aggiornamenti ci sono avvisi di disattenzione più tempestivi, nuovi avvisi sulla velocità massima e l’obbligo di tenere le mani sul volante sopra i 130 km/h. Il MIT ricorda comunque che le mani vanno tenute sul volante e che bisogna essere sempre pronti a intervenire. Nel video ci vedete guidare senza toccarlo perché il sistema in quel momento ce lo permetteva, ma non è un comportamento da imitare.

La prova su strada: i momenti chiave del video

Caselli autostradali: il vero esame “made in Italy” che negli USA non esiste

Il casello era il test che ci incuriosiva di più, perché è una situazione tipicamente italiana: barriere, corsie Telepass, biglietti, carte. Negli Stati Uniti, dove il sistema è cresciuto, una scena del genere praticamente non esiste. Ne abbiamo affrontati quattro, con risultati alterni.

Primo casello: male. Il sistema rallenta, si infila nella prima corsia disponibile e si ferma davanti alla sbarra. Il Telepass non viene letto e tocca ritirare il biglietto a mano. Subito dopo, sulla rampa di immissione, la velocità resta bloccata sui 40 km/h del limite dello svincolo e serve un colpo di acceleratore per non intralciare chi arriva. Poi bisogna anche ricordarsi di riportare a mano la velocità massima a 130.

Il sistema rallenta, si infila nella prima corsia disponibile e si ferma davanti alla sbarra. Il Telepass non viene letto e tocca ritirare il biglietto a mano. Subito dopo, sulla rampa di immissione, la velocità resta bloccata sui 40 km/h del limite dello svincolo e serve un colpo di acceleratore per non intralciare chi arriva. Poi bisogna anche ricordarsi di riportare a mano la velocità massima a 130. Secondo casello: perfetto. Avendo il biglietto, ci serviva una corsia carte. L’auto la sceglie da sola, frena, si ferma alla colonnina, aspetta il pagamento e riparte appena si alza la sbarra, senza che tocchiamo nulla.

Avendo il biglietto, ci serviva una corsia carte. L’auto la sceglie da sola, frena, si ferma alla colonnina, aspetta il pagamento e riparte appena si alza la sbarra, senza che tocchiamo nulla. Terzo casello: bene. Con Bruno al volante l’auto punta la corsia del biglietto, si ferma, aspetta il ritiro e riparte in autonomia.

Con Bruno al volante l’auto punta la corsia del biglietto, si ferma, aspetta il ritiro e riparte in autonomia. Quarto casello: benino. Questa volta si infila nella corsia Telepass, mentre noi avremmo dovuto pagare con la carta.

Il problema di fondo è che l’auto non sa se avete il Telepass o no. Un’impostazione dedicata, magari sfruttando le corsie gialle che sono facili da riconoscere, risolverebbe gran parte dei dubbi. È una funzione che Tesla potrebbe sviluppare apposta per il nostro mercato.

In città: rotonde, tram, strade strette e perfino l’uscita dal box

Il centro abitato è dove TAD fa davvero la differenza rispetto a qualsiasi Autopilot visto finora. Rotonde affrontate con naturalezza, anche in salita e con ripartenza. Reazione immediata al verde. Una svolta a due corsie che molti guidatori farebbero con un po’ di ansia, gestita in modo pulito. In un’immissione, poi, il sistema ha interrotto la manovra perché arrivava un’auto da dietro e l’ha ripresa solo quando la strada era libera.

Il test che ci ha lasciati senza parole è l’uscita dal box. Lo spazio è strettissimo: l’auto esita, fa una piccola retromarcia, si raddrizza, imbocca la rampa tenendosi sulla destra e aspetta prima di immettersi. Subito dopo però prende la direzione sbagliata e deve ricalcolare il percorso.

Nelle vie strette verso Chinatown, tra auto in doppia fila, biciclette, motorini, pali, pedoni e buche, il sistema rallenta molto. A volte resta indeciso e fa qualche piccola retromarcia, ma alla fine passa sempre da solo, senza nostri interventi. Il prezzo da pagare è un’andatura molto prudente, che in alcuni tratti sembra quasi una “guida da nonno”. Se c’è traffico dietro, ve ne accorgerete.

Limiti e difetti emersi durante il test

Per essere onesti fino in fondo, ecco cosa non ci è piaciuto:

Destinazione da scegliere con cura. Arrivati al Carosello, per il navigatore eravamo “arrivati” in mezzo a una rotonda. A differenza della versione americana, TAD in Europa non cerca parcheggio : vi lascia esattamente dove avete impostato la destinazione. Una volta lì potete usare l’Autopark, ma lo stallo dovete trovarlo voi.

Arrivati al Carosello, per il navigatore eravamo “arrivati” in mezzo a una rotonda. A differenza della versione americana, : vi lascia esattamente dove avete impostato la destinazione. Una volta lì potete usare l’Autopark, ma lo stallo dovete trovarlo voi. Il preavviso obbligatorio a volte fa saltare le svolte. Uscendo dal parcheggio, l’auto si è trovata troppo vicina al punto in cui doveva girare a sinistra. Non potendo avvisare in tempo, ha tirato dritto e ha ricalcolato un percorso alternativo.

Uscendo dal parcheggio, l’auto si è trovata troppo vicina al punto in cui doveva girare a sinistra. Non potendo avvisare in tempo, ha tirato dritto e ha ricalcolato un percorso alternativo. Limiti di velocità troppo prudenti su rampe e svincoli. Con il margine al 10%, i 40 km/h di molti innesti italiani diventano un tappo. Si può dare una spinta con l’acceleratore, ma mentre premete il pedale il sistema non può frenare.

Con il margine al 10%, i 40 km/h di molti innesti italiani diventano un tappo. Si può dare una spinta con l’acceleratore, ma mentre premete il pedale il sistema non può frenare. Buche ignorate. Le buche non vengono ancora evitate, e a Milano non è un dettaglio.

Il nostro verdetto, per ora

In circa un’ora e mezza di giro ha guidato praticamente sempre lei. Gli interventi si contano sulle dita di una mano, e quasi tutti sono legati a caselli e destinazioni, non alla guida vera e propria. La sensazione più forte non riguarda tanto la fatica fisica quanto quella mentale. Non dovete più pensare alla terza uscita a destra, alla corsia giusta prima dell’incrocio o alla rotonda trafficata. In una città che non conoscete, questo cambia davvero l’esperienza. Bruno, dal sedile del passeggero, ce l’ha detto chiaramente: con il buio non si accorgeva che non stavamo guidando noi.

Detto questo, la supervisione non è un’opzione. Il sistema è severissimo sull’attenzione, soprattutto ad alta velocità, e ci sono situazioni (casello, Telepass, strade molto strette) in cui bisogna essere pronti a intervenire. Il limite del +10% rende alcune fasi fin troppo lente, e l’assenza della ricerca del parcheggio si fa sentire rispetto alla versione americana.

Vale i 99 euro al mese? Dipende molto da quanto guidate, quanto in città e quanto su percorsi che non conoscete. Prima di darvi un giudizio definitivo vogliamo metterlo alla prova sul lungo periodo, anche di giorno e nel traffico vero.